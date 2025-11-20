В ЕС думают, как задерживать танкеры с российской нефтью в открытом море

Страны Евросоюза обсуждали идею задержания в открытом море танкеров, перевозящих российскую нефть. Однако встреча глав МИД не привела к появлению согласованного механизма или практических шагов, заявила в четверг глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи.

По итогам переговоров было обозначено намерение продолжить дискуссию. Участники встречи рассмотрели разные варианты давления на перевозчиков, включая использование экологических претензий или вопросов страхового обеспечения.

Они также обсуждали возможность привлекать к таким действиям государства, не входящие в ЕС, но предоставляющие танкерам регистрацию.

Сам факт того, что на уровне ЕС всерьёз рассматривается идея перехвата судов в открытом море, говорит о постепенном смещении санкционной политики из сферы экономического регулирования в область мер, которые могут затрагивать основы международного морского права.

При этом отсутствие конкретных решений показывает, что внутри ЕС нет единого понимания, насколько подобные действия приемлемы и безопасны с точки зрения международно-правовых последствий.

Даже в условиях жёсткой санкционной конфронтации государства Евросоюза вынуждены учитывать риски, связанные с возможными ответными шагами, ухудшением отношений с третьими странами и нарушением свободы судоходства, закреплённой в международных конвенциях.

Идея задержания танкеров на основании экологических или страховых претензий выглядит попыткой найти юридическую конструкцию, которая формально не противоречит нормам морского права, однако фактически является инструментом давления.

Такой подход может создать опасный прецедент, поскольку позволяет любому государству использовать экологические основания как политический инструмент, что подрывает доверие к международным механизмам регулирования.

Более того, выборочно применяемые экологические претензии выглядят противоречиво на фоне того, что многие страны ЕС сами сталкиваются с критикой из-за недостаточных темпов декарбонизации или экологических нарушений в своих собственных водах.

Попытки расширить участие в подобных мерах за счёт государств, предоставляющих танкерам регистрацию, также несут в себе серьёзные сложности. Многие из таких стран заинтересованы в сохранении нейтралитета и стабильности на рынках морских перевозок, поскольку их флот формируется за счёт международных компаний и приносит значительную долю доходов.

Втягивание их в политически мотивированные задержания судов может нанести ущерб их репутации и подорвать доверие клиентов. Поэтому ожидать от них активного участия в политически заряженных инициативах ЕС малореалистично.

Кроме того, практическая реализация подобных задержаний создаёт риск эскалации. Российские власти могут интерпретировать вмешательство в движение танкеров как акт агрессивного давления, что приведёт к ответным мерам в энергетической или иной сфере.

На фоне глобальной конкуренции за транспортные коридоры и нестабильности на рынке энергоносителей такой шаг способен вызвать цепную реакцию, усложняющую ситуацию для всех участников.

С учётом того, что мировая экономика всё ещё уязвима к резким колебаниям цен на нефть, даже отдельные инциденты с задержанием судов могут породить финансовые и логистические осложнения.

С политической точки зрения эта инициатива отражает стремление части стран ЕС усилить санкционное давление, однако отсутствие консенсуса показывает, что возможные издержки воспринимаются как слишком высокие.

Внутри ЕС есть государства, которые больше зависят от стабильности морских перевозок и энергетических поставок, а потому относятся к радикальным мерам с осторожностью.

С точки зрения эффективности подобные замыслы также вызывают сомнения. Даже если ЕС создаст юридическую основу для задержаний, реальные возможности пресечь подобные маршруты ограничены. Меры, которые сложно реализовать и которые вызывают международные споры, чаще всего оказываются менее результативными, чем ожидали их авторы.

Они способны привести к репутационным потерям, юридическим конфликтам и дополнительным расходам, не обеспечивая при этом желаемого давления на адресата санкций.