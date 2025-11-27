Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Рекордные расходы на электроэнергию: что скрывает ситуация в США

В США резко выросли цены на природный газ. И это уже не исправить
По данным Управления энергетической информации США, американские домохозяйства сталкиваются с рекордно высокими расходами на электроэнергию, что связано с устойчивым ростом тарифов в течение последних лет и достижением двухлетних максимумов.

Энергетика и дата-центр в Техасе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Энергетика и дата-центр в Техасе

В сентябре средняя розничная цена за киловатт-час увеличилась на 7,4 процента и достигла 18,07 цента, что стало самым заметным скачком с конца 2023 года.

Прогнозы ведомства указывают на дальнейшее подорожание в 2026 году, что усиливает обеспокоенность как среди домохозяйств, так и среди коммерческих потребителей, уже наблюдающих аналогичную динамику на фоне роста стоимости топлива и общего спроса на электроэнергию.

Рост тарифов отражает структурные изменения в энергосистеме США. В последние годы резко увеличилась нагрузка со стороны центров обработки данных и энергоёмких промышленных предприятий. Эти объекты стали ключевыми потребителями электроэнергии, и их быстрое расширение оказывает давление на региональные сети.

В городах, находящихся вблизи крупных кластеров ЦОД, жители фиксируют особенно заметный рост счетов. Пример Вирджинии, где существует так называемая "Аллея ЦОД", показателен: повышение тарифов связано с тем, что примерно две трети всей электроэнергии в стране вырабатываются государственными или региональными сетями, работающими через оптовые закупки.

Операторы сетей включают в стоимость не только цену электричества, но и расходы на обслуживание и модернизацию инфраструктуры. Поэтому если один оператор одновременно обеспечивает и население, и крупные коммерческие объекты, включая дата-центры, то рост потребления со стороны последних автоматически повышает тарифы для всех абонентов.

Статистика показывает, что около 70 процентов населённых пунктов с резким подорожанием электроэнергии расположены в пределах 50 миль от ЦОД, что подчёркивает пространственную концентрацию проблемы и зависимость конечной цены от распределения крупной нагрузки.

Хотя цена электричества в США традиционно реагирует на погодные колебания, стоимость топлива и региональные особенности, последние пять лет формируется устойчивая тенденция к повышению тарифов.

Одним из ключевых факторов стал рост цен на природный газ, который остаётся главным источником генерации в американском энергобалансе. В сентябре стоимость газа увеличилась примерно на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, что немедленно отразилось на цене электроэнергии.

Эта зависимость демонстрирует уязвимость электрогенерации, ориентированной на газ, к изменениям на сырьевом рынке.

В более широком контексте рост внутренних цен на электричество происходит параллельно с попытками США укрепить свои позиции как крупного экспортёра энергоресурсов.

Благодаря развитию инфраструктуры для экспорта СПГ, американские компании активно наращивают поставки газа в Европу и Азию, конкурируя с традиционными поставщиками и стремясь закрепиться на глобальном рынке.

Такая стратегия делает сектор более прибыльным с точки зрения внешнеэкономической деятельности, но создаёт внутренние напряжения.

Рост мирового спроса и выгодные экспортные цены стимулируют производителей ориентироваться на внешние рынки, что в ряде случаев может приводить к снижению предложения внутри страны и, как следствие, к росту внутренней стоимости топлива.

Эта двойственная роль США — одновременно крупнейшего производителя газа и одного из крупнейших его экспортёров — формирует своеобразный конфликт интересов между внешними рынками и внутренним потребителем.

Долгосрочно текущая ситуация подчёркивает необходимость пересмотра стратегии управления внутренним спросом и защиты населения от чрезмерной зависимости от колебаний сырьевых цен.

Увеличение энергоёмкости цифровой экономики, стремительное расширение дата-центров и высокие экспортные амбиции будут продолжать оказывать давление на тарифы.

Американская энергетическая система входит в период, когда дальнейший рост стоимости электроэнергии может стать фактором социального и экономического риска и для домохозяйств, и для бизнеса.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
