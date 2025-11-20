Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

США и Саудовская Аравия образовали стратегический альянс, что окажет давление на рынок нефти и Россию

Стратегический союзник США Саудовская Аравия будет изучать вопрос давления на Россию
4:29
Экономика » Прогнозы и статистика

Саудовская Аравия пообещала инвестировать в США $1 трлн. Трамп добивается увеличения добычи нефти для давления на Россию, но Эр-Рияд пока не согласен.

добыча нефти
Фото: Desingned by Freepik by kotkoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
добыча нефти

Саудовская Аравия пошла на сделку с США

Саудовская Аравия пообещала увеличить свои инвестиционные планы в Соединённых Штатах до 1 трлн долларов в ходе встречи наследного принца Мухаммеда бин Салмана и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

Saudi Aramco заявила, что подписала 17 меморандумов о взаимопонимании и соглашений с крупными американскими компаниями потенциальной стоимостью более 30 млрд долларов. Компания MB Materials сообщила о намерении открыть в Саудовской Аравии завод по переработке редкоземельных металлов в сотрудничестве с министерством обороны США и государственной горнодобывающей компанией Saudi Arabian Mining Company. Компания Nvidia объявила о сотрудничестве с Саудовской Аравией по созданию суперкомпьютеров. Подписан меморандум о передаче саудитам технологий мирного атома.

Все эти договора идут в обмен на обеспечение безопасности Саудовской Аравии. Трамп согласился продать ей 48 стелс-истребителей F-35, которые есть в регионе только у Израиля. Возникающий военный паритет — значительный разворот в политике Вашингтона, не устраивающий Израиль. Также саудиты согласились купить 300 американских танков, вероятно, с прицелом на войну против хуситов. Трамп включил Саудовскую Аравию в число основных союзников США вне НАТО. Правда Колумбия имеет такой статус, а сейчас — это главный враг США в Латинской Америке.

США также включили в мирный план по Газе формулировки о пути к палестинской государственности, но подписать Авраамические соглашения (о нормализации отношений с Израилем) наследный принц отказался, он требует более твёрдых и конкретных гарантий по созданию палестинского государства.

Саудовская Аравия будет под давлением США по вопросу повышения нефтедобычи

Для России в этом новом стратегическом партнёрстве имеет значение только один вопрос. Пойдёт ли Эр-Рияд на просьбу США увеличить добычу нефти, чтобы лишить Россию доходов на падении цен? Как это было в 1998 году, что способствовало распаду СССР. Известно, что Трамп просил Эр-Рияд в начале 2025 года снизить цену на нефть. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он обосновал свою просьбу тем, что это станет одним из инструментов давления на Россию с целью "прекращения войны на Украине". Несомненно, он вернётся к этому вопросу.

Эксперты оценивают, что решение Саудовской Аравии будет основано на экономическом расчёте и долгосрочных стратегических интересах. Стране необходимо поддерживать цену на нефть на достаточно высоком уровне в 80 долларов за баррель для сбалансированности своего госбюджета, тогда как текущие цены уже находятся в диапазоне 60-65 долларов.

Поэтому сегодня Эр-Рияд рассматривает альянс с Россией в формате ОПЕК+ как ключевой инструмент стабилизации глобального нефтяного рынка и управления ценами. Разрыв этого партнёрства грозит возвращением разрушительной ценовой войны, которая навредит странам ОПЕК+, как это уже было на фоне начинавшейся пандемии коронавируса.

Добыча нефти будет расти по объективным причинам

Но некоторое повышение добычи уже наблюдается, и его поддерживают в ОПЕК+. Дело в том, что США удалось навязать многим странам импорт своих нефти и газа по завышенным ценам, что дорого обходится арабским экономикам. Поэтому саудиты будут балансировать добычу, чтобы, с одной стороны, отвоевать рынок, а с другой — не слишком сильно снижать цену.

Отметим также, что спрос на нефть, по всем прогнозам, будет увеличиваться и это обусловлено ростом спроса на электроэнергию нефтехимической промышленностью и развивающимися экономиками, такими как Индия и Китай, а также развитием искусственного интеллекта.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы нефть дональд трамп саудовская аравия соединённые штаты америки
Новости Все >
Маргарита Симоньян лишилась волос после процедур химиотерапии
Когтеточка помогает кошке сохранять здоровье — ветеринар Шеляков
Популярный совет считать овец только ухудшает засыпание — сомнолог Кудинов
Раствор из серого мыла и бергамота очищает полы без разводов
Елизавета II старалась примирить Кейт Миддлтон и Меган Маркл
В США фермеры монетизируют коровьи объятия и получают доход вместо сбыта молока — WP
Российские автолюбители переоборудовали фургоны в зимние кемперы — инженеры
Залужного хотят сделать главой временного правительства Украины
Пекинская капуста усиливает вкус салата за счёт хруста и сочности
Старые джинсы реально обновить насыщенными оттенками дома
Сейчас читают
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Красота и стиль
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Гигантские выдры охотятся группами до двадцати особей
Домашние животные
Гигантские выдры охотятся группами до двадцати особей
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Стратегический союзник США Саудовская Аравия будет изучать вопрос давления на Россию Любовь Степушова Николай I назвал Пестеля опасным злодеем — дневник Николая I Игорь Буккер Крым, Донбасс и резка ВСУ: США приготовили Зеленскому список-ультиматум Олег Володин
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
В США фермеры монетизируют коровьи объятия и получают доход вместо сбыта молока — WP
Российские автолюбители переоборудовали фургоны в зимние кемперы — инженеры
Стратегический союзник США Саудовская Аравия будет изучать вопрос давления на Россию
Глава французского энергогиганта предостерег Европу от увеличения доли газа из США
Залужного хотят сделать главой временного правительства Украины
Пекинская капуста усиливает вкус салата за счёт хруста и сочности
Старые джинсы реально обновить насыщенными оттенками дома
ИИ выявил следы жизни в породах 3,3 млрд лет — учёные Карнеги
Волки решают механические задачи лучше собак – исследователи
Дефицит азота приводит к остановке развития лозы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.