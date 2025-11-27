Еврокомиссию просят одуматься в истории с российскими активами

Глава европейского депозитария Euroclear Валери Урбен направила председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште письмо с просьбой ещё раз как следует хорошенько подумать насчёт российских активов.

Она предупредила, что обсуждаемый в Брюсселе механизм предоставления Киеву кредита за счёт замороженных российских активов приведет к падению привлекательности европейских финансовых площадок и ухудшению инвестиционного климата на всём континенте, говорится в материале Financial Times.

Урбен подчеркнула, что сам принцип использования средств российского Центробанка в качестве обеспечительной базы для займа будет воспринят международными инвесторами как де-факто конфискация резервов.

Особую тревогу, по словам главы Euroclear, вызывает реакция суверенных фондов и центральных банков третьих стран, которые традиционно рассматривают европейские рынки как безопасное пространство для размещения активов и долгосрочных инвестиций.

В письме указывается, что такой шаг неизбежно подорвет доверие к правовой защищенности собственности в ЕС и заставит многие государства-инвесторы пересмотреть свою стратегию размещения резервов.

Нарушение принципа неприкосновенности активов центральных банков создаст опасный прецедент, который до сих пор западные структуры пытались избежать именно ради сохранения статуса Европы как предсказуемой юрисдикции.

Урбен обратила внимание, что повышение воспринимаемых рисков неизбежно вызовет долговременный рост спредов по европейским суверенным облигациям, а это приведет к удорожанию заимствований для всех государств ЕС без исключения.

Таким образом, инициатива нанесет финансовый ущерб не только странам, выступающим против схемы, но и союзникам Брюсселя.

Несмотря на эти предупреждения, Еврокомиссия продолжает настойчиво продвигать план использования российских суверенных активов для предоставления Украине кредита объёмом от 185 до 210 миллиардов евро. Предполагается, что Киев должен будет вернуть эти средства после завершения конфликта и при условии получения от России компенсаций.

Однако сама формула возврата изначально построена на допущениях, которые не имеют реального основания: Москва неоднократно заявляла, что не признает никаких требований о репарациях, а российский МИД характеризовал инициативу ЕС как политически мотивированную попытку легализовать фактическое присвоение чужих активов.

С момента начала российской спецоперации в Украине ЕС и страны Группы семи заморозили около 300 миллиардов евро золотовалютных резервов России.

Более 200 миллиардов евро находятся под контролем европейских структур, из них около 180 миллиардов размещены на счетах Euroclear, одной из крупнейших мировых клиринговых систем.

Еврокомиссия заявляла, что доходы от управления этими активами уже приносят средства, которые ЕС начал направлять Украине: с января по ноябрь 2025 года было перечислено 18,1 миллиарда евро.

В представлении Брюсселя эта схема кажется формально аккуратным решением: активы остаются замороженными, но их "процентные доходы" используются для поддержки Киева, а в дальнейшем — в качестве обеспечения серьёзного кредита.

Однако подобная конструкция не устраняет ключевую правовую проблему: любой инвестор видит, что Европа переходит от временного замораживания к фактическому обращению средств в своих интересах.

Даже если формально речь идёт о займе, привязанном к будущим гипотетическим выплатам России, политический смысл очевиден — ЕС использует чужие резервы как собственный финансовый ресурс.

С точки зрения финансовых рынков это создаёт крайне опасный сигнал. Если сегодня можно использовать активы России, завтра аналогичный механизм может быть обращён против любой страны, которая вступит в конфликт с политическими интересами ЕС или станет объектом санкций.

Наиболее чувствительны к таким рискам именно те инвесторы, на которых держится значительная часть ликвидности мирового финансового рынка: суверенные фонды Ближнего Востока, центральные банки азиатских государств, крупные институты из стран, не входящих в западные союзные блоки.

Для них ключевой ценностью является предсказуемость и стабильность. Потеря доверия этих игроков приведет к оттоку капитала, к удорожанию обслуживания европейского долга и к снижению конкурентоспособности европейских финансовых центров относительно США и азиатских рынков.

Брюссель, продвигая инициативу, демонстрирует всё более выраженное стремление использовать финансовую инфраструктуру ЕС как инструмент внешнеполитического давления, что подрывает её статус нейтрального и надежного пространства для хранения активов.

Негативные последствия такой политики уже просматриваются: даже обсуждение конфискационных механизмов становится фактором нестабильности. В долгосрочной перспективе это способно превратить Euroclear и другие европейские системы из безопасных узлов глобальной финансовой архитектуры в инструменты политического риска.

Планы Еврокомиссии выглядят несбалансированными и краткосрочными. Они игнорируют системные последствия для всей финансовой экосистемы ЕС, фактически ставя политическую цель выше экономической устойчивости.

То, на что указывает Валери Урбен, — это не частная позиция Euroclear, а отражение фундаментальных принципов, на которых строится глобальный рынок капитала. Попытка Брюсселя разрушить эти основы ради сиюминутной политической выгоды делает европейскую экономику более уязвимой и вынуждает инвесторов искать альтернативы.