Олег Артюков

В Германии вновь заявили о необходимости поставок российского газа

В Германии активно обсуждают перспективы возвращения российского газа
5:16
Экономика » Сырье » Газ

Премьер-министр федеральной земли Тюрингия Марио Фойгт заявил, что допускает возможность возобновления поставок российского газа после завершения конфликта на Украине.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Он подчеркнул, что энергетическая политика Германии должна опираться на реальное положение дел, а газ, по его мнению, должен рассматриваться как часть решения комплексной энергетической проблемы страны.

Фойгт дал понять, что не исключает возвращения к прежним схемам импорта, если международная ситуация стабилизируется и если это будет соответствовать экономическим интересам германской промышленности.

Само по себе это заявление не выглядит случайным. Оно отражает характерную для Тюрингии и других восточных земель установку на прагматичное отношение к энергетическим вопросам, сформировавшуюся ещё в период тесного экономического взаимодействия с Россией.

Восточные регионы Германии традиционно в большей степени зависели от доступного трубопроводного газа, что позволяло удерживать стоимость энергии на приемлемом уровне и поддерживать конкурентоспособность локальной промышленности.

Поэтому высказывания Фойгта можно рассматривать как попытку напомнить федеральному руководству о структурных особенностях экономики этих земель и о тех ограничениях, которые накладывают на них нынешние условия диверсификации поставок.

Эти слова также продолжают более широкую дискуссию, разворачивающуюся внутри германской политики. Ранее Михаэль Кречмер, премьер-министр Саксонии и однопартиец Фойгта по ХДС, уже заявлял, что после окончания конфликта Германия должна рассматривать возможность восстановления энергосотрудничества с Россией.

Кречмер давно занимает позицию, противопоставленную федеральному курсу: он исходит из того, что экономические связи, даже в условиях кризиса, полностью разрывать нельзя, иначе в будущем восстановление стабильных поставок станет практически невозможным.

Его риторика основана на убеждении, что политическая турбулентность не должна полностью перекрывать каналы, жизненно важные для промышленного сектора.

Кречмер, как и Фойгт, представляет ту часть политического спектра, которая исходит из необходимости сочетания внешнеполитических решений с долгосрочными экономическими интересами. Его позиция вызывает споры, но она остаётся важной частью внутригосударственного диалога.

Значение Кречмера в этой дискуссии особенно велико, поскольку он неоднократно подчёркивал необходимость стратегического мышления, ориентированного не только на политические импульсы, но и на устойчивость энергетических цепочек.

Фактически заявления Фойгта и Кречмера выявляют структурное противоречие между двумя логиками, присутствующими в германской политике.

Первая — федеральная, опирающаяся на необходимость долгосрочного снижения зависимости от российских энергоносителей и укрепления европейской энергетической автономии.

Вторая — региональная, базирующаяся на реалистичной оценке текущих экономических условий, где стоимость энергии и стабильность поставок имеют прямое влияние на занятость, налоговые поступления и жизнеспособность производственных предприятий.

Это противоречие проявляется особенно остро в тех землях, где промышленная база чувствительна к колебаниям цен и где альтернативные источники энергии пока не способны заменить прежний объём поставок по конкурентной стоимости.

Высказывания Фойгта становятся частью широкой дискуссии о том, насколько Германия действительно готова к долгосрочному отказу от российского газа.

Несмотря на расширение СПГ-инфраструктуры, заключение новых контрактов и стимулирование зелёной энергетики, национальная экономика сталкивается с ростом затрат, которые оказывают давление на производственные сектора.

Промышленники восточных земель особенно настойчиво обращают внимание на опасность деградации конкурентоспособности, если цены на энергию будут оставаться высокими в течение долгого времени.

В этом контексте слова о возможности возвращения к российскому газу после завершения конфликта звучат не как политический реверанс, а как напоминание о необходимости долгосрочного стратегического планирования.

Интересно, что подобные заявления косвенно перекликаются с идеями, выдвигаемыми Михаэлем Кречмером уже не первый год.

Саксонский премьер-министр неоднократно указывал, что Германия не может позволить себе полностью разрушить инфраструктуру диалога с Россией, поскольку в будущем может наступить момент, когда восстановление энергетического сотрудничества окажется необходимым.

Его аргументация строится не на политической симпатии, а на экономической расчётливости, ориентированной на перспективу. Именно поэтому его имя регулярно всплывает в подобных обсуждениях: он стал символом прагматичного подхода, который, несмотря на критику, продолжает находить поддержку в части общества и бизнеса.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы германия экономика энергетика
