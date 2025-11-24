Коридор Север – Юг: как планируемый маршрут изменит геоэкономические связи

Перевозки из России в Индию и Китай по коридору Север — Юг запустят в 2026 году

Запуск перевозок по направлениям Россия — Иран — Индия и Россия — Иран — Китай в рамках международного транспортного коридора "Север — Юг" запланирован на 2026 год.

Глава Росморречфлота Андрей Тарасенко обозначил этот срок как целевой ориентир для начала регулярного сообщения, подчеркнув, что подготовительная работа уже близка к завершению и развивается в нескольких параллельных направлениях.

Основой для будущего запуска стали переговоры, состоявшиеся ещё в апреле 2025 года в Тегеране между руководством АО "ММТП" и крупнейшей государственной иранской судоходной компанией IRISL, а также её каспийским подразделением Khazar Sea Shipping Lines (KSSL).

В ходе этих консультаций был сформирован базовый договорённостный контур, который предусматривает организацию контейнерных и мультимодальных перевозок в рамках коридора "Север — Юг".

Стороны признали необходимость выстроить устойчивую логистическую цепочку, способную объединить морские, железнодорожные и автомобильные маршруты, что позволит обеспечить круглогодичную транспортную связь между Россией, Ираном и странами Южной и Восточной Азии.

Следующим важным шагом стали достигнутые в ноябре 2025 года договорённости между Россией и Ираном о создании совместного морского консорциума, ориентированного на развитие перевозок между Махачкалой и иранскими портами.

Консорциум должен объединить усилия портовой инфраструктуры и судоходных компаний двух стран, взять на себя координацию расписаний, распределение грузопотоков, планирование пропускных мощностей и запуск новых линий.

В рамках обсуждений поднимался вопрос о создании регулярной контейнерной линии между портом Махачкала и портами Ирана, которая может стать ключевым элементом для устойчивой работы коридора на каспийском направлении.

По оценке Тарасенко, рабочие группы сейчас прорабатывают детали будущего объединения, включая состав возможных участников и их полномочия. Дополнительная информация будет представлена после согласования всех технических, организационных и правовых аспектов сотрудничества.

Формирующаяся конфигурация взаимодействия отражает долгосрочную стратегию России, Ирана и их партнёров по развитию альтернативных логистических маршрутов, снижению зависимости от традиционных транспортных коридоров и расширению геоэкономических возможностей.

Коридор "Север — Юг" рассматривается как один из ключевых инструментов для интеграции евразийского пространства. Его потенциал уже несколько лет оценивается как стратегически значимый, поскольку маршрут способен значительно сократить сроки доставки грузов из России в Индию и Китай через Иран по сравнению с традиционными морскими путями через Суэцкий канал.

Переход от периодических тестовых перевозок к регулярным линиям становится важной стадией, свидетельствующей о переходе проекта в фазу практической реализации.

Создание морского консорциума и запуск постоянных контейнерных линий между Махачкалой и иранскими портами также имеет особое значение для развития каспийского направления.

Инфраструктура региона долгие годы использовалась преимущественно для региональных перевозок, тогда как её потенциал для транзита оставался ограниченным недостатком координации между странами и отсутствием регулярных контейнерных сервисов.

Формирование многосторонней структуры, объединяющей российские и иранские интересы, способно изменить эту ситуацию. Совместное управление маршрутами и согласованное увеличение флота создают условия для роста пропускной способности Каспийского моря, что делает регион важным узлом межконтинентальной торговли.

Переговоры в Тегеране и последующие договорённости в 2025 году демонстрируют, что Иран заинтересован в развитии мультимодальных маршрутов не меньше России.

Для Тегерана участие в коридоре "Север — Юг" означает возможность укрепления собственной роли как логистического перекрёстка, связывающего север Евразии с Южной Азией и Китаем.

Укрепление позиций IRISL и её подразделения KSSL в Каспийском море открывает для иранской стороны новые направления экспорта и транзита, позволяя привлекать дополнительные грузопотоки и создавать рабочие места.

Для России участие в проекте имеет не только экономическое, но и стратегическое значение. Развитие маршрута в условиях внешнеполитических ограничений способствует диверсификации международной торговли, снижает зависимость от европейской инфраструктуры и расширяет возможности для взаимодействия с странами Азии.

Запланированный на 2026 год запуск перевозок по направлениям Россия — Иран — Индия и Россия — Иран — Китай станет не просто очередным этапом работы над коридором "Север — Юг", а фактическим переходом к регулярному движению, которое может изменить конфигурацию грузовой логистики на значительной части континента.

Если проект будет реализован в намеченные сроки, он способен перераспределить объёмы международных перевозок, повысить конкурентоспособность российских портов и создать устойчивый канал для торговли, который в долгосрочной перспективе сможет сравняться по значимости с крупнейшими мировыми транспортными коридорами.