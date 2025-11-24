Как микросхемы Nexperia чуть было не остановили автопром

Нехватка копеечных чипов едва не остановила автопром: выводы из истории с Nexperia

Кризис вокруг производителя микросхем Nexperia стал сигналом того, что даже самые простые и дешёвые компоненты могут превратиться в инструмент геополитического давления.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Производство микрочипов

История, развернувшаяся между Нидерландами и Китаем, показала, что уязвимость мировой промышленности простирается куда глубже, чем считалось ранее.

Проблема проявилась в конце сентября, когда правительство Нидерландов решило взять под контроль базирующуюся в стране Nexperia из-за опасений, что её китайский владелец Wingtech может получить доступ к чувствительным технологиям.

Пекин ответил заморозкой экспорта микросхем, выпускаемых на расположенном в Китае заводе компании.

Этот шаг стал неожиданностью для отрасли, которая, как отметил один из экспертов, фактически не была готова к подобного рода сбоям и в целом редко рассматривает низкотехнологичные компоненты как объект политического риска.

Вскоре Нидерланды частично пересмотрели своё решение о контроле над компанией, что многие сочли возможным сигналом к урегулированию конфликта, однако ущерб для цепочек поставок уже стал заметен.

Завод компании в Дунгуане выпускает микросхемы, применяемые в самых разных автомобильных системах — от тормозных модулей до электростеклоподъёмников.

Хотя такие чипы стоят доли цента, их отсутствие мгновенно ударило по производству: крупные автоконцерны, включая Nissan и Honda, были вынуждены сократить выпуск, а поставщик Bosch — уменьшить рабочие часы на своих предприятиях.

Подлинный масштаб зависимости стал особенно очевиден после оценки экспертов. Профессор международных отношений Гуандунского института международных стратегий Ли Син подчёркивает: "Это показывает, что даже в средне- и низкотехнологичных сегментах существует зависимость от Китая. Если Китай захочет взять вас в оборот, он сможет. У вас нет выхода".

Его слова демонстрируют общий риск, характерный для всей мировой промышленности, привыкшей полагаться на доступность дешёвых стандартных компонентов и не создавать резервных каналов поставок.

Работник одного из европейских автопроизводителей признал, что чипы Nexperia долгое время считались настолько простыми и доступными, что компании даже не рассматривали необходимость альтернативных поставщиков.

По его словам, речь идёт о самых обычных компонентах по минимальной цене, что создавало иллюзию их гарантированного наличия. Подобный подход распространялся на многие предприятия отрасли, и, как отмечают эксперты, он стал следствием желания максимально снизить издержки в условиях жёсткой конкуренции.

Аналитики напоминают, что автопроизводители уже сталкивались с похожей проблемой во время предыдущего кризиса поставок чипов, но выводов сделано не было.

Специалисты Pelham Smithers Associates отмечают, что компании обещали создать запасы микросхем как минимум на несколько месяцев, однако реальная ситуация показала, что эти намерения так и не были реализованы.

Дефицит вновь обнаружил отсутствие устойчивости в цепочках поставок, которые по-прежнему опираются на концепцию минимальных складских запасов.

Дополнительную сложность создает сам характер применения микросхем Nexperia в автомобилях. Многие из них используются в силовых модулях и других узлах, которые отвечают за распределение электроэнергии и часто встраиваются непосредственно в компонент.

Из-за этого их нельзя оперативно заменить на аналоги — каждый новый чип требует обязательного тестирования, сертификации и проверки поведения в реальных условиях эксплуатации.

Такие процедуры могут длиться месяцами, что делает быстрый переход на альтернативные решения практически невозможным. Представители отрасли поясняют, что даже внешне идентичные компоненты могут вести себя по-разному, что усугубляет проблему.

Ситуация вокруг Nexperia стала примером того, как зависимость от дешёвых, стандартных компонентов способна трансформироваться в стратегический риск.

Производители автомобилей, ориентируясь на оптимизацию затрат, оказались не готовы к тому, что элемент стоимостью меньше одного цента может остановить конвейеры.

Это подчёркивает необходимость пересмотра глобальных производственных стратегий: перехода от сверхэффективных, но хрупких цепочек поставок к более гибким моделям, предусматривающим диверсификацию поставщиков, создание резервов и более тесное сотрудничество с производителями компонентов.

В экономике, где внимание традиционно сосредоточено на высокотехнологичных чипах, именно малозаметные и недорогие микросхемы неожиданно превратились в ключевой фактор геополитической уязвимости.

Конфликт вокруг Nexperia показывает, что баланс сил в сфере полупроводников постепенно смещается: способность ограничивать поставки даже самых простых элементов становится рычагом влияния, который может затронуть целые отрасли и изменить стратегию работы крупнейших мировых корпораций.