ЕС будет просить США снять пошлины с ряда товаров

Пиво и макароны важнее автомобилей: ЕС попросит США снять пошлины с ряда товаров

4:30 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Бизнес

Еврокомиссия подготовила для администрации США перечень товаров, которые Брюссель стремится исключить из-под действия американских пошлин.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Европейская комиссия

Европейские дипломаты сообщили, что документ должен быть окончательно согласован в ближайшую пятницу, после чего его передадут американской стороне на встрече министров стран ЕС с представителями Вашингтона 24 ноября.

В перечень включены позиции, которые в настоящее время не защищены июльским торговым соглашением между ЕС и США. Среди них упоминаются медицинское оборудование, вина различных категорий, крепкий алкоголь, пиво и макаронная продукция.

Эти товары считаются уязвимыми в условиях продолжающегося давления со стороны Вашингтона, поэтому Брюссель намерен добиваться их исключения из режима повышенных пошлин.

Основанием для подготовки списка стали договорённости, достигнутые летом. В конце июля Еврокомиссия и Белый дом согласовали изменения в американском тарифном режиме, которые вступили в силу 1 августа.

США согласились ограничиться пошлиной в 15 процентов на примерно три четверти европейского импорта, отказавшись от более жёсткого сценария, предполагающего введение 30-процентного тарифа на весь объём поставок из Европы.

В обмен на это ЕС обязался не применять ответные тарифы в отношении американской продукции. Дополнительным элементом сделки стала договорённость о масштабных обязательствах Европы по закупкам энергетических ресурсов и высокотехнологичной продукции в США.

Брюссель выразил готовность отказаться от любых форм импорта российских энергоносителей и переориентировать закупки на американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на сумму около 750 млрд долларов, а также направить около 600 млрд долларов инвестиций в экономику США.

Европейская сторона пытается минимизировать ущерб для наиболее чувствительных отраслей, поскольку изменение тарифных условий неминуемо влияет на структуру торговли и может привести к перераспределению потоков в пользу производителей из третьих стран.

В особенности это касается продукции с высокой добавленной стоимостью, такой как вина или медицинские приборы, где стабильность доступа на рынок США имеет стратегическое значение.

Производители этой товарной группы традиционно опираются на долгосрочные контракты, и любое изменение тарифной нагрузки создаёт риски для ценовой конкурентоспособности.

Кроме того, создаётся впечатление, что Еврокомиссия стремится не только предотвратить дополнительные потери, но и воспользоваться ситуацией для корректировки баланса в отношениях с Вашингтоном.

С июля соглашение формально помогло избежать полномасштабной торговой конфронтации, однако его условия стали предметом критики внутри Европы.

Значительные обязательства по закупкам американских энергоресурсов и товаров высоких технологий воспринимаются как шаг, который укрепляет энергетическую и экономическую зависимость ЕС от США на горизонте ближайших десятилетий.

Полный отказ от российских энергоресурсов фактически означает необходимость глубокой перестройки всей европейской энергетической архитектуры, что требует значительных финансовых ресурсов и создаёт уязвимости в периоды нестабильности на мировых рынках.

В этой связи подготовка нового списка исключений может быть попыткой смягчить наиболее болезненные последствия июльской сделки. ЕС стремится показать, что готов выполнять взятые на себя обязательства, но одновременно ищет пространства для манёвра, чтобы сохранить конкурентоспособность ключевых отраслей.

Администрация США, в свою очередь, вероятно, будет рассматривать просьбы европейцев через призму собственных экономических интересов, учитывая, что внутренний рынок США также испытывает давление в условиях замедления глобальной торговли и политической турбулентности перед выборами.

От итогового решения по списку товаров будет зависеть, сумеют ли ЕС и США сохранить относительный торговый баланс и избежать новой волны протекционизма, который неизбежно ударит по обеим экономикам.