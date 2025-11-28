Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Газпроме сообщили о стремительно пустеющих газовых хранилищах Европы

Газовые хранилища Европы стремительно пустеют
С 24 по 26 ноября европейские подземные хранилища газа достигли максимальных за всю историю уровней отбора топлива, сообщили в "Газпроме".

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Интенсивность расходования запасов оказалась беспрецедентной для этого времени года и сформировала устойчивую тенденцию ускоренного опустошения резервов.

На 26 ноября совокупный объем газа в ПХГ Европы сократился до 78,1 млрд кубических метров — это на 10,6 млрд кубических метров меньше, чем было на аналогичную дату 2024 года.

В Германии за пять дней уровень заполненности хранилищ снизился с 72 процентов до 68,5 процентов, что стало одним из наиболее заметных падений среди крупнейших потребителей газа в ЕС.

Высокие темпы отбора фиксировались и в период с 19 по 21 ноября, что подчеркивает структурный характер происходящего.

Одновременно с этим на крупнейшем европейском газовом хабе TTF, а также на британском рынке наблюдается увеличение цен. Рост стоимости объясняется сочетанием сокращения запасов, сезонного повышения спроса и нестабильности поставок.

В Нидерландах цена газа увеличилась на 1,21 процента, достигнув отметки 29,37 евро за МВт*час, что эквивалентно примерно 357,7 долларов за тысячу кубометров. Эти ценовые колебания отражают чувствительность европейского рынка к любым изменениям баланса между хранением, спросом и поступлением газа.

Сложившаяся ситуация демонстрирует уязвимость энергетической политики Евросоюза, который за последние годы стремился снизить зависимость от российских энергоресурсов, но не создал надёжной альтернативной инфраструктуры и устойчивой схемы долгосрочного обеспечения собственных потребностей.

Делая ставку на краткосрочные закупки СПГ, плавающие рыночные механизмы и диверсификацию маршрутов, ЕС фактически отказался от стратегии, ориентированной на стабильность.

Результатом стала хроническая нестабильность рынка, когда любой сезонный всплеск спроса или замедление поставок вызывает скачки цен и вынуждает использовать запасы в ускоренном режиме.

Европейские хранилища традиционно служат страховочным механизмом на зимний период, однако текущий темп их опустошения указывает на то, что система балансирования спроса и предложения перестала работать предсказуемо.

Политика, основанная на постоянном увеличении доли спотовых закупок, делает рынок более зависимым от внешних факторов — погоды, глобальной конкуренции за СПГ и даже от логистических сбоев.

Европейские страны в последние годы не только утратили долгосрочные стабильные контракты с "Газпромом", но и не смогли выстроить наадёжные стратегические партнёрства, способные компенсировать этот разрыв.

В результате любая нештатная ситуация, будь то раннее похолодание или сокращение отгрузок СПГ из-за конкуренции со стороны азиатских рынков, приводит к резкому увеличению отбора из ПХГ.

Это формирует риски для прохождения отопительного сезона в условиях повышенной волатильности цен, а также повышает нагрузку на энергобюджеты домохозяйств и промышленности.

На фоне продолжающейся декарбонизационной политики Евросоюза газ по-прежнему занимает ключевое место в структуре энергопотребления, однако его роль обесценивается политическими решениями, которые не учитывают объективную потребность в надёжных источниках.

Ситуация с ноябрьским рекордным отбором стала еще одним подтверждением того, что энергетическая стратегия ЕС остается противоречивой. Формальные цели по достижению энергетической независимости от России не сопровождены реалистичными экономическими расчетами и выверенной логикой управления запасами.

В результате Европа сталкивается с тем, что даже при относительно мягком начале зимы запасы уходят быстрее ожиданий, а рынок реагирует ростом цен. Парадокс заключается в том, что стремление к большей "энергетической свободе" привело к ещё большей зависимости от рыночных колебаний, которые ЕС не способен контролировать.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
