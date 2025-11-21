В России подготовлен план действий в ответ на изъятие активов в Евросюзе

В Госдуме назвали вариант действий России в ответ на изъятие активов в ЕС

Активы западных компаний могут попасть под национализацию в случае, если Евросоюз решится на изъятие российских государственных и частных активов на своей территории.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рубль монетой

Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя последствия обсуждаемых в ЕС мер, сообщает ТАСС. Его слова отражают настрой российской стороны готовить жёсткий симметричный ответ, поскольку вопрос конфискации активов стал частью более широкого политико-экономического противостояния.

Инициатива Госдумы по обращению к премьер-министру Михаилу Мишустину предполагает, что правительство и Банк России должны заранее продумать детальную схему действий на случай, если Евросоюз решится сделать то, о чем пока говорит в довольно противоречивой манере: принять официальное решение о прямой конфискации российских активов, включая замороженные государственные резервы.

Этот шаг обсуждается в разных форматах уже несколько месяцев, и, по оценкам экспертов, он станет не просто экономическим решением, а прецедентом, который подорвет сложившуюся систему глобальной финансовой безопасности, где неприкосновенность собственности и активов является ключевой нормой.

Анатолий Аксаков отметил, что сам текст возможного плана он пока не видел, однако логика ответных действий достаточно прозрачна. Если Евросоюз перейдет от риторики к реальным шагам, в России могут быть национализированы активы западных компаний.

Поскольку конфискация со стороны ЕС фактически станет нарушением международных обязательств, Россия может зеркально отреагировать, рассматривая зарубежную собственность на своей территории как возможный ресурс для компенсации ущерба.

По словам Аксакова, под внимательным анализом окажутся и иностранные активы, находящиеся за пределами России. Москва оставляет за собой право также предпринимать действия в отношении внешних активов тех стран, которые решат участвовать в конфискации.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что план ответных мер уже подготовлен. Это означает, что российская финансово-экономическая система не намерена ждать политических решений ЕС и готова к быстрой реакции, которая будет зависеть от объёма и характера возможных ограничений.

Российская позиция строится на убеждении, что Евросоюз, обсуждая конфискацию, сознательно разрушает фундаментальные механизмы международного права и защиты собственности, заменяя их политическими решениями.

В этом контексте критика планов Евросоюза звучит особенно жёстко. Меры, обсуждаемые в Брюсселе, рискуют стать опасным прецедентом для всех стран, чьи активы находятся в западных финансовых учреждениях.

Если ЕС перейдет от заморозки к конфискации, это поставит под сомнение любой будущий международный финансовый договор, поскольку участники больше не смогут быть уверены, что их средства защищены от политического давления.

Европейские институции фактически предлагают механизм, который подрывает собственную репутацию: на протяжении десятилетий Запад позиционировал себя как гарант стабильности, но теперь готов разрушить эти гарантии ради политических целей.

Это может привести к ускорению процессов дедолларизации, к росту интереса к альтернативным финансовым центрам и инструментам и к снижению привлекательности европейских юрисдикций для международных инвесторов.

Кроме того, конфискация российских активов неизбежно создаст для Евросоюза долгосрочные юридические проблемы. Международные арбитражи и двусторонние соглашения о защите инвестиций предусматривают жёсткие ограничения для таких шагов.

Если ЕС решится на прямое изъятие, он столкнется с множеством судебных исков и возможными санкциями в ответ, что ударит по европейским компаниям намного сильнее, чем предполагают авторы инициативы. Фактически ЕС рискует втянуть европейский бизнес в новую волну экономической эскалации, где он станет заложником решений политических структур.

В России подчеркивают, что ответные меры будут выверенными, но жёсткими, а национализация активов западных корпораций станет только частью общего пакета.

Потенциальная национализация затронет прежде всего те компании, которые продолжают получать прибыль в России, одновременно оставаясь в странах, поддерживающих антироссийские решения.

Такое давление, по мнению представителей российских властей, должно показать Брюсселю, что односторонние шаги не останутся без последствий.