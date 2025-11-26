Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Турция продолжит импортировать российский газ: что это значит для энергетического рынка

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что страна продолжит импортировать российский природный газ и не видит рисков для будущих поставок.

Фото: commons.wikimedia.org by Alisa Fatikhova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Его позиция отражает уверенность турецкого правительства в устойчивости многолетнего энергетического сотрудничества с Россией. И даже новые американские инициативы по санкционному давлению вряд ли изменят этот баланс.

Комментируя обсуждающийся в США законопроект о введении дополнительных ограничений для стран, закупающих энергоресурсы у России, Байрактар дал понять, что турецкая энергетическая стратегия будет исходить прежде всего из национальных интересов, а не внешних политических сигналов.

Опора Турции на российский газ имеет длинную историю: поставки начались ещё в конце 1980-х годов, когда Анкара заключила соответствующие соглашения с СССР. На протяжении последующих десятилетий зависимость от российского трубопроводного сырья только укреплялась, и сегодня около половины турецких потребностей в газе закрывается за счёт импорта из России.

Министерство энергетики Турции рассматривает этот канал поставок как ключевой элемент энергобезопасности, а любые попытки внешнего давления — как фактор, требующий дипломатического реагирования, но не изменяющий фундаментальных параметров рынка.

Особую актуальность вопрос приобретает на фоне того, что в 2025 году истекают долгосрочные контракты "Газпрома" и турецкой государственной компании Botas на поставку метана.

Байрактар отметил необходимость своевременного продления договоров, поскольку они обеспечивают стабильную загрузку магистральных маршрутов — прежде всего "Турецкого потока" и "Голубого потока".

Переговоры между компаниями продолжаются, а недавний телефонный разговор президентов России и Турции дополнительно подтверждает политическую готовность сторон продлить контрактную основу на новый период.

Для Анкары это не просто технический вопрос: продление соглашений означает сохранение конкурентных цен, предсказуемых объёмов и возможности развивать Турцию в качестве регионального газового узла.

Роль России в турецком импорте не ограничивается только газом. Турция входит в число крупных покупателей российской нефти и нефтепродуктов, причём значительная часть этого сырья впоследствии перерабатывается и продаётся в Европу.

Такая схема позволяла турецким компаниям извлекать заметную экономическую выгоду, компенсируя часть затрат на собственный импорт и усиливая роль страны как энергетического хаба.

Однако с января вступает в силу европейское ограничение на нефтепродукты, произведённые из российского сырья, даже если переработка осуществляется в третьих странах. Это означает, что устоявшаяся схема реэкспорта может столкнуться с серьёзными барьерами.

В долгосрочной перспективе Анкаре придётся решать, как сохранить экономические преимущества переработки российского сырья, не вступая в прямой конфликт с европейскими нормами, которые всё более жёстко отслеживают происхождение топлива.

Тем временем США усиливают давление на всех покупателей российских энергоресурсов. Продвигаемый в конгрессе законопроект, который поддержал Дональд Трамп, предполагает введение 500-процентных пошлин на продукцию стран, продолжающих закупать российские углеводороды, уран или другие товары.

Этот шаг потенциально способен осложнить экономические связи Вашингтона даже с собственными союзниками. Если закон будет принят, под ударом окажутся не только Турция, но и государства Азии и Ближнего Востока, для которых российские энергоресурсы остаются критически важными.

В этой ситуации позиция Байрактара отражает логику турецкой энергетической политики последних десятилетий: Анкара стремится балансировать, минимизируя издержки и обеспечивая стабильность поставок.

Сохранение импорта российского газа и нефти рассматривается как основание энергетической безопасности страны, а любые санкционные инициативы воспринимаются как внешние риски, требующие реагирования.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
