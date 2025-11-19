Финский аэропорт без туристов из России перешел на торговлю бизнес-ланчами

Оставшийся без российских туристов финский аэропорт теперь торгует бизнес-ланчами

Пассажирский терминал аэропорта Лаппеенранта, который после резкого падения турпотока из России фактически утратил свою основную аудиторию, сегодня используется лишь символически.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Ланч бокс

Здание открывают всего на два с половиной часа по будним дням, и единственная причина для этого — работа местного ресторана, предлагающего бизнес-ланчи, сообщает ТАСС.

За пределами этого короткого промежутка весь терминал остаётся закрыт, что подчеркивает масштаб кризиса, в который аэропорт погрузился после прекращения регулярного авиасообщения и исчезновения привычного пассажиропотока.

Сотрудники воздушной гавани отмечают, что плановых рейсов здесь не будет как минимум до конца текущего года. Это означает, что аэропорт, который еще недавно входил в число наиболее загруженных международных воздушных узлов Финляндии, фактически оказался на периферии транспортной системы страны.

Решение ограничить работу терминала лишь функционированием ресторана демонстрирует попытку сохранить хотя бы минимальную активность на объекте и избежать полной консервации инфраструктуры.

Нынешний режим работы, когда здание открывается в середине дня только ради небольшого потока посетителей ресторана, стал компромиссным вариантом между полным закрытием и отсутствием каких-либо услуг.

Положение Лаппеенранты усугубляется тем, что ближайший плановый рейс может состояться не ранее мая 2026 года, и то речь идет лишь о потенциальном туристическом чартере.

До этого момента аэропорт фактически будет существовать в режиме ожидания, лишенный ключевых элементов инфраструктуры: аэродромный диспетчерский пункт закрыт как минимум до конца года, управление заходом на посадку не осуществляется, а регулярная навигационная деятельность фактически заморожена.

Остаётся лишь возможность редких разовых полетов, которые допустимы только при условии подачи и согласования специальных заявок — процедура, требующая дополнительных ресурсов и не способствующая притоку пассажиров или авиакомпаний.

История стремительного упадка Лаппеенранты отражает более широкий контекст изменения транспортных потоков в регионе. В 2011 году этот аэропорт входил в пятёрку самых загруженных благодаря стабильному и многочисленному туристическому трафику из Санкт-Петербурга.

Российские граждаане составляли основу пассажиропотока, что было логично: географическая близость, развитая дорожная сеть и привлекательные условия перелетов делали Лаппеенранту удобной точкой отправления и прибытия.

Однако ситуация начала ухудшаться ещё в 2014 году, когда снизился общий уровень поездок, а затем на воздушные перевозки повлияли пандемия COVID-19 и ограничительные меры, из-за которых международное сообщение практически остановилось.

Конфликт на Украине и последовавшие изменения в политике пересечения границ привели к почти полному прекращению турпотока из России, что стало окончательным ударом для аэропорта.

Сегодняшнее состояние Лаппеенранты демонстрирует, насколько сильно транспортная инфраструктура может зависеть от одной группы пассажиров. Финляндия в последние годы стремится перестроить экономическую модель региональных аэропортов, сделав их менее уязвимыми к внешним факторам.

Однако на примере Лаппеенранты видно, что такая перестройка требует времени, инвестиций и диверсификации, которая пока так и не была реализована.

Региональные аэропорты трудно привлекать крупные авиакомпании без значимого пассажирского потока, а без авиакомпаний невозможно сформировать стабильный пассажиропоток — возникает замкнутый круг, разорвать который можно лишь за счет масштабных государственных программ или появления нового крупного туристического направления.

Отдельно стоит отметить социально-экономические последствия такого упадка. Закрытие диспетчерского пункта и прекращение базовых операций означает снижение занятости, потерю рабочих мест и снижение привлекательности региона для бизнеса.

Аэропорт играет роль транспортного "якоря", и его парализация влияет на смежные отрасли: гостиничный сектор, ритейл, логистику.

Пока терминал открывается на несколько часов лишь ради ресторана, можно говорить о попытке сохранить хоть какую-то экономическую активность и поддержать сотрудников, но это скорее временная мера, чем стратегическое решение.