Убытки от отказа китайских туристов посещать Японию уже оценили в 14 млрд долларов

Китайские туристы массово отказываются от туров в Японию

Через несколько дней после появления официальной рекомендации Китая воздерживаться от поездок в Японию, введённой на фоне растущего дипломатического конфликта, японская экономика оказалась под угрозой значительных потерь.

Оценка исследовательского института Nomura показывает возможное недополучение доходов на уровне около 14 млрд долларов, что эквивалентно 2,2 трлн иен.

Масштаб этих прогнозов отражает степень зависимости туристического сектора Японии от китайского турпотока, который в течение последних лет стал одним из ключевых источников внешнего спроса.

Уже в первые дни после обострения напряжённости проявились заметные последствия: крупный туроператор East Japan International Travel Service сообщил о снижении объёма бронирований на оставшуюся часть года примерно на 80 процентов.

Китайские авиакомпании, более десяти перевозчиков, объявили о возможности полного возврата средств за авиабилеты в Японию до конца года.

По оценкам отраслевых аналитиков, число отменённых билетов приблизилось к полумиллиону, что указывает на высокий уровень восприятия риска со стороны китайских туристов и на быстрое распространение эффекта дипломатического конфликта на потребительское поведение.

Туризм вносит около семи в ВВП Японии, и вклад путешественников из материкового Китая и Гонконга составляет примерно пятую часть совокупного турпотока. Поэтому сокращение числа китайских туристов затрагивает не только авиаперевозки и гостиничный бизнес, но и широкую сеть связанных отраслей: розничную торговлю, сферу услуг, общественное питание, региональный транспорт и индустрию развлечений.

Инвесторы отреагировали на ситуацию немедленным снижением котировок акций компаний, связанных с туризмом, поскольку рынок учитывает риски долгосрочного ухудшения отношений между странами и продолжительной паузы в восстановлении туристического обмена.

Туристический сектор, который ранее считался одним из локомотивов постпандемийного восстановления, теперь вновь оказывается в уязвимом положении.

Причина дипломатической напряжённости связана с высказыванием премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая описала возможную угрозу существованию страны в случае атаки Китая на Тайвань и упомянула возможность использования Японией права на коллективную самооборону.

Эта формулировка была воспринята Пекином как недопустимое заявление о готовности к участию в потенциальном конфликте вокруг Тайваня, тем более что вопрос суверенитета острова остаётся одним из наиболее чувствительных элементов китайской внешней политики.

Реакция последовала быстро: генеральный консул Китая в Осаке Сюэ Цзянь опубликовал в социальных сетях крайне резкий комментарий. Это вызвало обмен дипломатическими нотами, усилив напряжённость, уже сформировавшуюся вокруг вопросов региональной безопасности.

После дипломатической переписки китайский МИД рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Японию, заявив о повышенных рисках для личной безопасности.

Подобные заявления часто имеют двойной характер: формально они направлены на защиту граждан, но на практике используются как инструмент внешнеполитического давления, сигнализируя о недовольстве поведением другой стороны.

Поскольку китайские туристы играют значимую роль для японской экономики, особенно в популярных туристических регионах, такие меры оказывают реальное экономическое воздействие, что, вероятно, является частью ожидаемого эффекта.

Экономические последствия конфликта могут оказаться долгосрочными, если дипломатическая риторика не будет смягчена. В условиях глобальной взаимозависимости даже относительно краткосрочные политические заявления способны быстро трансформироваться в материальные убытки для частных компаний и секторных рынков.

Для Японии риск состоит в том, что снижение турпотока из Китая может стать системным, если политические отношения продолжат ухудшаться.

В прошлом уже наблюдались периоды резкого падения туристической активности из-за политических разногласий, например, вокруг споров о территориальной принадлежности островов. Каждый такой эпизод сопровождался спадом потребительской активности туристов и перераспределением потоков в другие страны.

Кроме того, в условиях растущего напряжения в регионе Восточной Азии вопросы безопасности начинают оказывать более заметное влияние на экономические решения населения и компаний.

Туристы склонны избегать направлений, которые воспринимаются как потенциально нестабильные, а авиаперевозчики и туроператоры оперативно корректируют свои планы, чтобы снизить риски.

Длительное сокращение туристического потока может привести к ухудшению финансового состояния малых и средних компаний, ориентированных на иностранный спрос, а также затруднить восстановление внутрирегиональных путешествий, которые играют важную роль для экономики Японии.