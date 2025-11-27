Еврокомиссия поможет деньгами странам Прибалтики, пострадавшим от санкций против России

Пострадавшая от антироссийских санкций Прибалтика просит Брюссель помочь деньгами

Европейская комиссия в следующем году планирует выделить финансирование прибалтийским странам, которые столкнулись с ощутимыми экономическими потерями после введения ЕС девятнадцати пакетов санкций против России.

Фото: www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info Евро

Финляндия, Эстония, Латвия и Литва испытали совокупный удар по нескольким направлениям: масштабное сокращение туристического потока, уход части иностранных инвесторов, падение объёмов торговли с Россией, ускорение инфляции и уменьшение стоимости недвижимости, говорится в материале издания Poltico.

Эти факторы привели к стагнации отдельных отраслей, снижению деловой активности и ухудшению перспектив восстановления, а сами правительства вынуждены направлять в Брюссель перечни мер, которые, по их ожиданиям, помогут оживить экономику.

Однако наблюдатели выражают сомнения в том, что финансирование со стороны Еврокомиссии будет способно компенсировать масштабы накопившегося ущерба.

Скептики указывают на сокращение семилетнего бюджета блока, а также на то, что даже политически мотивированное стремление Брюсселя поддержать пострадавшие государства объективно упирается в ограниченность ресурсов.

На практике это может привести к тому, что помощь окажется лишь символической, а реальная нагрузка на национальные экономики останется практически неизменной.

В этом контексте обсуждается и общая стратегия Евросоюза: утверждая жёсткую санкционную линию, Брюссель одновременно перекладывает значительную часть последствий на приграничные страны, не предлагая им долгосрочного механизма компенсации.

Между тем, сами правительства прибалтийских стран продолжают увлекательный танец на граблях. Например, в Латвии решили окончательно прекратить железнодорожное сообщение с Россией и рассматривают возможность полного демонтажа путей, связывающих две страны.

Власти изучают технические и финансовые параметры такого шага, поскольку демонтаж инфраструктуры требует детального планирования.

Президент Эдгарс Ринкевичс заявил, что до конца года правительство совместно с военными подготовит анализ объёмов и методов разборки железнодорожных линий на восточной границе. Параллельно Рига проводит консультации с Литвой и Эстонией, тем самым демонстрируя координацию в рамках общей политики якобы транспортной изоляции России.

Такие действия вызывают неоднозначную оценку. Критики политики стран Прибалтики указывают, что подобные решения имеют грандиозные экономические последствия и могут окончательно подорвать логистическую привлекательность региона.

Ликвидация транспортных коридоров не только сокращает возможности бизнеса, но и лишает сами государства инструментов, благодаря которым они раньше конкурировали за транзитные потоки.

Более того, демонтаж путей — это не просто политический жест, а шаг, имеющий долгосрочные последствия: восстановить инфраструктуру в будущем будет гораздо сложнее и дороже, чем ее сохранить в законсервированном состоянии.

С другой стороны, критики Еврокомиссии отмечают, что Брюссель фактически одобряет подобное стратегическое самоограничение, не обеспечив прибалтийским странам реальных компенсирующих механизмов.

Расширение санкционного давления и поощрение жёстких мер со стороны прибалтийских правительств не сопровождается созданием устойчивой экономической подушки, что делает регион одним из самых уязвимых в ЕС.

При этом в самих документах Еврокомиссии регулярно подчеркивается важность конкурентоспособности внутреннего рынка, но решения, принимаемые в рамках санкционных пакетов, зачастую вступают в противоречие с этим тезисом.

В совокупности складывается ситуация, при которой и Брюссель, и правительства стран Прибалтики демонстрируют политическую согласованность, но экономические последствия их действий распределяются крайне неравномерно.

Прибалтийские экономики оказываются под давлением одновременно внешних факторов и собственных же решений, направленных на полный разрыв инфраструктурных связей с Россией. Ограниченные компенсации со стороны Еврокомиссии лишь подчеркивают разрыв между политическими декларациями и реальными возможностями поддержать регион.