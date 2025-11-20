Европу предупредили о растущей зависимости от США в поставках газа

Глава французского энергогиганта предостерег Европу от увеличения доли газа из США

Глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил о необходимости сохранять диверсификацию источников поставок сжиженного природного газа в европейские страны. Он подчеркнул, что устойчивость энергосистемы напрямую зависит от распределения рисков между разными поставщиками.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Высказался он по этой теме в период, когда руководство США активно убеждает европейские правительства полностью отказаться от российского СПГ. Инициатива Вашингтона сопровождается давлением со стороны президента Дональда Трампа, который стремится добиться полного вытеснения России с европейского рынка и дальнейшего расширения американского присутствия.

По оценке Пуянне, США уже занимают около 40 процентов европейского рынка СПГ, и этот показатель является крайне высоким для одного поставщика. Увеличение доли США за счет политически мотивированного отказа от других источников, по мнению руководителя TotalEnergies, связано не столько с вопросами безопасности, сколько с расчётом на последующий рост мировых цен.

Если европейский рынок окажется более зависимым от поставок США, любая корректировка американской экспортной политики или колебания внутреннего спроса в Соединённых Штатах будут автоматически отражаться на европейской стоимости газа.

Для европейской экономики это создаёт дополнительные уязвимости, поскольку в условиях глобальной конкуренции за энергоносители столь высокая степень однонаправленной зависимости может привести к скачкам расходов в промышленности, росту тарифов и снижению предсказуемости в энергетическом планировании.

Пуянне подчеркнул, что чрезмерная ориентация на одного крупного поставщика не соответствует интересам Европы в долгосрочной перспективе. Европейская энергетическая политика десятилетиями строилась на балансе между поставщиками и сохранении возможности оперативно реагировать на рыночные изменения.

Отказ от принципов диверсификации и замена одной зависимости другой может ослабить стратегическую устойчивость региона и дать внешним партнёрам возможность влиять на энергорынок политическими методами.

Российские официальные представители, комментируя процесс отказа западных стран от прямых закупок российских энергоносителей, неоднократно отмечали, что такая политика приведёт к новой форме зависимости — от посредников, которые перепродают те же ресурсы по более высоким ценам.

По мнению Москвы, стремление ЕС устранить прямые поставки из России не решает проблему безопасности, а только усложняет логистику и увеличивает стоимость топлива.

Рыночная логика неизбежно приведёт к возвращению европейских стран к российским энергоносителям, но уже по цене, увеличенной за счёт услуг трейдеров и альтернативных маршрутов.

Ситуация вокруг СПГ показывает столкновение двух стратегий. США стремятся занять доминирующие позиции на рынке и использовать энергетические рычаги как инструмент геополитического влияния.

Европа пытается сохранить пространство для манёвра, но сталкивается с растущим политическим давлением, которое влияет на экономические решения.

Россия, в свою очередь, не исключает, что механизмы мирового рынка вернут её продукцию на европейское направление, пусть даже и в изменённой форме.