Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Япония не станет отказываться от импорта газа из России

Япония отказалась прекращать импорт газа из России
3:41
Экономика » Сырье » Газ

Япония дала понять, что не намерена отказываться от закупок российского сжиженного природного газа, считая их ключевым элементом собственной энергетической безопасности.

Танкер с СПГ
Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/
Танкер с СПГ

По данным, предоставленным "Известиям" посольством Японии в России, стабильно высокие объёмы импорта газа, включая поставки с проекта "Сахалин-2", остаются необходимыми для поддержания сбалансированного энергопотребления в стране.

Токио оценивает энергетические риски прежде всего через призму собственных потребностей, поэтому продолжит предпринимать меры для бесперебойного приема топлива.

В посольстве подчеркнули, что Япония самостоятельно выстраивает стратегию отношений с Россией, и эта стратегия должна соответствовать национальным интересам.

В энергетической сфере приоритетом остается сохранение стабильного доступа к надёжным поставкам, которые вписываются в долгосрочный план обеспечения страны топливом при ограниченных внутренних ресурсах.

Географическая специфика Японии, отсутствие значимых собственных углеводородных запасов и высокая стоимость альтернативных источников вынуждают её сохранять широкий энергобаланс, в котором СПГ играет фундаментальную роль.

На фоне этого внешнее давление, включая призывы со стороны президента США Дональда Трампа отказаться от российского газа, не оказывает решающего влияния на позицию Токио.

Японское руководство старается быть прагматичным: безопасность поставок и экономическая устойчивость ставятся выше конъюнктурных политических требований.

Это особенно заметно в ситуации вокруг "Сахалина-2", проекта, который японские власти рассматривают как стратегический из-за его близости к японскому рынку, диверсификации логистики и относительной предсказуемости условий доставки.

Японские компании являются участниками консорциума "Сахалин-2", и их присутствие в проекте делает цепочки поставок более устойчивыми. В 2024 году импорт из России составил 5,5 млрд долларов, причем 63 процентов суммы пришлось именно на сжиженный метан.

Несмотря на то что этот показатель оказался на 9,4 процента ниже уровня 2023 года, в Токио считают, что подобные колебания не меняют сути. Российский СПГ остается значимой частью национального энергетического баланса и позволяет сдерживать рост цен на электроэнергию внутри страны.

Сокращение импорта в денежном выражении может быть связано с изменением мировых цен на энергоносители, валютной динамикой и временными корректировками контрактов, но не свидетельствует о тенденции к отказу от российского сырья.

Для Японии ключевым остается не объём покупки в конкретном году, а гарантированная возможность поддерживать диверсифицированный энергетический портфель. Альтернативы в виде увеличения закупок ближневосточного или американского СПГ требуют сложной и дорогой перестройки логистики, что в краткосрочной перспективе создает дополнительные риски.

Япония стремится минимизировать зависимость от одного источника, но одновременно понимает, что резкий отказ от сотрудничества с Россией нанёс бы удар как по промышленности, так и по бытовым потребителям.

Проект "Сахалин-2" обеспечивает Японию возможностью получать газ с территориально близкого направления, что снижает транспортные издержки и делает поставки более предсказуемыми на фоне мировой волатильности.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы спг импорт япония энергетика
Новости Все >
На рыночную стоимость квартиры влияет этаж — член Гильдии риелторов России Апрелев
Начинать мойку стоит с пены для лучшего очищения кузова — владелец автомоек
Звезда сериала "Евлампия Романова" развелась с мужем-режиссёром
Сушка вниз головой увеличивает объём тонких волос — сообщает Harpersbazaar
Отели начали тестировать заселение через мессенджер Max заявил Решетников Максим
Ацидантера лучше растёт в рыхлом питательном грунте
Эмир Кустурица раскритиковал современное российское кино
Домашние птицы стали чаще проявлять признаки депрессии — Москва 24
Марат Башаров опроверг сообщения о свадьбе с Борисовой
Индивидуальные изгибы позвоночника признаны нормой — физиотерапевты
Сейчас читают
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Домашние животные
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Недвижимость
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
Авто
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Украинский тупик: осознание бесперспективности помощи провоцирует раскол в Европе Любовь Степушова Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Последние материалы
Начинать мойку стоит с пены для лучшего очищения кузова — владелец автомоек
Звезда сериала "Евлампия Романова" развелась с мужем-режиссёром
Сушка вниз головой увеличивает объём тонких волос — сообщает Harpersbazaar
Отели начали тестировать заселение через мессенджер Max заявил Решетников Максим
Ацидантера лучше растёт в рыхлом питательном грунте
Эмир Кустурица раскритиковал современное российское кино
Домашние птицы стали чаще проявлять признаки депрессии — Москва 24
Марат Башаров опроверг сообщения о свадьбе с Борисовой
Индивидуальные изгибы позвоночника признаны нормой — физиотерапевты
Пользу фиников для пищеварения подтвердили диетологи — kiskegyed.hu
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.