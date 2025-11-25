Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Инфляция и бюджетный кризис: что ожидает Германию дальше?

Почти каждый немецкий город оказался на грани банкротства
Экономика » Финансы » Деньги

Большинство городов Германии оказалось в преддефолтном состоянии из-за структурного дефицита государственного бюджета, и это стало следствием одновременно нескольких долгосрочных и взаимосвязанных кризисных процессов.

Городок Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Harke is licensed under GNU Free Documentation License
Городок Германии

Региональные власти фиксируют масштабную нехватку средств практически на всех уровнях муниципального управления, что свидетельствует о системной утрате финансовой устойчивости.

На примере Эссена видно, насколько глубокой стала проблема: муниципалитет прогнозирует отрицательное сальдо почти в 123 млн евро, и подобные показатели сегодня характерны не для отдельных проблемных регионов, а для всей страны.

Совокупный дефицит городов и общин достигает приблизительно 30 млрд евро, что фактически выводит муниципальный сектор Германии в состояние хронического недофинансирования.

Осложняет ситуацию макроэкономическая динамика. Инфляция в сентябре достигла 2,4 процентов в годовом выражении, что стало максимальным значением для 2025 года и очередным подтверждением того, что Германия не может выйти из затяжного экономического спада.

Хотя инфляция формально не выглядит критически высокой, её стойкость указывает на дисбалансы, которые мешают возвращению к устойчивому росту.

Страна уже несколько лет сталкивается с повышенным давлением на бюджетную систему: сначала пандемия COVID-19 привела к резкому увеличению государственных расходов, затем прекращение поставок российского газа спровоцировало энергетический кризис и вынужденные инвестиции в альтернативные источники энергии и поддержку промышленности.

Каждый из этих факторов по отдельности мог бы быть преодолён, но их совокупность превратила экономический ландшафт Германии в пространство постоянного стресса.

Фискальные последствия продолжаются третий год подряд, и вероятность рецессии остаётся высокой. Экономика Германии, традиционно опирающаяся на экспортную промышленность и энергетическую стабильность, оказалась вынуждена перестраивать производственные цепочки, компенсировать рост издержек, менять логистику и инвестировать в новые энергетические проекты.

Все эти трансформации происходят одновременно и требуют значительных ресурсов. Однако доходы государства растут существенно медленнее, чем затраты на поддержку экономики и социальную систему.

Муниципальный уровень оказался наиболее уязвимым. В условиях, когда федеральные и земельные бюджеты ограничены Конституцией в возможностях по расширению заимствований, нагрузка перераспределяется вниз — на города и районы.

Муниципалитеты вынуждены брать на себя расходы, связанные с социальной инфраструктурой, энергетическими трансформациями, миграционными процессами и модернизацией коммунального хозяйства. Эти статьи бюджета не могут быть сокращены без ощутимого ущерба для жизни населения, поэтому дефициты неизбежно растут.

Представители местных органов власти уже напрямую предупреждают о риске финансового коллапса. Обер-бургомисты административных центров большинства федеральных земель направили канцлеру Фридриху Мерцу обращение, в котором обозначили критичность ситуации и необходимость срочных мер.

Их беспокойство отражает глубинные проблемы: муниципальный сектор в Германии традиционно выполняет ключевые функции, связанные с городским транспортом, образованием, жилищным строительством, уходом за пожилыми и детьми, а также инфраструктурными проектами.

Если города окажутся неспособны выполнять эти задачи, социальные и экономические последствия будут ощущаться на национальном уровне.

Можно выделить несколько структурных факторов, объясняющих сложившуюся ситуацию. Первый фактор — дисбаланс между обязательствами муниципалитетов и их доходной базой. Реформа финансового выравнивания между землями и федеральным центром не успевает за изменяющейся экономикой, поэтому города попадают в ловушку обязательных расходов.

Второй фактор — повышение стоимости инфраструктурных проектов из-за роста цен на энергию, материалы и рабочую силу, что делает любые инвестиции значительно дороже, чем десять лет назад.

Третий фактор — демографические изменения: старение населения увеличивает нагрузку на социальные службы, а миграционные процессы требуют дополнительных бюджетных ресурсов на интеграцию и жилищную инфраструктуру.

Ситуация также осложняется отсутствием единой стратегической линии между федеральным правительством и земельными властями. В условиях политической поляризации и роста общественного недовольства властям становится всё сложнее согласовывать реформы, связанные с бюджетной консолидацией или перераспределением ресурсов.

Муниципалитеты, находящиеся ближе всего к населению, сталкиваются с последствиями этих противоречий первыми.

В долгосрочной перспективе Германия окажется перед выбором: либо радикально пересмотреть систему распределения финансов между уровнями власти, либо допустить масштабное сокращение расходных обязательств на местном уровне, что способно вызвать социальную напряжённость и дальнейшее ослабление экономики.

Оба варианта требуют политической решимости и согласованных действий, в противном случае муниципальный кризис может перерасти в общенациональный финансовый дисбаланс.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы бюджет инфляция германия муниципалитет
