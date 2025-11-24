Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Европа в опасности: низкие запасы газа и зависимость от американского импорта

ЕС ударными темпами наращивает зависимость от поставок энергоресурсов из США
Экономика » Сырье » Газ

Евросоюз в нынешнем году уже приобрёл у США энергоресурсов на 200 миллиардов долларов, доля американского СПГ в европейском импорте увеличилась с 45 процентов до 60 процентов.

Платформа в море
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Платформа в море

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович после встречи в Брюсселе с министром торговли США Ховардом Латником.

Шефчович указал, что ЕС реализует обязательства, взятые на себя в рамках недавних торговых договорённостей, и рост доли США в поставках СПГ является прямым следствием заключённых долгосрочных контрактов.

Помимо СПГ, существенные объёмы поставок приходятся также на ядерное топливо и нефть, что и позволило достичь показателя в 200 миллиардов долларов за неполный год.

Договорённости, достигнутые 27 июля между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, предусматривают применение 15-процентных пошлин почти на весь экспорт ЕС в Соединённые Штаты.

Взамен Евросоюз обязался значительно расширить закупки американских энергоресурсов, технологий и вооружений. Согласно документу, к 2028 году общая сумма закупок СПГ, ядерного топлива и оружия должна достичь 750 миллиардов долларов.

Дополнительно ЕС должен приобрести американские полупроводники на сумму не менее 40 миллиардов для модернизации своих вычислительных центров. Закреплены и планы увеличения закупок военного и оборонного оборудования, что ещё усиливает и зависимость европейского военно-промышленного комплекса от США.

На фоне усиления этой зависимости в энергетической сфере Европа демонстрирует признаки уязвимости, особенно в период сезонного спроса.

В "Газпроме" сообщили, что с 19 по 21 ноября на территории ЕС был зафиксирован рекордный суточный отбор газа из подземных хранилищ для этих дат за весь период наблюдений.

По данным Gas Infrastructure Europe, потребление из ПХГ достигло исторических максимумов, хотя настоящие зимние холода ещё не наступили.

Уже 21 ноября уровень заполненности европейских хранилищ опустился ниже 80 процентов, что стало одним из самых низких значений на эту дату за последние десять лет.

В российской компании отметили, что при сильных и долгих морозах существующие запасы могут оказаться недостаточными для гарантированного обеспечения потребителей.

Текущий сезон отбора начался при относительно низком уровне закачки — всего 83 ппроцента по Европе в среднем, напомнили в "Газпроме".

Особенно заметны риски в Германии и Нидерландах, занимающих первое и третье места в Европе по объёмам хранения газа: их хранилища были заполнены только на 76 процентов и 72 процента соответственно.

Такой стартовый уровень снижает устойчивость европейской газовой системы к возможным аномальным холодам и создаёт дополнительную ценовую волатильность на рынке.

Увеличивающаяся зависимость Евросоюза от поставок американских энергоресурсов и связанных с ними долгосрочных контрактов формирует комплекс негативных последствий, которые уже начинают проявляться.

Во-первых, возрастают структурные риски для европейской энергетической безопасности. В условиях резких перепадов спроса ЕС становится всё менее гибким: значительная часть импорта привязана к фиксированным контрактам с ограниченной возможностью маневра.

Во-вторых, усиливается политическая зависимость от США. Закупки на сумму в сотни миллиардов долларов превращают отношения в сферу, где экономические решения всё сильнее переплетаются с внешнеполитическими интересами Вашингтона.

Европейские страны теряют часть автономии в вопросах определения собственной энергетической стратегии, а способность вести самостоятельную политику в отношении альтернативных поставщиков сокращается.

В-третьих, долгосрочные обязательства по закупке американского СПГ формируют ценовую уязвимость. СПГ, привозимый из США, как правило, дороже трубопроводного газа, а высокая доля в энергобалансе ЕС делает всю систему более затратной для промышленности и домохозяйств.

Эти расходы неизбежно отражаются на конкурентоспособности европейских производителей, особенно энергоёмких отраслей, которые уже сталкиваются с повышением операционных издержек. В условиях глобальной конкуренции, прежде всего с Китаем и США, такие дисбалансы могут усилить деиндустриализацию континента.

Наконец, переход к доминированию американского газа снижает диверсификацию — ключевой принцип энергетической безопасности. ЕС формально избегает зависимости от одного внешнего поставщика, но фактически заменяет одну доминирующую сторону другой, хотя и в иной политической оболочке.

Такая концентрация создаёт долгосрочные риски, особенно если изменится внутренняя политическая повестка в США или Вашингтон решит использовать энергетические поставки как инструмент давления в торговых или геополитических вопросах.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы спг импорт евросоюз энергетика
Новости Все >
Длительное замачивание раскрывает вкус грибов по данным поваров
Отсутствие носовых адаптаций у неандертальца выявила команда Костантино Бузи
Интерес россиян сместился в сторону банковских вкладов — эксперт Шайхразеева
Витаминные сыворотки снижают сезонное выпадение волос — стилист Куклина
Lada Iskra прошла проверку на устойчивость к жаре- инженеры АвтоВАЗа
Акватерапия расслабляет глубокие мышцы — физиотерапевты
На Камчатке отметили рост подземных толчков у вулкана геологи региона
Сухой воздух ускоряет размножение паутинного клеща по данным агрономов
Напитки с куркумой, амлой и иятой снижают уровень мочевой кислоты — врач Йогендра
В России зафиксировано сокращение площади снежного покрова
Сейчас читают
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Коралловые рифы теряют устойчивые зоны обитания — специалисты Global Change
Наука и техника
Коралловые рифы теряют устойчивые зоны обитания — специалисты Global Change
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
План Трампа поставил перед Россией задачу полного освобождения Запорожской области Любовь Степушова Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках Дарья Асламова Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Последние материалы
На Камчатке отметили рост подземных толчков у вулкана геологи региона
Сухой воздух ускоряет размножение паутинного клеща по данным агрономов
Напитки с куркумой, амлой и иятой снижают уровень мочевой кислоты — врач Йогендра
В России зафиксировано сокращение площади снежного покрова
Следствие обвинило Андрея Разина в масштабном мошенничестве
Длительное замачивание сухофруктов делает аромат штоллена ярче — кондитеры
Один из самых состоятельных владельцев BTC в мире покинул рынок криптовалюты — Money
Описаны риски для питомцев от аромасвечей и духов — ветеринар Михаил Шеляков
Фаленопсис зацветает повторно при ночной температуре 10–18 °C — Actualno
Горячий воздух фена повреждает волосы и кожу головы — трихолог София Белаш
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.