В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности

Японское правительство вновь дало понять, что обеспечение стабильного импорта энергоресурсов остаётся для него ключевым элементом национальной безопасности. И в этом контексте поставки нефти и газа из-за рубежа, включая участие в проекте "Сахалин-1", рассматриваются как жизненно необходимые.

Поводом для очередного подтверждения такой позиции стали американские санкции против "Роснефти", одного из центральных участников проекта, и истечение 21 ноября специального разрешения, позволявшего проводить операции с компанией.

Эти обстоятельства формально создают неопределённость вокруг будущего взаимодействия японской стороны с проектом. Однако Токио даёт понять, что не намерен отказываться от поставок, на которых десятилетиями строилась его энергетическая система.

Японское министерство промышленности подчеркнуло, что считает импорт из "Сахалина-1" крайне значимым для внутреннего баланса энергопотребления.

Власти заявили о готовности предпринять любые необходимые меры для сохранения устойчивости поставок. Но при этом не стали раскрывать подробности того, каким образом санкционное давление может быть обойдено или смягчено, учитывая, что само министерство имеет долю в проекте.

Такой осторожный тон фактически отражает стремление Токио одновременно не вступать в прямой конфликт с США и не допустить сокращения энергетических потоков, от которых зависит работа японской промышленности, электроэнергетики и всей экономической инфраструктуры.

Структура владения "Сахалином-1" показывает, насколько тесно переплетены интересы разных стран. До 2022 года 30 процентов проекта контролировала ExxonMobil, ещё по 20 процентов имели "Роснефть" и индийская ONGC Videsh, а 30 процентов принадлежали консорциуму SODECO, объединяющему японские государственные и частные компании.

После ухода американской корпорации баланс интересов изменился, но значение проекта для Японии лишь возросло. Токио оказался в ситуации, когда сокращение участия могло бы привести к ослаблению его собственной энергетической позиции, тогда как продолжение сотрудничества противоречит линии Вашингтона на ужесточение давления на российский сектор добычи.

Подобное противоречие прослеживается не только в отношении нефтегазового проекта. Япония демонстрирует принципиальную приверженность обеспечению поставок и по другим направлениям.

Посольство Японии в России ранее давало понять, что страна не намерена отказываться от импорта российского газа, даже несмотря на настойчивые рекомендации США сократить энергетическое сотрудничество с Москвой.

Премьер-министр Санаэ Такаити поддержала этот подход, отметив, что отказ от российских энергоресурсов может создать риски для японской экономики, которые в краткосрочной перспективе невозможно компенсировать иными источниками.

В этом контексте энергетическая стратегия Японии выглядит как попытка балансировать между политическими обязательствами перед союзником и объективной зависимостью от физических поставок.

Особую роль в японской системе энергоснабжения играет проект "Сахалин-2", где ключевым владельцем выступает "Газпром", а отдельные доли имеют японские компании. Токио неоднократно подчеркивал, что "Сахалин-2" является стратегически важным объектом, и его значение выходит далеко за рамки чистой коммерции.

Этот проект обеспечивает Японии прямой доступ к стабильному источнику сжиженного природного газа, который крайне сложно заменить с учетом ограниченных возможностей глобального рынка СПГ и высокой конкуренции со стороны европейских потребителей.

То, что "Сахалин-2" оказался вне рамок западных санкций, позволяет Японии сохранять стабильность поставок, не оказываясь в ситуации энергетического дефицита.

Статистика импорта лишь подтверждает устойчивость японской политики. В октябре Япония закупила 538 тысяч тонн российского СПГ — немного меньше, чем годом ранее, когда объем составлял 551 тысячу тонн.

Однако за период с января по октябрь импорт вырос на четыре процента, достигнув 4,83 млн тонн. Эти данные свидетельствуют о том, что японская экономика не только не сокращает зависимость от российских поставок, но в определенной степени углубляет её, что делает любые резкие политические шаги в энергетической сфере практически невозможными.

Токио стремится минимизировать структурные риски, избегая сценариев, которые могут привести к резкому удорожанию энергоресурсов или нарушению логистики поставок. Япония давно сталкивается с последствиями антиядерной политики после аварии на "Фукусиме-1", что увеличило её потребность в газе и нефти для покрытия энергобаланса.

Невозможность в короткие сроки заместить российские объёмы делает проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" критически важными.

Более того, в условиях растущей конкуренции за ресурсы и изменчивости мировых рынков отказ от уже налаженных маршрутов поставок может привести к серьёзным проблемам для японских компаний и повышения цен для потребителей.