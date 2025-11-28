Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Россия выиграла войну, признали европейские финансисты. Теперь очередь политиков

Схватка за российские активы в Европе вступила в решающую стадию
4:57
Экономика » Финансы » Ценные бумаги

Финансисты в Euroclear считают, что политикам в Европе надо признавать победу РФ в войне и размораживать российские активы. Решающая схватка началась.

Российские евро в заморозке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Российские евро в заморозке

Euroclear — основа финансовой стабильности Европы

Euroclear — это частная компания, крупнейший платёжный оператор мира, обслуживающий две тысячи финансовых институтов в 120 странах. Это депозитарий, который управляет европейскими центральными депозитариями в таких странах, как Бельгия, Франция и Великобритания, с общими активами на сумму около 35,6 трлн евро, и осуществляет в год 295 млн платёжных операций на сумму 1000 трлн (!) евро.

Euroclear Holding SA/NV — это холдинговая компания, услугами которой пользуются крупные банки, в том числе центральные, страховые компании биржи и пенсионные фонды. Её деятельность заключается в обеспечении бесперебойной и безопасной обработки сделок с ценными бумагами, включая облигации, акции и деривативы.

Euroclear — это основа доверия к финансовому рынку Европы, поэтому если оттуда будут украдены активы ЦБ РФ (140 млрд евро), что юридически невозможно оправдать, это будет означать полный подрыв доверия к финансовой системе ЕС в мировом масштабе.

Финансисты уверены в победе России над Украиной

Кроме того, реальна и другая угроза. О ней написал премьер Бельгии Барт де Вевер в письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

"В случае, если Россия в конечном итоге не будет официально признана проигравшей стороной, что весьма вероятно, она, как показывает история в других случаях, будет законно требовать возвращения своих суверенных активов", — цитирует Politico.

Зафиксируем тот факт, что Россия будет признана выигравшей. Ничья подразумевает для России проигрыш. Вчера, 27 ноября, президент РФ Владимир Путин сказал об этом в Бишкеке чётко. По его словам, Россия требует официального международного признания Донбасса и двух областей российскими, то есть не будет никакого "корейского сценария". Путин считает обвал фронта ВСУ неизбежным, а значит, уверен в победе РФ.

Евросоюз находится там, где Германия была летом 1944 года. Война давно проиграна, дальнейшее сопротивление только усугубит ситуацию. Euroclear и его акционеры видят этот сценарий, поэтому Бельгия требует гарантий ЕС на всю сумму гипотетически изымаемых активов РФ. Причём деньги должны ей выплатить немедленно, как только Москва по суду потребует возвращения активов.

Европа стоит на пороге признания своего поражения

Де Вевер предложил Еврокомиссии (ЕК) другой вариант — выпустить совместные облигации на сумму 45 млрд евро для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026 году. Но эта идея не пользуется популярностью среди большинства правительств ЕС, поскольку сразу предполагает использование денег налогоплательщиков.

Решение Фон дер Ляйен и тем, кто за ней стоит, принимать надо, иначе с апреля Украина не сможет выплачивать зарплаты бюджетникам и пенсии. Если Евросоюз будет настаивать на консервации трупа Украины, то залезет в долги. Тем не менее это будет означать переход от безвозмездной помощи к заёмной модели, где труп в перспективе обязан возвращать деньги. Это качественное изменение всей конфигурации европейской поддержки. Европа будет готовиться к заключению мира на условиях России, в котором она минимизирует свои риски.

Прозрение будет крайне болезненным, поскольку придётся объяснять своему налогоплательщику, зачем были убиты и ранены миллионы украинцев, потрачены миллиарды денег из бюджетов стран ЕС, разорены их экономики, утрачена цель, для которой был создан ЕС, — создание государства всеобщего благосостояния.

Болеем за обе команды

Сегодня, 28 ноября, ЕК выдвинула претензии к Бельгии. Речь идёт о 25% корпоративного налога, который бельгийское государство взимает (незаконно) как налог на прибыль с российских вкладов. Якобы Бельгия часть кладёт себе в карман, поэтому она заинтересована сохранить активы замороженными любой ценой. Брюссель готовится публично поднимать вопрос о прозрачности политики Бельгии. Пауки в банке начинают пожирать друг друга.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы бельгия владимир путин урсула фон дер ляйен
