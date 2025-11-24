Европа в опасности: низкие запасы газа и зависимость от американского импорта

ЕС ударными темпами наращивает зависимость от поставок энергоресурсов из США

Евросоюз в нынешнем году уже приобрёл у США энергоресурсов на 200 миллиардов долларов, доля американского СПГ в европейском импорте увеличилась с 45 процентов до 60 процентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Платформа в море

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович после встречи в Брюсселе с министром торговли США Ховардом Латником.

Шефчович указал, что ЕС реализует обязательства, взятые на себя в рамках недавних торговых договорённостей, и рост доли США в поставках СПГ является прямым следствием заключённых долгосрочных контрактов.

Помимо СПГ, существенные объёмы поставок приходятся также на ядерное топливо и нефть, что и позволило достичь показателя в 200 миллиардов долларов за неполный год.

Договорённости, достигнутые 27 июля между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, предусматривают применение 15-процентных пошлин почти на весь экспорт ЕС в Соединённые Штаты.

Взамен Евросоюз обязался значительно расширить закупки американских энергоресурсов, технологий и вооружений. Согласно документу, к 2028 году общая сумма закупок СПГ, ядерного топлива и оружия должна достичь 750 миллиардов долларов.

Дополнительно ЕС должен приобрести американские полупроводники на сумму не менее 40 миллиардов для модернизации своих вычислительных центров. Закреплены и планы увеличения закупок военного и оборонного оборудования, что ещё усиливает и зависимость европейского военно-промышленного комплекса от США.

На фоне усиления этой зависимости в энергетической сфере Европа демонстрирует признаки уязвимости, особенно в период сезонного спроса.

В "Газпроме" сообщили, что с 19 по 21 ноября на территории ЕС был зафиксирован рекордный суточный отбор газа из подземных хранилищ для этих дат за весь период наблюдений.

По данным Gas Infrastructure Europe, потребление из ПХГ достигло исторических максимумов, хотя настоящие зимние холода ещё не наступили.

Уже 21 ноября уровень заполненности европейских хранилищ опустился ниже 80 процентов, что стало одним из самых низких значений на эту дату за последние десять лет.

В российской компании отметили, что при сильных и долгих морозах существующие запасы могут оказаться недостаточными для гарантированного обеспечения потребителей.

Текущий сезон отбора начался при относительно низком уровне закачки — всего 83 ппроцента по Европе в среднем, напомнили в "Газпроме".

Особенно заметны риски в Германии и Нидерландах, занимающих первое и третье места в Европе по объёмам хранения газа: их хранилища были заполнены только на 76 процентов и 72 процента соответственно.

Такой стартовый уровень снижает устойчивость европейской газовой системы к возможным аномальным холодам и создаёт дополнительную ценовую волатильность на рынке.

Увеличивающаяся зависимость Евросоюза от поставок американских энергоресурсов и связанных с ними долгосрочных контрактов формирует комплекс негативных последствий, которые уже начинают проявляться.

Во-первых, возрастают структурные риски для европейской энергетической безопасности. В условиях резких перепадов спроса ЕС становится всё менее гибким: значительная часть импорта привязана к фиксированным контрактам с ограниченной возможностью маневра.

Во-вторых, усиливается политическая зависимость от США. Закупки на сумму в сотни миллиардов долларов превращают отношения в сферу, где экономические решения всё сильнее переплетаются с внешнеполитическими интересами Вашингтона.

Европейские страны теряют часть автономии в вопросах определения собственной энергетической стратегии, а способность вести самостоятельную политику в отношении альтернативных поставщиков сокращается.

В-третьих, долгосрочные обязательства по закупке американского СПГ формируют ценовую уязвимость. СПГ, привозимый из США, как правило, дороже трубопроводного газа, а высокая доля в энергобалансе ЕС делает всю систему более затратной для промышленности и домохозяйств.

Эти расходы неизбежно отражаются на конкурентоспособности европейских производителей, особенно энергоёмких отраслей, которые уже сталкиваются с повышением операционных издержек. В условиях глобальной конкуренции, прежде всего с Китаем и США, такие дисбалансы могут усилить деиндустриализацию континента.

Наконец, переход к доминированию американского газа снижает диверсификацию — ключевой принцип энергетической безопасности. ЕС формально избегает зависимости от одного внешнего поставщика, но фактически заменяет одну доминирующую сторону другой, хотя и в иной политической оболочке.

Такая концентрация создаёт долгосрочные риски, особенно если изменится внутренняя политическая повестка в США или Вашингтон решит использовать энергетические поставки как инструмент давления в торговых или геополитических вопросах.