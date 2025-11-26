Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В США озаботились утратой влияния в Арктике

5:19
Экономика » Производство » Судостроение

В США объявили о намерении ускорить расширение своего ледокольного флота, озаботившись необходимостью защиты стратегических и экономических интересов в Арктике.

Белый медведь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый медведь

В новом плане Министерства внутренней безопасности говорится, что страна вступает в период, когда без значительного увеличения арктического присутствия она рискует утратить влияние на региональные процессы.

В документе отмечается, что введение в строй в 2025 году ледокола USCGC Storis стало первым пополнением полярного флота более чем за четверть века, однако эта мера не меняет общего положения: американские ледокольные возможности остаются недостаточными.

Особое внимание в плане уделяется структурным сложностям. Несмотря на финансирование, предусмотренное так называемым "большим красивым законом" Дональда Трампа, который включает 8,5 миллиарда долларов на ускоренное строительство ледоколов, одних денег мало для восстановления отрасли.

США в последние десятилетия фактически утратили компетенции в проектировании и серийном производстве тяжёлых полярных судов. В документе подчеркивается, что стране крайне необходимы инвестиции не только в корпуса будущих кораблей, но и в восстановление кадровой базы, подготовку инженеров и рабочих, модернизацию верфей и создание цепочек поставок, способных обеспечивать сложную арктическую технику.

Без этих усилий строительство новых ледоколов может затянуться на годы, что будет усиливать стратегическое отставание.

Именно на фоне этих трудностей США пытаются использовать международное сотрудничество. В октябре Вашингтон подтвердил планы закупить у Финляндии 11 ледоколов, что стало ключевой темой переговоров Дональда Трампа с финским президентом Александром Стуббом в начале прошедшего месяца.

Американская сторона объявила, что проект предусматривает совместную схему: четыре судна будут строить на финских верфях, а остальные семь — в Соединённых Штатах. Такая модель должна позволить США не только получить дополнительные корабли, но и перенять технологический опыт.

Трамп отметил, что Финляндия является одним из мировых лидеров в постройке ледовых судов и фактически занимает доминирующую позицию в этой нише.

Однако даже столь крупный контракт не гарантирует быстрых результатов. Финские верфи сталкиваются с высокой загрузкой, необходимостью адаптировать проекты к американским стандартам и рисками, связанными с производством столь большого количества специализированных судов в ограниченные сроки.

Первый ледокол, по словам Стубба, будет передан США лишь в 2028 году, и сроки последующих поставок остаются неопределёнными.

Ещё более сложная ситуация ожидает семь судов, которые должны строиться в США: местные верфи десятилетиями не выпускали полярные суда такого класса, что создаёт риск затягивания сроков, удорожания проекта и необходимости долгой технологической адаптации.

Стоит отметить, что Россия на протяжении нескольких лет последовательно формировала крупнейший и технологически наиболее развитый ледокольный флот в мире. В её составе находятся десятки судов, включая атомные ледоколы новейших серий, способные обеспечивать круглогодичную навигацию по Северному морскому пути.

Москва создала уникальную промышленную и кадровую базу, которая позволяет выпускать ледоколы серийно и модернизировать их без длительных перерывов. Это делает нашу страну безусловным лидером арктического судоходства и ключевым игроком в формировании правил использования северных маршрутов.

Для США это означает необходимость наращивания флота не абстрактно, а в условиях реальной конкуренции с государством, обладающим огромным технологическим преимуществом.

Американское министерство предупреждает, что недостаток ледоколов создаёт риск утраты контроля над арктическими торговыми путями, ослабления возможностей по освоению природных ресурсов и снижения роли США в определении будущей арктической политики.

В документе говорится, что обеспечение достаточных ледокольных мощностей становится национальным императивом: от этого зависит присутствие страны в регионе, её способность обеспечивать безопасность и защищать собственные интересы.

Таким образом, Вашингтон пытается компенсировать многолетнее отставание, сочетая внутренние программы модернизации с международным сотрудничеством. Однако даже крупные контракты и значительные инвестиции не дают гарантий быстрого результата.

США фактически начинают с восстановления базовых компетенций, утратив опыт строительства тяжёлых ледоколов. И далеко не факт, что у них это получится.

В то же время Россия уже располагает многолетним технологическим заделом и развитой инфраструктурой, что стало результатом многолетней последовательной работы в этом направлении.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
