Япония не станет отказываться от импорта газа из России

Япония отказалась прекращать импорт газа из России

3:41 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Газ

Япония дала понять, что не намерена отказываться от закупок российского сжиженного природного газа, считая их ключевым элементом собственной энергетической безопасности.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/ Танкер с СПГ

По данным, предоставленным "Известиям" посольством Японии в России, стабильно высокие объёмы импорта газа, включая поставки с проекта "Сахалин-2", остаются необходимыми для поддержания сбалансированного энергопотребления в стране.

Токио оценивает энергетические риски прежде всего через призму собственных потребностей, поэтому продолжит предпринимать меры для бесперебойного приема топлива.

В посольстве подчеркнули, что Япония самостоятельно выстраивает стратегию отношений с Россией, и эта стратегия должна соответствовать национальным интересам.

В энергетической сфере приоритетом остается сохранение стабильного доступа к надёжным поставкам, которые вписываются в долгосрочный план обеспечения страны топливом при ограниченных внутренних ресурсах.

Географическая специфика Японии, отсутствие значимых собственных углеводородных запасов и высокая стоимость альтернативных источников вынуждают её сохранять широкий энергобаланс, в котором СПГ играет фундаментальную роль.

На фоне этого внешнее давление, включая призывы со стороны президента США Дональда Трампа отказаться от российского газа, не оказывает решающего влияния на позицию Токио.

Японское руководство старается быть прагматичным: безопасность поставок и экономическая устойчивость ставятся выше конъюнктурных политических требований.

Это особенно заметно в ситуации вокруг "Сахалина-2", проекта, который японские власти рассматривают как стратегический из-за его близости к японскому рынку, диверсификации логистики и относительной предсказуемости условий доставки.

Японские компании являются участниками консорциума "Сахалин-2", и их присутствие в проекте делает цепочки поставок более устойчивыми. В 2024 году импорт из России составил 5,5 млрд долларов, причем 63 процентов суммы пришлось именно на сжиженный метан.

Несмотря на то что этот показатель оказался на 9,4 процента ниже уровня 2023 года, в Токио считают, что подобные колебания не меняют сути. Российский СПГ остается значимой частью национального энергетического баланса и позволяет сдерживать рост цен на электроэнергию внутри страны.

Сокращение импорта в денежном выражении может быть связано с изменением мировых цен на энергоносители, валютной динамикой и временными корректировками контрактов, но не свидетельствует о тенденции к отказу от российского сырья.

Для Японии ключевым остается не объём покупки в конкретном году, а гарантированная возможность поддерживать диверсифицированный энергетический портфель. Альтернативы в виде увеличения закупок ближневосточного или американского СПГ требуют сложной и дорогой перестройки логистики, что в краткосрочной перспективе создает дополнительные риски.

Япония стремится минимизировать зависимость от одного источника, но одновременно понимает, что резкий отказ от сотрудничества с Россией нанёс бы удар как по промышленности, так и по бытовым потребителям.

Проект "Сахалин-2" обеспечивает Японию возможностью получать газ с территориально близкого направления, что снижает транспортные издержки и делает поставки более предсказуемыми на фоне мировой волатильности.