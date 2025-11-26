Европейский ЦБ хочет воспользоваться проблемами доллара в мировой торговле

Европейский центральный банк формирует стратегию, направленную на расширение глобального использования евро, стремясь воспользоваться ослаблением доверия к американскому политическому и финансовому лидерству и тем самым укрепить международные позиции европейской валюты.

Фото: www.freepik.com by frimufilms is licensed under Free More info Евро

В банковских и правительственных структурах ЕС усиливается понимание того, что мировая финансовая архитектура, долгие годы опиравшаяся на доллар, может стать менее устойчивой, если США изменят подход к поддержке международной ликвидности или выдвинут менее выгодные условия для других стран. На этом фоне в Европе возрастает стремление укрепить собственную валюту как альтернативу, говорится в материале издания Politico.

Среди ключевых направлений обсуждаемых мер — минимизация рисков, связанных со слишком сильной зависимостью от доллара, а также укрепление роли евро в международной торговле.

Цель состоит в том, чтобы европейская валюта стала не только расчётным средством внутри ЕС, но и полноценным инструментом внешнеэкономической деятельности, обеспечивающим Европе часть тех преимуществ, которыми США пользовались благодаря статусу доллара как глобальной резервной валюты.

Эти преимущества включают более низкую стоимость заимствований, повышенный спрос на финансовые активы, номинированные в национальной валюте, и значительное влияние на мировую экономическую политику.

В экспертной среде отмечается, что текущие дискуссии в ЕЦБ отражают важный поворот в европейском подходе. Ранее регулятор придерживался крайне осторожной линии и избегал активного продвижения евро на глобальном уровне.

Теперь же рассматриваются механизмы, которые способны стимулировать интерес иностранных центробанков и финансовых организаций.

Одним из инструментов называется программа своп-линий EUREP, позволяющая центральным банкам обмениваться валютами для поддержания ликвидности.

Экономисты предполагают, что расширение этой программы — путем удешевления операций, увеличения доступных объемов или продления сроков использования — может повысить привлекательность евро для международных партнёров.

Дополнительный импульс обсуждению придаёт опыт Китая. За последние годы Пекин сформировал широкую сеть валютных свопов, заключив около сорока соглашений с ведущими торговыми партнёрами. Эти инструменты стали важной частью стратегии по укреплению позиций юаня в мировой торговле.

Европейские специалисты считают, что такая политика помогает Китаю постепенно снижать доминирование доллара и формировать собственную финансовую сферу влияния.

На этом фоне европейская модель выглядит более консервативной: ЕЦБ традиционно ограничивался узким набором партнёров и не стремился продвигать евро с той же интенсивностью. Теперь в Брюсселе и Франкфурте обсуждается возможность переосмысления этой линии.

Если иностранные финансовые учреждения будут уверены, что в критических ситуациях могут рассчитывать на ресурсы ЕЦБ, это будет стимулировать их чаще номинировать свои операции в евро, расширять использование европейской валюты в расчетах и заключать долгосрочные контракты на европейских условиях.

Такой процесс способен постепенно увеличивать долю евро в мировой торговле и резервных активах.

Разрабатываемые ЕЦБ меры могут стать фундаментом для постепенного перераспределения влияния в мировой валютной системе. Хотя процесс интернационализации евро будет медленным и потребует последовательных действий — от повышения привлекательности европейских финансовых инструментов до углубления интеграции рынков капитала в ЕС — нынешние шаги демонстрируют, что Европа готовится к более активной роли в глобальной экономике.

На фоне обостряющейся конкуренции между ведущими валютами и продолжающихся геополитических изменений эта стратегия может стать одним из ключевых инструментов укрепления устойчивости Евросоюза в долгосрочной перспективе.

Впрочем, есть большие сомнения, что инициативы Европейского ЦБ заработают, учитывая низкий уровень компетенции нынешнего руководства Евросоюза.