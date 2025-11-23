Проблемы автопрома Германии связали с нелюбовью немцев к электромобилям

Виноваты немцы: проблемам автопрома Германии нашли объяснение

8:53 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Автопром

Германия остаётся страной, где двигатели внутреннего сгорания в автомобилях по-прежнему занимают доминирующее положение.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) BMW в городе ночью

Большинство владельцев автомобилей придерживается проверенной, но уже не соответствующей требованиям времени техники и не проявляет желания отказываться от неё к 2035 году.

Это обстоятельство выгодно странам и компаниям, активно развивающим электромобили, прежде всего Китаю.

Отношения немцев с электромобилями складываются непросто. Даже в регионах, где электрические модели производятся в больших количествах, население относится к ним с настороженностью.

Показателен пример Цвиккау: в конце апреля концерн Volkswagen отметил выпуск миллионного электромобиля на заводе в Саксонии, однако сами жители округа практически не приобретают такие машины.

На весь район пришлось всего чуть более четырёх тысяч электрических легковых автомобилей при общем автопарке свыше двухсот тридцати тысяч, что не достигает даже двух процентов, говорится в материале Der Spiegel (перевод "ИноСМИ").

Этот показатель ниже средней доли электрокаров в Германии, которая на начало года составляла лишь немного больше трёх процентов.

Предпочтения покупателей подтверждают эту тенденцию. В 2024 году ни одна электрическая модель не вошла в десятку наиболее популярных автомобилей страны. Немцы продолжали чаще других выбирать VW Golf.

В 2025 году доля машин с двигателями внутреннего сгорания среди новых автомобилей остаётся подавляющей — более восьмидесяти процентов. Большинство выбирает привычную технологию, считая её надёжной и понятной.

Подобная инерция вызывает тревогу у производителей. На мировом рынке продажи автомобилей с традиционными двигателями снижаются уже много лет, а электрический транспорт активно растёт в самых разных регионах.

Немецкие марки стремятся занять ведущие позиции в технологическом переходе, однако отсутствие значимого интереса к их электромобилям внутри страны ослабляет их позиции за рубежом. Если продукт не находит спроса на домашнем рынке, добиться успеха на мировом становится значительно сложнее.

Профсоюзы и представители отрасли настаивают на необходимости формирования сильного внутреннего спроса: только увеличив объёмы производства и продаж электрических моделей в Германии и Европе, автопроизводители смогут снижать себестоимость, уменьшать цены и компенсировать крупные инвестиции.

Предприятия и профсоюзы продолжают добиваться возвращения государственной поддержки покупателей, а власти уже объявили о намерении оказать финансовую помощь малообеспеченным гражданам, рассматривающим покупку или лизинг электромобиля.

На этом фоне Китай демонстрирует прямо противоположные результаты. В одной только октябрьской статистике зафиксирован выход на дороги почти миллиона новых электрических машин — новый рекорд.

Китайский гигант BYD ещё год назад опередил Volkswagen и стал самой продаваемой маркой на крупнейшем автомобильном рынке мира. Там электромобили стали не просто привычным явлением, но и предпочтительным выбором миллионов.

Немцам же адаптация к новой технологии даётся труднее. Электромобили долгое время воспринимались в Германии как нечто ненадёжное и проблемное. Публика привыкла слышать о недостаточном запасе хода, сложностях с сырьём для батарей и высоких ценах.

Преимущества, такие как снижение уровня шума и уменьшение вредных выбросов, отходили на задний план.

Дополнительный негативный эффект породили обсуждения запрета двигателей внутреннего сгорания: у части населения сформировалось ощущение, что их лишают свободы выбора, что усиливало сопротивление.

В психологии подобная реакция описывается как стремление защитить или вернуть ограничиваемую свободу действий. Этот механизм проявился и в других сферах, например, при обсуждении закона об энергоэффективности зданий, когда массовый публичный спор привёл к всплеску интереса к газовым и дизельным котлам, а спрос на тепловые насосы резко снизился.

Процесс перехода к электротранспорту сталкивается с аналогичными трудностями, хотя объективные условия постепенно улучшаются. Германия располагает почти ста восьмидесятью тысячами обычных и быстрых зарядных станций. Испытания ADAC ещё в 2023 году показали, что средний запас хода современных моделей достигает четырёхсот километров.

На рынке появляются доступные по цене автомобили — от городских моделей Citroën, Renault и Dacia до предложений Hyundai и китайских брендов.

Тем не менее сопротивление остаётся заметным не только среди водителей, но и среди некоторых производителей. Компании Opel и Audi уже пересматривают планы и намерены дольше сохранять в производстве модели с двигателями внутреннего сгорания.

Porsche объявила о концентрации на бензиновых и гибридных версиях, поскольку электромобилей под брендом покупают мало, хотя на китайском рынке спортивные электрокары переживают настоящий бум.

Электрическая модель Xiaomi SU7, прозванная конкурентом Porsche, разошлась тиражом в сотни тысяч, а другая модель компании собрала сотни тысяч предзаказов уже в первый день продаж.

Вместо ответа на растущую конкуренцию со стороны Восточной Азии часть немецких брендов делает ставку на старую технологию, что только укрепляет позиции китайских производителей.

Такая тенденция напоминает ситуацию вокруг модели BMW i3 — одного из первых серьёзных шагов Германии в сторону электрической мобильности. В 2013 году этот автомобиль стал важным технологическим прорывом, однако восприятие его публикой оказалось противоречивым. Его конструкция и внешний вид вызвали споры, и модель не смогла укорениться на рынке.

Производство завершилось в 2022 году, что стало символом излишней самокритики, а порой и саморазрушительных настроений немецкой автомобильной культуры в отношении собственных инноваций.

Пока Китай в массовом порядке пересаживается на электрический транспорт, Германия обсуждает возможность отхода от общеевропейского запрета двигателей внутреннего сгорания после 2035 года.

Большинство населения выступает против полного отказа от традиционной технологии. Лишь около пятой части владельцев автомобилей считают правильным курс на переход исключительно к электромобилям, тогда как значительная часть желает сохранения так называемой технологической нейтральности.

Даже руководителям крупных компаний становится сложно принимать такую позицию общества. Многие из них считают электрическую технологию наиболее перспективным способом сокращения выбросов в ближайшие годы и видят в ней более совершённое решение по сравнению с двигателями внутреннего сгорания.

Тем не менее технологическое превосходство не гарантирует массовой любви. Эксперты напоминают, что людям свойственно тяготение к привычным вещам: то же самое наблюдается на примере наручных часов, где при всех преимуществах цифровых моделей многие продолжают ценить дорогую механику.

Психологи подчёркивают, что перемены даются обществу нелегко. В Германии особое значение автомобиля формировалось десятилетиями и проникло глубоко в коллективное сознание. Автомобиль ассоциируется со свободой, мощностью, инженерным мастерством и определённым образом жизни.

Новые технологии воспринимаются как угроза этой идентичности. Тем не менее исследования показывают, что отношение людей может быстро меняться после личного опыта. Те, кто хотя бы раз ездил на электромобиле, часто становятся менее скептичны и видят преимущества нового вида транспорта.

Однако большинство немецких автолюбителей не имело такого опыта: почти три четверти никогда не управляли электромобилем самостоятельно.

Так складывается ситуация, в которой Германия остаётся на перепутье между традицией и технологическим будущим, а мировая автомобильная промышленность продолжает стремительно двигаться вперёд.