Как цифровизация контроля строительства и системное управление минимизируют риски и ускоряют проекты

Хакимджон Икромов: В строительстве ошибки дорого обходятся

Современная строительная отрасль сталкивается с рядом вызовов: высокие требования к срокам, точность исполнения, прозрачность расходов и доверие инвесторов. Опыт успешных девелоперов показывает, что ключ к снижению рисков и повышению эффективности — системный подход к управлению и активная цифровизация процессов.

Фото: из личного архива Хакимджона Икромова Генеральный директор крупной московской девелоперской компании Хакимджон Икромов

Советник генерального директора крупной московской девелоперской компании, недавно отмеченный премией NBA как руководитель года в сфере строительства, Хакимджон Икромов рассказал Pravda.Ru, как технологии и методики управления помогают строителям реализовывать крупные проекты без ошибок и задержек.

— Хакимджон, вы много лет управляете крупными строительными проектами. Насколько сегодня важен цифровой контроль на строительной площадке?

— В строительстве ошибки дорого обходятся. На площадке одновременно работают десятки подрядчиков, поставки материалов происходят через разные каналы, документация обновляется ежедневно. Без цифрового контроля легко пропустить проблему, что приводит к срыву сроков и перерасходу бюджета. В наших проектах, например ЖК "Дмитровское Небо" и ЖК "Вэйв", мы используем системы мониторинга строительства в реальном времени, интегрированные с ERP и CRM, чтобы видеть статус всех процессов — от поставок материалов до выполнения подрядчиками своих задач и соблюдения норм безопасности.

— Какие именно инструменты вы применяете для цифровизации управления?

— В компании применяются несколько инструментов одновременно. Power BI позволяет нам получать аналитику по KPI каждого отдела и проекта в реальном времени. Телеграм-боты помогают оперативно учитывать заявки, обращения подрядчиков и фиксировать ход работ. Также мы интегрировали цифровые каналы коммуникации с банками для контроля эскроу-счетов, автоматизацию закупок и документооборота. Такой комплексный подход позволяет держать проект под полным контролем и значительно снижает человеческий фактор.

— Можете привести пример, как цифровизация помогла вам избежать проблем на проекте?

— На ЖК "Дмитровское Небо" мы столкнулись с потенциальной задержкой поставки окон и инженерного оборудования. Система мониторинга позволила заранее выявить узкое место, перераспределить ресурсы, скорректировать график работы подрядчиков и избежать срыва этапа строительства. В результате проект был завершен в срок, а бюджет сохранен. Аналогично, в ЖК "Вэйв" цифровой контроль позволил ускорить согласование с поставщиками и подрядчиками на 15-20%, что важно при плотном графике столичных строек.

— Как цифровизация влияет на управление рисками бюджета?

— Мы применяем матричную модель управления, где у каждого отдела есть KPI, а руководитель ежедневно получает аналитический отчет о ходе проекта. Это позволяет контролировать расходы, прогнозировать перерасход и принимать решения в режиме реального времени. Например, в компании "Альфа Холдинг" с 2020 по 2022 год нам удалось увеличить штат с 25 до 340 человек и выручку с 350 млн до 1,4 млрд рублей. Одновременно были сданы в эксплуатацию более 180 тыс. кв. м жилья, включая проекты в Калуге, Сергиевом Посаде и Самаре. Все это стало возможным благодаря автоматизации процессов, контролю качества и системной работе с командой на площадке.

— Какие риски наиболее актуальны для московских проектов?

— В Москве любые ошибки дорого обходятся: стоимость материалов высокая, графики строительства плотные, и любая задержка в проектировании, логистике или согласовании может привести к перерасходу бюджета. Задача топ-менеджера — видеть проект целиком, управлять одновременно бюджетом, техническими решениями, графиками подрядчиков и ожиданиями инвесторов. Цифровой контроль позволяет это делать. Например, в ЖК "Дмитровское Небо" и ЖК "Вэйв" мы контролировали архитектурные решения, документацию и этапы строительства, чтобы уложиться в смету и ускорить последующую эксплуатацию.

— А как отличаются проекты в регионах?

— В каждом регионе есть свои особенности. В Москве процессы формализованы, документы оформляются через цифровые сервисы быстро, но плотный график строительства требует высокой дисциплины. В Калужской области проще согласовать вопросы с органами власти, но труднее подключить инженерные сети. В Самаре мы наладили цифровую систему для синхронизации работы нескольких подрядчиков, что ускорило реализацию проекта без потери качества.

— Какие тенденции вы видите в цифровизации контроля строительства в ближайшие годы?

— Цифровые системы становятся более интегрированными: управление проектами, бюджетами, логистикой и качеством объединяется в единую платформу. Важно, чтобы инструмент был не просто техническим решением, а органично встроен в ежедневные процессы компании. Обучение команды, прозрачные коммуникации и аналитика — это то, что делает цифровизацию реально эффективной. Только так можно минимизировать риски и ускорить реализацию проектов.

— Как цифровизация и системное управление влияют на доверие инвесторов?

— Инвесторы хотят видеть прозрачность. Когда проект управляется системно, каждая операция подтверждается данными, а риски минимизируются, они уверены в надежности вложений. Мы предоставляем аналитические отчеты на всех этапах: от планирования бюджета до сдачи объекта. Это особенно важно для крупных объектов, где любое отклонение может стоить миллионы рублей.

— Какие ваши планы на будущее в этом направлении?

— Продолжать внедрять цифровые инструменты и интегрированные системы управления на всех уровнях. Участвовать в крупных и сложных проектах, менять облик городов, повышать стандарты качества и безопасности. Цифровизация в сочетании с системным подходом позволяет создавать не просто здания, а комфортную, безопасную и управляемую среду для людей. Это направление станет стандартом для отрасли в ближайшие годы.