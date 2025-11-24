Почему Такер Карлсон верит в золото

Такер Карлсон: доллар обречен

4:38 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Инвестиции

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон создал компанию, специализирующуюся на торговле драгоценными металлами, сообщает The Wall Street Journal.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Такер Карлсон

Он продвигает золото и другие ценные металлы как более устойчивый и безопасный вариант вложений, исходя из собственных представлений о состоянии мировой финансовой системы.

По мнению Карлсона, центральные банки представляют собой механизм, подрывающий доверие к традиционным валютам, а американский доллар рассматривается как валюта, вступившая в фазу долгосрочного ослабления.

Карлсон связывает интерес к драгоценным металлам с переходом мировой экономики в новый период, в котором прежние правила и гарантии послевоенного устройства перестают быть неизменными.

Отмечается, что отличие Карлсона от институциональных игроков — хедж-фондов, трейдеров ETF и частных инвесторов, активно покупающих золото, — заключается в его масштабной медийной платформе.

После ухода из Fox News он создал собственную медиа-компанию, включающую популярное онлайн-шоу и стриминговый сервис, что дает ему возможность формировать общественную дискуссию вокруг тем, способных стимулировать интерес к драгоценным металлам и, как следствие, влиять на рыночную динамику.

Такой информационный ресурс усиливает эффект его рыночной активности, поскольку позволяет одновременно и участвовать в торговле, и формировать аудиторию, восприимчивую к тезисам о преимуществах альтернативных активов.

Ситуация, описанная WSJ, подчеркивает важный социально-экономический тренд: растущая взаимосвязь между медиавлиянием и финансовыми интересами публичных фигур.

В условиях повышенной волатильности рынков и снижения доверия к традиционным институтам инвесторы всё чаще ориентируются не только на показатели, но и на эмоциональный контекст, создаваемый медийными лидерами.

Карлсон использует собственный бренд и репутацию для того, чтобы предлагать аудитории определенную интерпретацию глобальных процессов — интерпретацию, в которой неустойчивость мировой финансовой системы воспринимается как аргумент в пользу вложений в золото, серебро или платину.

С точки зрения финансового анализа, стратегия Карлсона отражает распространенную в периоды экономической неопределённости логику "бегства в качество", когда инвесторы стремятся перейти к активам, сохраняющим стоимость при нестабильности валютных курсов и инфляционных рисках.

Однако отличие в данном случае заключается в том, что классический механизм принятия инвестиционных решений дополняется мощным информационным рычагом. При наличии широкой аудитории даже намёки на возможные системные сбои могут формировать спрос на определенные активы.

Это создает ситуацию, в которой медиавлияние становится не просто инструментом убеждения, но и фактором, способным воздействовать на рыночные котировки.

Одновременно эксперты нередко подчеркивают, что подобные модели поведения несут в себе элементы риска. Когда человек, активно участвующий в публичной политической и экономической повестке, продвигает активы, которые сам же собирается продавать, возникает потенциальный конфликт интересов.

В долгосрочной перспективе это может приводить к искажению восприятия финансовых трендов, поскольку аудитория склонна воспринимать публичные заявления как отражение объективного анализа, тогда как они могут служить инструментом продвижения конкретного продукта или бизнес-проекта.

В более широком контексте деятельность Карлсона вписывается в глобальную тенденцию усиления недоверия к централизованным институтам. В разных странах растет интерес к альтернативным валютам, криптоактивам и драгоценным металлам.

Это связано как с инфляционными страхами, так и с ощущением, что монетарная политика крупнейших держав становится менее предсказуемой.

Для многих людей покупка золота превращается не только в финансовое решение, но и в способ выразить сомнение в устойчивости существующей экономической модели.

Карлсон, ориентируясь на подобные настроения, использует их для развития собственной бизнес-инициативы, предлагая аудитории интерпретацию происходящего, в которой драгоценные металлы выступают символом стабильности на фоне турбулентности.