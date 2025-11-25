Артем Кузнецов: Конкуренция действительно выросла, но паниковать не стоит

Инженер-программист рассказал, как превратить страх в ответственность

Экономика

Инженер-программист, работавший над IT-инфраструктурой глобальных технологических продуктов, поделился опытом, как адаптироваться к новым профессиональным вызовам и продолжать расти в эпоху постоянных технологических трансформаций.

Фото: из личного архива Артема Кузнецова Инженер-программист Артем Кузнецов

Повышение уровня тревожности, частые случаи профессионального выгорания и ощущение нестабильности — характерные признаки современной профессиональной среды. На фоне глобальных изменений и стремительного технологического скачка даже опытные специалисты сталкиваются с ощущением, что не успевают за отраслью. По данным исследования платформы hh. ru и соцсетью для нетворкинга "Сетка", почти четверть ведущих IT-специалистов имеют синдором "самозванца" и чувствуют, что недостаточно компетентны, вопреки реальным достижениям. Такое состояние подтачивает уверенность, усиливает тревожность и мешает профессиональному росту. Особенно это ощущается в осенне-зимний период, когда традиционное увеличение нагрузки и сезонные факторы делают специалистов более восприимчивыми к стрессу.

О том, как справляться со страхом перед сложными задачами и оставаться продуктивным в условиях неопределенности мы поговорили с Артемом Кузнецовым — инженером-программистом, разрабатывавшим инфраструктуру непрерывной интеграции и доставки кода в одной из крупнейших технологических компаний мира. Артем прошел путь от IT-проектов в Екатеринбурге до систем, от которых зависят миллиарды пользователей, а сегодня помогает специалистам по всему миру расти и адаптироваться в быстро меняющемся технологическом ландшафте.

Как справляться со страхом, когда от твоих решений зависят миллионы? Как поддерживать не только себя, но и коллег, столкнувшихся с ощущением растерянности? И наконец, какой совет дать тем, кто только начинает свой путь среди быстро меняющихся технологий и конкурентного давления? Ответы читайте в интервью с экспертом.

— Чтобы расти как специалист, нужно ли сознательно брать задачи, которые немного выходят за пределы текущих возможностей?

Всегда ли постоянные "челленджи" действительно помогают развитию — или иногда стоит дать себе время укрепиться в уже освоенном?

— Как и в любом деле, важно найти баланс. Чрезмерная нагрузка может привести к выгоранию и надолго остановить развитие, но слишком комфортная зона мешает прогрессу. Иногда нужно брать задачи, которые выходят за рамки текущих знаний. По моему опыту, именно такие задачи становятся самыми запоминающимися и они становятся точками настоящего профессионального роста. В компании Meta* я взял ответственность за проект, который менял внутренние процессы сотен команд. Это требовало не только технической экспертизы, но и развития навыков коммуникации, организации и стратегического мышления. В итоге этот опыт стал ключевым шагом в профессиональном росте и помог мне перейти на новую должность.

— В вашей работе вы отвечали за систему непрерывной интеграции и доставки кода, от которой зависели обновления глобальных сервисов с миллиардной аудиторией. Как справиться со страхом, когда цена ошибки очень высока, и как не позволить боязни допустить сбой остановить движение вперед?

— Ответственность за системы, от которых зависят миллиарды пользователей, действительно вызывает стресс, но страх можно превратить в инструмент дисциплины. Ошибки в работе неизбежны, поэтому важно не искать виноватых, а выстраивать процессы так, чтобы каждая ошибка помогала совершенствовать систему. Например, я внедрил архитектуру, позволившую безопасно обновлять сотни мобильных приложений без простоев для пользователей, что повысило устойчивость внутренних платформ и ускорило релизы для миллиардной аудитории. Главное — сохранять прозрачность коммуникации и доверие в команде, тогда страх превращается в ответственность, а не в препятствие.

— Да, вы как раз проводили внутренние курсы для инженеров и помогали коллегам развивать навыки. Сегодня даже опытные специалисты нередко ощущают, что отстают от новых технологий и сталкиваются с синдромом "самозванца". Как поддержать команду в момент, когда кажется, что вокруг все меняется быстрее, чем люди способны учиться?

— Стоит сказать, что для меня синдром "самозванца" — это не слабость, а знак того, что человек вышел за пределы привычного и развивается. Почти каждый инженер в какой-то момент сталкивается с этим чувством, и важно не подавлять его, а правильно направлять. На последнем месте работы мы создавали культуру открытого обсуждения и наставничества: опытные специалисты проводили ревью, делились конкретными кейсами и решениями. Если ты лидер, важно уметь слушать команду и создавать пространство, где можно безопасно признать пробелы в знаниях. Когда в команде есть доверие и открытость, люди не боятся признавать, что чего-то не знают. Это естественно: настоящий профессионал не может знать все. Если кажется, что знаешь ответы на все вопросы, — значит, у тебя слишком ограниченный круг задач.

— Вы несколько раз начинали все заново: переезжали в другие страны, меняли языки, команды, технологии. Как вы научились чувствовать себя уверенно в условиях постоянной неопределенности и при этом сохранять продуктивность?

— Нужно воспринимать неопределенность не как угрозу, а как возможность учиться. Я работал в международных офисах в России, Канаде, Великобритании и США, и каждый раз приходилось адаптироваться к новым инструментам, процессам и культурам. Помогало отношение к переменам как к проекту: ставить конкретные цели и измерять прогресс. Когда видишь результаты: будь то сокращение времени релизов, повышение стабильности системы или просто улучшение английского, то появляется уверенность. Со временем неопределенность перестает пугать и становится естественной частью профессионального пути.

— Сейчас многие выпускники и начинающие специалисты переживают, что не смогут найти первую работу из-за высокой конкуренции и быстрого внедрения искусственного интеллекта. Что бы вы посоветовали тем, кто только начинает карьеру и боится не справиться с требованиями индустрии?

— Конкуренция действительно выросла, но паниковать не стоит. Искусственный интеллект пока не заменяет людей, он остается инструментом, который повышает производительность, убирает рутину, оставляя место для творческих и инженерных решений. Советую не ждать идеальных условий: начинайте с малого, создавайте проекты, публикуйте их, участвуйте в хакатонах. Так вы формируете реальное портфолио и учитесь решать практические задачи. Лучший совет — не ждать идеального момента, его просто не будет никогда. Уверенность приходит с практикой, а путь в профессию начинается с первого шага, каким бы маленьким он ни был.

*- признана экстремистcкой организацией и запрещена на территории РФ.