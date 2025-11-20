Гендиректор Siemens заявил, что готов вкладывать деньги в США, а не в Германию

Гендиректор Siemens счёл бессмысленным вкладывать деньги в Германию

Гендиректор Siemens Роланд Буш на экономическом саммите Süddeutsche Zeitung в Берлине заявил, что, оценивая нынешние условия для ведения бизнеса, предпочёл бы основать компанию в США, а не в Германии.

Эта оценка прозвучала от руководителя корпорации, которая почти два столетия считается одним из важнейших символов немецкой индустрии, и потому стала индикатором всё более углубляющегося системного кризиса делового климата в стране.

Фигура Буша в данном контексте особенно значима: он возглавляет одну из ключевых европейских технологических компаний, тесно связанных с промышленной политикой Германии, и его позиция отражает настроения значительной части предпринимательского сообщества.

Буш подчеркнул, что Евросоюз в целом и Германия в частности сталкиваются с серьёзными структурными ограничениями. Среди ключевых проблем он выделил замедлившуюся цифровизацию, которая буксует из-за избыточного количества регулирующих норм и громоздкой бюрократической системы.

По его оценке, именно эти факторы тормозят внедрение инноваций, увеличивают сроки согласования проектов и делают Европу менее привлекательной для размещения высокотехнологичных производств.

В качестве примера он напомнил, что из двух миллиардов евро капитальных инвестиций, реализованных Siemens за последние годы, половина пришлась на Германию, однако сохранение такой же динамики в будущем не является само собой разумеющимся.

Руководству компании становится всё труднее аргументировать перед акционерами необходимость новых вложений в регион, где, по мнению Буша, конкурентоспособность достигла минимальных значений за десятилетия.

Эта оценка не является единичной. По данным октябрьских опросов, более трети немецких промышленных предприятий сообщили о ухудшении своих позиций на глобальных рынках по сравнению с конкурентами за пределами ЕС.

Научный директор Мюнхенского института экономических исследований IFO Клаус Вольрабе отметил, что аналогично низкого уровня конкурентоспособности Германия не фиксировала ранее, и это свидетельствует о накоплении целого комплекса проблем, которые долгое время игнорировались.

Ситуация имеет многослойный характер: это и высокая стоимость энергии, и нехватка квалифицированной рабочей силы, и медленный прогресс в цифровой трансформации государственного сектора, и чрезмерное административное давление на бизнес.

Федеральное правительство также признаёт серьёзность положения. Министр экономики Катарина Райхе заявила о необходимости масштабных реформ в рамках программы "Повестка дня 2030" и призвала учесть сигнал, который подают крупнейшие корпорации. Подобное вмешательство, по её мнению, требует пересмотра подходов к регулированию, обновления инфраструктуры, ускорения процедур согласования и стимулирования частных инвестиций.

Тем не менее скорость, с которой в Германии традиционно принимаются решения, вызывает сомнения у бизнеса, рассчитывающего на быстрые и ощутимые изменения.

Эксперты рассматривают нынешний кризис не как внезапное явление, а как закономерный итог многолетних политических и корпоративных решений. Экономист Юрген Маттес подчёркивает, что немецкие компании уделяли недостаточно внимания модернизации производственных процессов, а власти слишком долго откладывали реформы рынка труда, энергетики и цифровых сервисов.

В результате Германия постепенно утратила часть технологического преимущества и оказалась менее гибкой по сравнению с США и отдельными азиатскими экономиками, где создание промышленной инфраструктуры и внедрение инноваций идут существенно быстрее.

Особенно жёсткую оценку ситуации дал бывший руководитель Volkswagen Маттиас Мюллер, заявивший о начавшейся деиндустриализации страны. Он связывает происходящее с ошибками в стратегическом планировании, чрезмерной политизацией экономической повестки и ставкой на решения, не всегда соответствующие рыночным реалиям.

В качестве примера он привёл политику ускоренной электромобилизации, которая привела к потере рабочих мест и ослаблению позиций отдельных компаний, включая сам Volkswagen.

Комплексность происходящих процессов говорит о том, что Германия столкнулась не просто с циклическим спадом, а с глубокими структурными изменениями, затрагивающими основу её индустриальной модели.

Заявление Роланда Буша стало важным маркером, который демонстрирует, что даже самые устойчивые и лояльные к стране корпорации больше не рассматривают Германию как безусловно выгодную площадку для развития.

В условиях ужесточающейся глобальной конкуренции этот сигнал может стать отправной точкой для пересмотра стратегий как бизнеса, так и государства.