Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Финский аэропорт без туристов из России перешел на торговлю бизнес-ланчами

Оставшийся без российских туристов финский аэропорт теперь торгует бизнес-ланчами
Экономика » Правила игры » Бизнес

Пассажирский терминал аэропорта Лаппеенранта, который после резкого падения турпотока из России фактически утратил свою основную аудиторию, сегодня используется лишь символически.

Ланч бокс
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Ланч бокс

Здание открывают всего на два с половиной часа по будним дням, и единственная причина для этого — работа местного ресторана, предлагающего бизнес-ланчи, сообщает ТАСС.

За пределами этого короткого промежутка весь терминал остаётся закрыт, что подчеркивает масштаб кризиса, в который аэропорт погрузился после прекращения регулярного авиасообщения и исчезновения привычного пассажиропотока.

Сотрудники воздушной гавани отмечают, что плановых рейсов здесь не будет как минимум до конца текущего года. Это означает, что аэропорт, который еще недавно входил в число наиболее загруженных международных воздушных узлов Финляндии, фактически оказался на периферии транспортной системы страны.

Решение ограничить работу терминала лишь функционированием ресторана демонстрирует попытку сохранить хотя бы минимальную активность на объекте и избежать полной консервации инфраструктуры.

Нынешний режим работы, когда здание открывается в середине дня только ради небольшого потока посетителей ресторана, стал компромиссным вариантом между полным закрытием и отсутствием каких-либо услуг.

Положение Лаппеенранты усугубляется тем, что ближайший плановый рейс может состояться не ранее мая 2026 года, и то речь идет лишь о потенциальном туристическом чартере.

До этого момента аэропорт фактически будет существовать в режиме ожидания, лишенный ключевых элементов инфраструктуры: аэродромный диспетчерский пункт закрыт как минимум до конца года, управление заходом на посадку не осуществляется, а регулярная навигационная деятельность фактически заморожена.

Остаётся лишь возможность редких разовых полетов, которые допустимы только при условии подачи и согласования специальных заявок — процедура, требующая дополнительных ресурсов и не способствующая притоку пассажиров или авиакомпаний.

История стремительного упадка Лаппеенранты отражает более широкий контекст изменения транспортных потоков в регионе. В 2011 году этот аэропорт входил в пятёрку самых загруженных благодаря стабильному и многочисленному туристическому трафику из Санкт-Петербурга.

Российские граждаане составляли основу пассажиропотока, что было логично: географическая близость, развитая дорожная сеть и привлекательные условия перелетов делали Лаппеенранту удобной точкой отправления и прибытия.

Однако ситуация начала ухудшаться ещё в 2014 году, когда снизился общий уровень поездок, а затем на воздушные перевозки повлияли пандемия COVID-19 и ограничительные меры, из-за которых международное сообщение практически остановилось.

Конфликт на Украине и последовавшие изменения в политике пересечения границ привели к почти полному прекращению турпотока из России, что стало окончательным ударом для аэропорта.

Сегодняшнее состояние Лаппеенранты демонстрирует, насколько сильно транспортная инфраструктура может зависеть от одной группы пассажиров. Финляндия в последние годы стремится перестроить экономическую модель региональных аэропортов, сделав их менее уязвимыми к внешним факторам.

Однако на примере Лаппеенранты видно, что такая перестройка требует времени, инвестиций и диверсификации, которая пока так и не была реализована.

Региональные аэропорты трудно привлекать крупные авиакомпании без значимого пассажирского потока, а без авиакомпаний невозможно сформировать стабильный пассажиропоток — возникает замкнутый круг, разорвать который можно лишь за счет масштабных государственных программ или появления нового крупного туристического направления.

Отдельно стоит отметить социально-экономические последствия такого упадка. Закрытие диспетчерского пункта и прекращение базовых операций означает снижение занятости, потерю рабочих мест и снижение привлекательности региона для бизнеса.

Аэропорт играет роль транспортного "якоря", и его парализация влияет на смежные отрасли: гостиничный сектор, ритейл, логистику.

Пока терминал открывается на несколько часов лишь ради ресторана, можно говорить о попытке сохранить хоть какую-то экономическую активность и поддержать сотрудников, но это скорее временная мера, чем стратегическое решение.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы туристы аэропорт финляндия транспорт
Новости Все >
Никита Кологривый пришёл на премьеру в смирительной рубашке
Рома Жёлудь рассказал о влечении к Волочковой на шоу
Увеличение возвратов квартир зафиксировано на вторичном рынке — юрист Голышев
Какие работы нельзя выполнять после промерзания почвы — рекомендации агрономов
Противоречивая риторика Трампа подрывает доверие к переговорам — депутат Журова
Туристы добираются к Софийским озёрам от Ледниковой Фермы
Суд взыскал с Павла Деревянко более 13 миллионов рублей по делу о криптовалюте
Шерсть карликового пуделя почти не имеет запаха, но требует ежедневного ухода
Упражнения Animal Flow укрепляют суставы и связки — тренера
Повышенная сырость в ванной связана с плохой вентиляцией — специалисты
Сейчас читают
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
Недвижимость
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Наука и техника
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Кустурица предложил изобрести искусственное солнце
Шоу-бизнес
Кустурица предложил изобрести искусственное солнце
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
Оставшийся без российских туристов финский аэропорт теперь торгует бизнес-ланчами
Никита Кологривый пришёл на премьеру в смирительной рубашке
Рома Жёлудь рассказал о влечении к Волочковой на шоу
Увеличение возвратов квартир зафиксировано на вторичном рынке — юрист Голышев
Какие работы нельзя выполнять после промерзания почвы — рекомендации агрономов
Противоречивая риторика Трампа подрывает доверие к переговорам — депутат Журова
Туристы добираются к Софийским озёрам от Ледниковой Фермы
Суд взыскал с Павла Деревянко более 13 миллионов рублей по делу о криптовалюте
Шерсть карликового пуделя почти не имеет запаха, но требует ежедневного ухода
Упражнения Animal Flow укрепляют суставы и связки — тренера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.