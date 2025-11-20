США и Саудовская Аравия образовали стратегический альянс, что окажет давление на рынок нефти и Россию

Стратегический союзник США Саудовская Аравия будет изучать вопрос давления на Россию

Саудовская Аравия пообещала инвестировать в США $1 трлн. Трамп добивается увеличения добычи нефти для давления на Россию, но Эр-Рияд пока не согласен.

Саудовская Аравия пошла на сделку с США

Саудовская Аравия пообещала увеличить свои инвестиционные планы в Соединённых Штатах до 1 трлн долларов в ходе встречи наследного принца Мухаммеда бин Салмана и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

Saudi Aramco заявила, что подписала 17 меморандумов о взаимопонимании и соглашений с крупными американскими компаниями потенциальной стоимостью более 30 млрд долларов. Компания MB Materials сообщила о намерении открыть в Саудовской Аравии завод по переработке редкоземельных металлов в сотрудничестве с министерством обороны США и государственной горнодобывающей компанией Saudi Arabian Mining Company. Компания Nvidia объявила о сотрудничестве с Саудовской Аравией по созданию суперкомпьютеров. Подписан меморандум о передаче саудитам технологий мирного атома.

Все эти договора идут в обмен на обеспечение безопасности Саудовской Аравии. Трамп согласился продать ей 48 стелс-истребителей F-35, которые есть в регионе только у Израиля. Возникающий военный паритет — значительный разворот в политике Вашингтона, не устраивающий Израиль. Также саудиты согласились купить 300 американских танков, вероятно, с прицелом на войну против хуситов. Трамп включил Саудовскую Аравию в число основных союзников США вне НАТО. Правда Колумбия имеет такой статус, а сейчас — это главный враг США в Латинской Америке.

США также включили в мирный план по Газе формулировки о пути к палестинской государственности, но подписать Авраамические соглашения (о нормализации отношений с Израилем) наследный принц отказался, он требует более твёрдых и конкретных гарантий по созданию палестинского государства.

Саудовская Аравия будет под давлением США по вопросу повышения нефтедобычи

Для России в этом новом стратегическом партнёрстве имеет значение только один вопрос. Пойдёт ли Эр-Рияд на просьбу США увеличить добычу нефти, чтобы лишить Россию доходов на падении цен? Как это было в 1998 году, что способствовало распаду СССР. Известно, что Трамп просил Эр-Рияд в начале 2025 года снизить цену на нефть. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он обосновал свою просьбу тем, что это станет одним из инструментов давления на Россию с целью "прекращения войны на Украине". Несомненно, он вернётся к этому вопросу.

Эксперты оценивают, что решение Саудовской Аравии будет основано на экономическом расчёте и долгосрочных стратегических интересах. Стране необходимо поддерживать цену на нефть на достаточно высоком уровне в 80 долларов за баррель для сбалансированности своего госбюджета, тогда как текущие цены уже находятся в диапазоне 60-65 долларов.

Поэтому сегодня Эр-Рияд рассматривает альянс с Россией в формате ОПЕК+ как ключевой инструмент стабилизации глобального нефтяного рынка и управления ценами. Разрыв этого партнёрства грозит возвращением разрушительной ценовой войны, которая навредит странам ОПЕК+, как это уже было на фоне начинавшейся пандемии коронавируса.

Добыча нефти будет расти по объективным причинам

Но некоторое повышение добычи уже наблюдается, и его поддерживают в ОПЕК+. Дело в том, что США удалось навязать многим странам импорт своих нефти и газа по завышенным ценам, что дорого обходится арабским экономикам. Поэтому саудиты будут балансировать добычу, чтобы, с одной стороны, отвоевать рынок, а с другой — не слишком сильно снижать цену.

Отметим также, что спрос на нефть, по всем прогнозам, будет увеличиваться и это обусловлено ростом спроса на электроэнергию нефтехимической промышленностью и развивающимися экономиками, такими как Индия и Китай, а также развитием искусственного интеллекта.