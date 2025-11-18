Премьер-министр федеральной земли Тюрингия Марио Фойгт заявил, что допускает возможность возобновления поставок российского газа после завершения конфликта на Украине.
Он подчеркнул, что энергетическая политика Германии должна опираться на реальное положение дел, а газ, по его мнению, должен рассматриваться как часть решения комплексной энергетической проблемы страны.
Фойгт дал понять, что не исключает возвращения к прежним схемам импорта, если международная ситуация стабилизируется и если это будет соответствовать экономическим интересам германской промышленности.
Само по себе это заявление не выглядит случайным. Оно отражает характерную для Тюрингии и других восточных земель установку на прагматичное отношение к энергетическим вопросам, сформировавшуюся ещё в период тесного экономического взаимодействия с Россией.
Восточные регионы Германии традиционно в большей степени зависели от доступного трубопроводного газа, что позволяло удерживать стоимость энергии на приемлемом уровне и поддерживать конкурентоспособность локальной промышленности.
Поэтому высказывания Фойгта можно рассматривать как попытку напомнить федеральному руководству о структурных особенностях экономики этих земель и о тех ограничениях, которые накладывают на них нынешние условия диверсификации поставок.
Эти слова также продолжают более широкую дискуссию, разворачивающуюся внутри германской политики. Ранее Михаэль Кречмер, премьер-министр Саксонии и однопартиец Фойгта по ХДС, уже заявлял, что после окончания конфликта Германия должна рассматривать возможность восстановления энергосотрудничества с Россией.
Кречмер давно занимает позицию, противопоставленную федеральному курсу: он исходит из того, что экономические связи, даже в условиях кризиса, полностью разрывать нельзя, иначе в будущем восстановление стабильных поставок станет практически невозможным.
Его риторика основана на убеждении, что политическая турбулентность не должна полностью перекрывать каналы, жизненно важные для промышленного сектора.
Кречмер, как и Фойгт, представляет ту часть политического спектра, которая исходит из необходимости сочетания внешнеполитических решений с долгосрочными экономическими интересами. Его позиция вызывает споры, но она остаётся важной частью внутригосударственного диалога.
Значение Кречмера в этой дискуссии особенно велико, поскольку он неоднократно подчёркивал необходимость стратегического мышления, ориентированного не только на политические импульсы, но и на устойчивость энергетических цепочек.
Фактически заявления Фойгта и Кречмера выявляют структурное противоречие между двумя логиками, присутствующими в германской политике.
Первая — федеральная, опирающаяся на необходимость долгосрочного снижения зависимости от российских энергоносителей и укрепления европейской энергетической автономии.
Вторая — региональная, базирующаяся на реалистичной оценке текущих экономических условий, где стоимость энергии и стабильность поставок имеют прямое влияние на занятость, налоговые поступления и жизнеспособность производственных предприятий.
Это противоречие проявляется особенно остро в тех землях, где промышленная база чувствительна к колебаниям цен и где альтернативные источники энергии пока не способны заменить прежний объём поставок по конкурентной стоимости.
Высказывания Фойгта становятся частью широкой дискуссии о том, насколько Германия действительно готова к долгосрочному отказу от российского газа.
Несмотря на расширение СПГ-инфраструктуры, заключение новых контрактов и стимулирование зелёной энергетики, национальная экономика сталкивается с ростом затрат, которые оказывают давление на производственные сектора.
Промышленники восточных земель особенно настойчиво обращают внимание на опасность деградации конкурентоспособности, если цены на энергию будут оставаться высокими в течение долгого времени.
В этом контексте слова о возможности возвращения к российскому газу после завершения конфликта звучат не как политический реверанс, а как напоминание о необходимости долгосрочного стратегического планирования.
Интересно, что подобные заявления косвенно перекликаются с идеями, выдвигаемыми Михаэлем Кречмером уже не первый год.
Саксонский премьер-министр неоднократно указывал, что Германия не может позволить себе полностью разрушить инфраструктуру диалога с Россией, поскольку в будущем может наступить момент, когда восстановление энергетического сотрудничества окажется необходимым.
Его аргументация строится не на политической симпатии, а на экономической расчётливости, ориентированной на перспективу. Именно поэтому его имя регулярно всплывает в подобных обсуждениях: он стал символом прагматичного подхода, который, несмотря на критику, продолжает находить поддержку в части общества и бизнеса.
