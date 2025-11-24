Опыт Артема Никонова: бизнесмен превратил ошибки в систему дохода

Не всегда профессия, выбранная после завершения школы, является делом всей твоей жизни. Иногда случай способен открыть новые возможности и изменить буквально все.

Так произошло в жизни Артема Никонова. В далеком 2014 году он руководил проектом в крупной международной компании, параллельно развивал собственный бизнес. Дела шли в гору, планы сбывались — до тех пор, пока один декабрьский день не перевернул все с ног на голову.

"Ты работаешь, прикладываешь массу усилий, но в один момент на свои прежние доходы и сбережения можешь приобрести в два раза меньше. Тогда я совершенно четко осознал, что делаю что-то неправильно и есть процессы, на которые я не знаю, как повлиять", — Артем рассказывает о девальвации 2014 года. Национальная валюта тогда обесценилась по отношению к доллару более чем в два раза.

Для владельцев малого и среднего бизнеса это время стало серьезным испытанием: рост себестоимости товаров, снижение покупательской способности, отсутствие оборотных средств. Предприятия, деятельность которых была связана с импортом товаров, закрывались одно за другим. Поиск выхода из ситуации привел Артема к инвестициям и трейдингу.

"Популярные сегодня курсы в большинстве своем дают теоретические знания, рассказывают о фондовом рынке, инструментах, ну и, конечно же, о том, какие условно акции и по какой стоимости необходимо было купить в прошлом. Но реальных практических навыков как заработать на этих занятиях там вы не получите. Кроме как открыть такие же "обучающие" курсы", — делится трейдер.

Ценные бумаги, деривативы, валютные пары — всему этому он учился самостоятельно, через эксперименты и собственные открытия. В России в тот период частный трейдинг только начинал зарождаться в широком смысле. От "волшебных стратегий" и советов гуру-брокеров Артем сразу отказался, считая, что никто не будет делиться рабочей системой заработка. Этого мнения неординарный трейдер придерживается и сегодня.

"В начале своей деятельности я терял свой депозит раз двадцать. Шел строго по инструкции из книг: искал точки входа, ставил стоп-лоссы, соблюдал риск-менеджмент и терял. Не понимал, что я делаю не так. Но именно это и заставило меня углубиться в исследование процессов", — говорит эксперт.

Кроме того, по мнению Артема, у новичков завышены ожидания и амбиции от фондового рынка. Спустя финансовые потери и время приходит понимание, что заработать быстро и просто не получится.

Сегодня за плечами Артема — 9 лет биржевой торговли, 7 из которых он завершил с положительным годовым доходом. Это уже нельзя назвать удачей или случайным стечением обстоятельств — это результат серьезной аналитики, рабочей стратегии и глубокого понимания процессов.

Артем — талантливый трейдер, действующий член профильных международных ассоциаций "Global Association of Risk Professionals" и "CFI Institute", победитель престижного конкурса "Лидеры бизнеса" в номинации "Лидер по управлению рисками на финансовом рынке" (Россия, 2025 г.), лауреат международной награды "Alliance Top Award" в номинации "Sustainable Investment Leader" (ОАЭ, 2023 г.), член жюри отбора стартапов международного конкурса "Trends in Fintech, Insurance, Blockchain by Astra Global" (Швейцария, 2023 г.), а также член Экспертного совета жюри во втором всероссийском конкурсе инновационных IT-компаний и стартапов "Bridge Tech Contest II" (Россия, 2024 г.).

Основным инструментом выдающегося эксперта сегодня является система управления рисками и капиталом.

"Мой портфель состоит из облигаций, акций, ETF и индексных фондов для диверсификации, фьючерсов и опционов, с постоянной ребалансировкой и роллированием. Торговля опционами включает покупки и продажи через колл- и пут-опционы, что позволяет формировать дополнительную премию и повышать итоговую доходность. Также применяются валютные инструменты и комбинированные стратегии с облигациями разного срока погашения для снижения волатильности и управления рисками", — рассказывает трейдер. Говоря простыми словами, система состоит из разных типов вложений. Никонов своевременно снижает риски, тем самым сохраняя баланс этих вложений. регулярно пересматривает и обновляет состав, чтобы созданный портфель оставался эффективным. В результате эти действия позволяют рассчитывать на дополнительную премию и повышение итоговой доходности.

Плюс ко всему, разработанная Артемом стратегия показала способность значительно опережать бенчмарк, удерживая просадки на минимальном уровне: например, в периоды сильнейших падений индекса S&P 500 на 10-30%, система не снижалась более чем на 20%.

В настоящее время Артем продолжает работу над системой, совершенствует и сопоставляет ее с реальными рыночными данными и виртуальными сценариями.

На вопрос, продается ли его разработка или можно ли пройти обучение, Артем отвечает решительно отрицательно. По его мнению, успех на рынке зависит исключительно от понимания механизма работы рынка и глубины изучения процессов.

Опытный трейдер старается не давать конкретных рекомендаций. Из своего опыта рассказывает, что лучшие покупки происходят в моменты волнения и страха, когда не хочет входить на рынок. И наоборот, чрезмерно оптимистичный настрой часто не лучшее время для сделок. Правильным считает наблюдать и быть готовым к действию, нежели опоздать и пытаться догнать рынок.