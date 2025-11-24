Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Замороженные активы России оказались финансовой миной замедленного действия

После предложения Трампа Европа откладывает конфискацию активов ЦБ РФ
4:18
Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Европа не будет конфисковывать российские активы, там зреет понимание, что исход конфликта очевиден — Россия выдержала давление, наступает и диктует условия.

Евро
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge is licensed under GNU Free Documentation License
Евро

Европейцы в шоке от предложения Трампа по российским активам

США предложили разморозить российские активы в Европе.100 млрд долларов будут инвестированы в создание "инвестиционного пакета восстановления Украины", а США будут получать 50% прибыли от него. При этом европейские страны выделят ещё 100 млрд долларов. Остальные замороженные средства должны пойти на совместные американо-российские проекты.

Об этом рассказал новый план Дональда Трампа, опубликованный в ряде СМИ. С российской стороной пока план не обсуждался, но в переговорах участвовал российский переговорщик Кирилл Дмитриев.

Европейцы же были в шоке от такого предложения. Они уже три года обсуждают, как поудачнее своровать эти деньги без юридических и финансовых последствий, чтобы отдать их Украине и своему ВПК. Последняя идея — "репарационный кредит" до 140 млрд евро с использованием замороженных активов как обеспечения. Кредит будет погашен, согласно плану, только если Россия выплатит репарации, в чём как бы должна быть уверенность.

Издание Politico отмечает, что новый план США предлагает совершенно "противоположную идею". Один из высокопоставленных чиновников ЕС в Брюсселе заметил, что Трамп не имеет полномочий размораживать активы, находящиеся в Европе, и что разработчику плана Стиву Уиткоффу "нужно обратиться к психиатру".

В Европе наблюдается переобувание в воздухе

Однако в статье в The Conversation под названием "Откладывая решение об использовании замороженных активов России для Украины, Европа тихонько подстраховывается" говорится о том, что некоторые лидеры ЕС в кулуарах всё больше уверены не в победе, а в поражении Украины, а значит, и в том, что выплаты по кредиту лягут на плечи их налогоплательщиков.

Кроме того, это не только финансовый, но и геополитический момент, потому стоит дилемма — сделать ставку на победу Украины и выйти из переговорного процесса с Россией и США или же "сохранить гибкость на случай, если Россия одержит верх или война зайдёт в тупик". Издание наблюдает признаки "реалистичной перекалибровки" (по-русски — переобувание в воздухе) позиции в странах ЕС от оценки поддержки Украины как морального императива к "стратегической обузе" в 2025 году.

Гарантия для России — успехи на поле боя

Издание также указывает, что ситуация на поле боя складывается не в пользу ВСУ.

"Может ли при этом ЕС рисковать миллиардами евро на провальное дело, теряя при этом рычаги влияния на послевоенных переговорах", — задаётся вопросом автор.

Таким образом, гарантия для России по пресечению воровства выглядит как продолжение успехов в достижении целей СВО на поле боя.

Окончательное решение по активам ожидается в ЕС в декабре. Но даже в случае одобрения, по мнению The Сonversation, средства могут быть распределены "осторожными траншами", привязанными к развитию событий на поле боя и политической конъюнктуре, "что загонит Украину в безжалостные расчёты соперничества великих держав между Россией и Западом".

ЕС не бросает Украину, но пересматривает свою оценку рисков, делает вывод издание.

Общая сумма замороженных странами ЕС и G7 активов России составляет около 280 млрд евро. С января по июль ЕС перевёл Украине 10,1 млрд евро, полученных от доходов замороженных средств российского Центробанка.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы евросоюз дональд трамп кирилл дмитриев
Новости Все >
Банановая кожура обеспечивает до 40% суточной нормы калия — нутрициологи
Правильный прогиб поясницы снизижает риск перегрузки по данным тренеров
Зафиксирован рост отказов от животных на 23 процента: RSPCA
Ранний старт даёт более раннее цветение бегонии по данным агрономов
Мощность до 100 л. с. снизила транспортный налог владельцев по расчётам автоюристов
Лера Кудрявцева рассказала, что в детстве сильно конфликтовала с сестрой
Крошечных червей отправят на МКС для эксперимента — исследователь Тим Этеридж
Превращаем обычные макароны с курицей в шедевр за 30 минут
Розмарин, лаванда и тимьян страдают от лишней влаги под мульчей — Actualno
Объём суточной жидкости для взрослых уточнила Национальная академия наук США
Сейчас читают
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Экономика и бизнес
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Тренировки по 5-10 минут в день снижают риски заболеваний — Мия Армстронг
Новости спорта
Тренировки по 5-10 минут в день снижают риски заболеваний — Мия Армстронг
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Домашние животные
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
После предложения Трампа Европа откладывает конфискацию активов ЦБ РФ Любовь Степушова Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках Дарья Асламова Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Последние материалы
Зафиксирован рост отказов от животных на 23 процента: RSPCA
Правильный прогиб поясницы снизижает риск перегрузки по данным тренеров
Ранний старт даёт более раннее цветение бегонии по данным агрономов
Мощность до 100 л. с. снизила транспортный налог владельцев по расчётам автоюристов
После предложения Трампа Европа откладывает конфискацию активов ЦБ РФ
Лера Кудрявцева рассказала, что в детстве сильно конфликтовала с сестрой
Крошечных червей отправят на МКС для эксперимента — исследователь Тим Этеридж
Превращаем обычные макароны с курицей в шедевр за 30 минут
Розмарин, лаванда и тимьян страдают от лишней влаги под мульчей — Actualno
Объём суточной жидкости для взрослых уточнила Национальная академия наук США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.