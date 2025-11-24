Замороженные активы России оказались финансовой миной замедленного действия

После предложения Трампа Европа откладывает конфискацию активов ЦБ РФ

Европа не будет конфисковывать российские активы, там зреет понимание, что исход конфликта очевиден — Россия выдержала давление, наступает и диктует условия.

Европейцы в шоке от предложения Трампа по российским активам

США предложили разморозить российские активы в Европе.100 млрд долларов будут инвестированы в создание "инвестиционного пакета восстановления Украины", а США будут получать 50% прибыли от него. При этом европейские страны выделят ещё 100 млрд долларов. Остальные замороженные средства должны пойти на совместные американо-российские проекты.

Об этом рассказал новый план Дональда Трампа, опубликованный в ряде СМИ. С российской стороной пока план не обсуждался, но в переговорах участвовал российский переговорщик Кирилл Дмитриев.

Европейцы же были в шоке от такого предложения. Они уже три года обсуждают, как поудачнее своровать эти деньги без юридических и финансовых последствий, чтобы отдать их Украине и своему ВПК. Последняя идея — "репарационный кредит" до 140 млрд евро с использованием замороженных активов как обеспечения. Кредит будет погашен, согласно плану, только если Россия выплатит репарации, в чём как бы должна быть уверенность.

Издание Politico отмечает, что новый план США предлагает совершенно "противоположную идею". Один из высокопоставленных чиновников ЕС в Брюсселе заметил, что Трамп не имеет полномочий размораживать активы, находящиеся в Европе, и что разработчику плана Стиву Уиткоффу "нужно обратиться к психиатру".

В Европе наблюдается переобувание в воздухе

Однако в статье в The Conversation под названием "Откладывая решение об использовании замороженных активов России для Украины, Европа тихонько подстраховывается" говорится о том, что некоторые лидеры ЕС в кулуарах всё больше уверены не в победе, а в поражении Украины, а значит, и в том, что выплаты по кредиту лягут на плечи их налогоплательщиков.

Кроме того, это не только финансовый, но и геополитический момент, потому стоит дилемма — сделать ставку на победу Украины и выйти из переговорного процесса с Россией и США или же "сохранить гибкость на случай, если Россия одержит верх или война зайдёт в тупик". Издание наблюдает признаки "реалистичной перекалибровки" (по-русски — переобувание в воздухе) позиции в странах ЕС от оценки поддержки Украины как морального императива к "стратегической обузе" в 2025 году.

Гарантия для России — успехи на поле боя

Издание также указывает, что ситуация на поле боя складывается не в пользу ВСУ.

"Может ли при этом ЕС рисковать миллиардами евро на провальное дело, теряя при этом рычаги влияния на послевоенных переговорах", — задаётся вопросом автор.

Таким образом, гарантия для России по пресечению воровства выглядит как продолжение успехов в достижении целей СВО на поле боя.

Окончательное решение по активам ожидается в ЕС в декабре. Но даже в случае одобрения, по мнению The Сonversation, средства могут быть распределены "осторожными траншами", привязанными к развитию событий на поле боя и политической конъюнктуре, "что загонит Украину в безжалостные расчёты соперничества великих держав между Россией и Западом".

ЕС не бросает Украину, но пересматривает свою оценку рисков, делает вывод издание.

Общая сумма замороженных странами ЕС и G7 активов России составляет около 280 млрд евро. С января по июль ЕС перевёл Украине 10,1 млрд евро, полученных от доходов замороженных средств российского Центробанка.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

