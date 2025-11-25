Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа

4:04
Экономика » Сырье » Нефть

Великобритания пытается убедить страны Группы двадцати (G20) отказаться от импорта российских энергоресурсов. Эта инициатива выглядит особенно противоречиво, учитывая, что сама Россия является полноправным членом G20 и участвует в формировании глобальной экономической повестки.

Добыча нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тем не менее Лондон видит в сокращении мирового спроса на российскую нефть и газ элемент давления, способный ограничить финансовые возможности Москвы.

Попытки британского руководства воздействовать на другие государства прозвучали в ходе саммита G20, прошедшего в Южной Африке. Лондон сделал акцент на необходимости как можно быстрее вытеснить российские энергоресурсы с мирового рынка, апеллируя к соображениям безопасности и политического давления.

При этом Великобритания отказалась от поставок российской нефти и нефтепродуктов, а также поддержала аналогичные санкции Евросоюза, вступившие в силу в конце 2022-начале 2023 года.

Это означает, что основным объектом давления остаются те государства, которые за последние два года активно увеличили закупки российской сырой нефти, — прежде всего Индия, Китай, Турция, а также некоторые африканские страны.

G20 включает крупнейшие экономики мира: Аргентину, Австралию, Бразилию, Канаду, Китай, Францию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Японию, Мексику, Саудовскую Аравию, ЮАР, Южную Корею, Турцию, США, а также Евросоюз и Африканский Союз, объединяющий большинство африканских государств.

Во многих из них российские энергоресурсы уже стали частью сложившихся схем торговли, что делает призывы Лондона непростыми для реализации.

Индия и Китай увеличили импорт российской нефти по причине более выгодной ценовой политики и гибкой логистики, а Турция превратилась не только в крупного покупателя, но и в переработчика, переправляющего нефтепродукты в Европу.

По сути, Лондон пытается использовать G20 как платформу для формирования широкой антироссийской коалиции в энергетическом секторе.

Однако тенденции последних лет показывают растущую многополярность энергетических рынков. Страны Азии, Ближнего Востока и Африки стремятся диверсифицировать поставщиков, но далеко не всегда готовы делать это под давлением западных стран.

Россия, в свою очередь, перестраивает экспортные маршруты, усиливает сотрудничество с азиатскими экономиками и предлагает ценовые стимулы, способные компенсировать репутационные риски для покупателей.

Сложность формирования единой позиции внутри G20 заключается в различии экономических интересов. Для западных стран отказ от российской нефти стал политическим решением, отражающим их стратегические цели.

Но для развивающихся государств доступ к недорогому сырью является ключевым фактором экономического роста.

В условиях высокой волатильности мировых рынков нефти и нестабильности логистики они руководствуются прежде всего прагматическими соображениями. Кроме того, некоторые страны воспринимают давление Великобритании как попытку закрепить её политическое влияние, а не как заботу о глобальной стабильности.

Международный энергетический рынок опирается не только на политические установки, но и на экономическую целесообразность. Наличие у России значительных запасов и готовность предоставлять скидки делает её привлекательным партнёром для многих государств.

Даже если часть членов G20 согласится ужесточить позицию, добиться коллективного отказа от российских энергоресурсов в обозримом будущем выглядит малореальным.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы g20 нефть международные отношения
