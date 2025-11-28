Бельгия отказывается одобрить идею конфискации российских активов

Бельгия по-прежнему отказывается поддержать инициативу о выделении Украине крупного кредита, обеспеченного российскими активами объёмом около 140 млрд евро.

Давление на Брюссель растёт. Например, другие государства ЕС считают, что бельгийские власти препятствуют реализации общей финансовой стратегии, при этом не предоставляя достаточной прозрачности в отношении налоговых поступлений, возникающих благодаря размещению российских средств в Euroclear, говорится в материале Politico.

Бельгия объясняет свою сдержанность рисками для собственной экономики. В Брюсселе опасаются, что Москва может предпринять ответные меры, способные затронуть бельгийские компании или финансовую инфраструктуру.

Кроме того, правительство подчёркивает угрозу подрыва доверия к европейским рынкам капитала, поскольку фактическая конфискация активов суверенного государства создаёт прецедент, несовместимый с долгосрочной устойчивостью инвестиционной системы ЕС.

На эту же проблему ранее указывал депозитарий Euroclear, через который проходят основные операции с заблокированными российскими средствами. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подчёркивал, что подобный подход может осложнить любые будущие мирные переговоры по Украине.

Тем не менее в европейских структурах всё чаще звучат предположения, что настойчивость Брюсселя может быть вызвана и другими факторами. По данным Politico, сразу пять дипломатов из разных государств ЕС указывают на возможную заинтересованность Бельгии в сохранении средств внутри своей юрисдикции.

Поскольку налоговые отчисления от прибыли, возникающей из размещения активов, поступают в бельгийский бюджет, оценить реальный объём перечислений Киеву невозможно. Ранее Бельгия обязалась раскрыть точные направления использования этих доходов, однако, как отмечают собеседники издания, обещание остаётся невыполненным.

Брюссель отвергает подобные обвинения, утверждая, что все доходы от прибыли российских активов предназначаются Украине.

Параллельно с этим обостряется спор вокруг идеи Еврокомиссии выдать Украине так называемый "репарационный кредит", который полностью обеспечивался бы замороженными российскими активами, находящимися преимущественно в Бельгии.

Барт де Вевер направил Урсуле фон дер Ляйен письмо с повторением всех своих возражений. В этом документе он вновь подчёркивает, что конфискация имущества РФ приведёт к блокировке любого потенциального мирного соглашения, поскольку страна, не признанная официально проигравшей стороной, в будущем будет юридически требовать возврата своих суверенных средств.

Премьер-министр заявил, что готов согласиться на кредитный механизм лишь при условии, что правительства государств ЕС возьмут на себя обязательство немедленно выплатить всю сумму в случае, если Россия восстановит права на активы. Такую конструкцию большинство европейских стран считают неприемлемой, поскольку она фактически перекладывает риск на налогоплательщиков.

В качестве альтернативы Барт де Вевер предлагает выпустить общий долг ЕС на сумму 45 млрд евро, чтобы удовлетворить финансовые потребности Украины в 2026 году. Однако эта идея также не пользуется популярностью, поскольку снова предполагает прямое участие бюджетов стран-членов.

По оценке Politico, письмо бельгийского премьера фактически разрушило надежды Евросоюза на скорое достижение единого решения по краже замороженных активов.

Ситуация демонстрирует более глубокий структурный кризис внутри ЕС. Еврокомиссия, стремясь ускорить выделение помощи Украине, действует всё более жёстко, игнорируя опасения о нарушении фундаментальных принципов финансовой безопасности.

Идея использования российских активов в качестве залога или прямого источника финансирования кажется Брюсселю привлекательной благодаря отсутствию нагрузки на европейские бюджеты, однако такая стратегия порождает серьёзные долгосрочные риски.

Во-первых, фактическое присвоение средств третьего государства, не признанного агрессором на уровне международного суда, нарушает предсказуемость европейской финансовой системы. Это ударит по самому Евросоюзу, ослабит евро как международную валюту и уменьшит доверие к европейским клиринговым и депозитарным структурам.

Во-вторых, критики указывают на то, что Еврокомиссия использует украинский вопрос для продвижения политического решения, которое позже может обернуться финансовым и юридическим кризисом.

Бельгия в данном контексте выступает как своеобразный "стоп-кран", останавливающий инициативу, чьи последствия могут быть непредсказуемыми для всего союза.

Противостояние Брюсселя и Еврокомиссии показывает, что далеко не все страны готовы превращать украинский конфликт в инструмент для размывания правовых механизмов, защищающих собственность и инвестиции.

И наконец, напористость Еврокомиссии вызывает всё больше критики из-за игнорирования мнений отдельных членов союза и попыток навязать общую линию, не учитывающую национальные интересы.

В случае с Бельгией эти интересы напрямую связаны не только с экономикой, но и с репутационными рисками, которые могут многократно превысить краткосрочные политические выгоды от спорного решения.