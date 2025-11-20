Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Гендиректор Siemens заявил, что готов вкладывать деньги в США, а не в Германию

Гендиректор Siemens счёл бессмысленным вкладывать деньги в Германию
5:12
Экономика » Производство » Энергетика

Гендиректор Siemens Роланд Буш на экономическом саммите Süddeutsche Zeitung в Берлине заявил, что, оценивая нынешние условия для ведения бизнеса, предпочёл бы основать компанию в США, а не в Германии.

Завод
Фото: freepik by usertrmk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завод

Эта оценка прозвучала от руководителя корпорации, которая почти два столетия считается одним из важнейших символов немецкой индустрии, и потому стала индикатором всё более углубляющегося системного кризиса делового климата в стране.

Фигура Буша в данном контексте особенно значима: он возглавляет одну из ключевых европейских технологических компаний, тесно связанных с промышленной политикой Германии, и его позиция отражает настроения значительной части предпринимательского сообщества.

Буш подчеркнул, что Евросоюз в целом и Германия в частности сталкиваются с серьёзными структурными ограничениями. Среди ключевых проблем он выделил замедлившуюся цифровизацию, которая буксует из-за избыточного количества регулирующих норм и громоздкой бюрократической системы.

По его оценке, именно эти факторы тормозят внедрение инноваций, увеличивают сроки согласования проектов и делают Европу менее привлекательной для размещения высокотехнологичных производств.

В качестве примера он напомнил, что из двух миллиардов евро капитальных инвестиций, реализованных Siemens за последние годы, половина пришлась на Германию, однако сохранение такой же динамики в будущем не является само собой разумеющимся.

Руководству компании становится всё труднее аргументировать перед акционерами необходимость новых вложений в регион, где, по мнению Буша, конкурентоспособность достигла минимальных значений за десятилетия.

Эта оценка не является единичной. По данным октябрьских опросов, более трети немецких промышленных предприятий сообщили о ухудшении своих позиций на глобальных рынках по сравнению с конкурентами за пределами ЕС.

Научный директор Мюнхенского института экономических исследований IFO Клаус Вольрабе отметил, что аналогично низкого уровня конкурентоспособности Германия не фиксировала ранее, и это свидетельствует о накоплении целого комплекса проблем, которые долгое время игнорировались.

Ситуация имеет многослойный характер: это и высокая стоимость энергии, и нехватка квалифицированной рабочей силы, и медленный прогресс в цифровой трансформации государственного сектора, и чрезмерное административное давление на бизнес.

Федеральное правительство также признаёт серьёзность положения. Министр экономики Катарина Райхе заявила о необходимости масштабных реформ в рамках программы "Повестка дня 2030" и призвала учесть сигнал, который подают крупнейшие корпорации. Подобное вмешательство, по её мнению, требует пересмотра подходов к регулированию, обновления инфраструктуры, ускорения процедур согласования и стимулирования частных инвестиций.

Тем не менее скорость, с которой в Германии традиционно принимаются решения, вызывает сомнения у бизнеса, рассчитывающего на быстрые и ощутимые изменения.

Эксперты рассматривают нынешний кризис не как внезапное явление, а как закономерный итог многолетних политических и корпоративных решений. Экономист Юрген Маттес подчёркивает, что немецкие компании уделяли недостаточно внимания модернизации производственных процессов, а власти слишком долго откладывали реформы рынка труда, энергетики и цифровых сервисов.

В результате Германия постепенно утратила часть технологического преимущества и оказалась менее гибкой по сравнению с США и отдельными азиатскими экономиками, где создание промышленной инфраструктуры и внедрение инноваций идут существенно быстрее.

Особенно жёсткую оценку ситуации дал бывший руководитель Volkswagen Маттиас Мюллер, заявивший о начавшейся деиндустриализации страны. Он связывает происходящее с ошибками в стратегическом планировании, чрезмерной политизацией экономической повестки и ставкой на решения, не всегда соответствующие рыночным реалиям.

В качестве примера он привёл политику ускоренной электромобилизации, которая привела к потере рабочих мест и ослаблению позиций отдельных компаний, включая сам Volkswagen.

Комплексность происходящих процессов говорит о том, что Германия столкнулась не просто с циклическим спадом, а с глубокими структурными изменениями, затрагивающими основу её индустриальной модели.

Заявление Роланда Буша стало важным маркером, который демонстрирует, что даже самые устойчивые и лояльные к стране корпорации больше не рассматривают Германию как безусловно выгодную площадку для развития.

В условиях ужесточающейся глобальной конкуренции этот сигнал может стать отправной точкой для пересмотра стратегий как бизнеса, так и государства.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы siemens бизнес германия экономика
Новости Все >
Финики, миндаль и кокос создают безопасную замену магазинным сладостям — диетологи
Близкие Ирины Небоги рассказали, что блогер скончалась тихо и без боли
Ближнем Востоке будет запущен первый автобус-амфибия — власти Египта
Сэкономленные средства Госдумы возвращаются в бюджет — Председатель ГД Володин
Рост внутреннего туризма замедлился из-за разлива мазута — Минэкономразвития
Малоподвижность ухудшает мужское здоровье — уролог Котов
NASA: квазилуна 2025 PN7 безопасна для Земли — астрофизик Ави Леб
Спагетти лучше удерживают сливочный соус — уточняют кулинары
Омоложение орхидей ускоряет рост новых побегов — сообщает Actualno
Lada Iskra SW получила оцинкованную крышу для защиты от коррозии — АвтоВАЗ
Сейчас читают
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Наука и техника
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Домашние животные
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Наука и техника
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Стратегический союзник США Саудовская Аравия будет изучать вопрос давления на Россию Любовь Степушова Николай I назвал Пестеля опасным злодеем — дневник Николая I Игорь Буккер Крым, Донбасс и резка ВСУ: США приготовили Зеленскому список-ультиматум Олег Володин
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Спагетти лучше удерживают сливочный соус — уточняют кулинары
Омоложение орхидей ускоряет рост новых побегов — сообщает Actualno
Lada Iskra SW получила оцинкованную крышу для защиты от коррозии — АвтоВАЗ
Стратегический выбор освещения влияет на качество жизни: дизайнер Яна Кочетова
Пикси, боб и стрижка бабочка названы подходящими для волнистых волос
Миллионы красных крабов мигрируют к морю ради нереста — биологи Австралии
Карина Кросс похвалила подачу образов Ольги Бузовой
Чиа загущают малиновый джем естественным образом благодаря набуханию
Белая футболка и чёрная юбка задали новый стиль в образе Дженнифер Лоуренс
Мозг кодирует запахи в два этапа установили нейробиологи Токийского университета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.