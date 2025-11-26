Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Германия в поисках решений: Вайдель призывает вернуть российские энергоресурсы

В Германии выступили за скорейшее возобновление импорта нефти и газа из России
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель выступила в бундестаге с жёсткой критикой энергетической политики властей страны и заявила о необходимости восстановить закупки российского природного газа и нефти.

Алис Вайдель
Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Алис Вайдель

По её словам, ФРГ требуется срочная программа реформирования, которая должна затронуть политическую систему, экономику и общественные структуры.

Ключевым элементом таких преобразований, считает Вайдель, должна стать гарантированная доступность энергоресурсов, поскольку нынешние цены и уровень надёжности поставок не позволяют германской промышленности сохранять конкурентоспособность.

Представители АдГ считают, что попытка ускоренного энергетического перехода, провозглашённого предыдущими правительствами, фактически зашла в тупик.

По их оценкам, отказ от российских энергоресурсов не только привёл к росту стоимости энергии, но и усилил зависимость от глобального рынка СПГ, где Германия вынуждена конкурировать со странами Азии.

В концепции партии подчеркивается, что закупка газа и нефти там, где они объективно дешевле, прежде всего в России, соответствовала бы экономическим интересам страны.

Кроме того, в АдГ считают, что возвращение к атомной энергетике и прекращение демонтажа действующих реакторов позволит снизить давление на предприятия и домохозяйства.

Хотя наиболее жёсткая и последовательная позиция по вопросу восстановления поставок традиционно звучит именно от "Альтернативы для Германии", подобные оценки не ограничиваются одной политической силой.

Представители некоторых промышленных ассоциаций, региональные политики разных партий и отдельные экономисты также подчёркивали, что закупки российского газа долгие годы обеспечивали энергетический фундамент немецкой экспортно-ориентированной экономики.

Даже часть ряда депутатов СДПГ и ХДС в экспертных обсуждениях признают, что резкий отказ от прежней модели поставок нанёс значительный удар по промышленному сектору.

До 2022 года Германия получала из России более половины всего импортируемого природного газа и значительную часть нефти. Эти поставки обеспечивали одни из самых низких цен на энергию в европейской экономике и позволяли немецким предприятиям сохранять существенное преимущество при производстве стали, химической продукции, оборудования, автомобилей и других энергоёмких товаров.

Такой уровень цен формировал базу для устойчивого функционирования "экономического двигателя Европы" — мощного промышленного комплекса, который определял лидерскую роль ФРГ в ЕС.

Оборудование, произведённое на предприятиях, использующих недорогой газ, поставлялось по всему миру, что укрепляло позиции немецкого экспорта и приносило значительные бюджетные доходы.

После прекращения поставок по "Северным потокам", один из которых так и не был сертифицирован, а оба позднее были выведены из строя в результате диверсии, Германия оказалась вынуждена переориентироваться на глобальный рынок СПГ.

Этот разворот сопровождался строительством терминалов для приёма сжиженного газа и заключением долгосрочных контрактов на поставки в условиях высокой волатильности цен.

Новый порядок обеспечения энергетических потребностей оказался существенно дороже прежнего. Немецкие компании, особенно те, кто работает в энергоёмких отраслях, неоднократно заявляли о снижении рентабельности, сокращении производства или переносе части операций в другие страны, где энергия дешевле.

Экономисты фиксируют, что стоимость промышленной энергии за два года выросла настолько, что Германия уступила позиции одного из самых выгодных производственных центров Европы.

В условиях, когда национальная экономика сталкивается с давлением высоких тарифов, деиндустриализацией в отдельных регионах и усиливающейся глобальной конкуренцией, призывы к пересмотру энергетической стратегии приобретают более широкий характер, чем простая инициативность одной оппозиционной партии.

АдГ использует эту тему для усиления внутренней поддержки, однако дискуссия о возможной корректировке курса в энергетике постепенно выходит за рамки узко партийного поля и становится частью более широкой общественной и экономической повестки.

В нынешних условиях восстановление прямых поставок российских энергоресурсов остаётся политически чрезвычайно сложным, однако обсуждение выгод, которые Германия получала от прежней модели сотрудничества, не прекращается.

Это обсуждение становится элементом борьбы за будущую экономическую стратегию страны, где ключевым вопросом остаётся баланс между геополитическими решениями, внутренними политическими приоритетами и интересами промышленного сектора, от которого зависит устойчивость всей германской экономики.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
