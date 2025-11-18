Недружественные страны интересуются сотрудничеством по Севморпути

Недружественные страны активно интересуются Севморпутём

Интерес иностранных государств к Северному морскому пути стремительно усиливается, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев после церемонии закладки атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград".

Атомный ледокол "Таймыр" и танкер "Индига

По его словам, даже государства, демонстрирующие недружественное отношение к России, стараются обозначить готовность искать форматы взаимодействия. Он отметил, что такой интерес уже сам по себе показывает растущее понимание значимости арктического маршрута как альтернативы существующим мировым логистическим коридорам.

По словам Лихачева, решения о сотрудничестве с недружественными странами будут приниматься постепенно и с учетом общего развития политической и экономической ситуации.

При этом он подчеркнул, что масштабного интереса со стороны партнёров, настроенных к России дружественно, достаточно для долгосрочного развития как российского сегмента СМП, так и более широкого международного маршрута.

Такой подход показывает, что ставка делается на устойчивые и стратегические отношения, а не на ситуативные контакты.

Основная активность сегодня наблюдается со стороны ближайших соседей России, которые рассматривают СМП не только как путь сокращения транспортного плеча, но и как перспективную инфраструктурную платформу для участия в арктических проектах.

Параллельно ведутся переговоры с Индией, а также увеличивается интерес со стороны Вьетнама и Индонезии. Эти страны стремятся диверсифицировать логистические цепочки и снижают зависимость от перегруженных или политически чувствительных маршрутов, таких как Малаккский пролив или Суэцкий канал.

На фоне этих процессов Росатом ожидает кратный рост иностранных транзитных рейсов по СМП уже в 2026 году.

Лихачев отметил, что первые успешные рейсы, в частности китайские транзитные проходы под проводкой российских атомных ледоколов, стали сигналом для других стран региона, заставив их активнее рассматривать возможность использования маршрута в ближайшие годы.

Практический результат таких рейсов — это снижение рисков для потенциальных партнёров и более уверенное планирование новых транзитных операций. Теперь в ряде государств обсуждаются варианты запуска аналогичных рейсов уже в следующем навигационном сезоне.

Рост интереса к СМП обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это сокращение сроков доставки между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Даже при необходимости ледокольного сопровождения путь нередко оказывается быстрее классических маршрутов.

Во-вторых, глобальная логистическая система переживает период турбулентности: задержки в Суэцком канале, нестабильность в Красном море, рост затрат на перевозки и страхование подталкивают государства к поиску альтернатив.

В этом контексте СМП становится не просто арктическим маршрутом, а стратегическим элементом новой мировой транспортной архитектуры.

В-третьих, развитие СМП стимулируется технологическими изменениями: усилением ледокольного флота, модернизацией портовой инфраструктуры, внедрением цифровых систем навигации.

Строительство новых атомных ледоколов проекта 22220 свидетельствует о том, что Россия создает долгосрочную основу для масштабного использования маршрута вне зависимости от политической конъюнктуры. Это повышает предсказуемость для иностранных перевозчиков и формирует доверие к маршруту как к стабильному инструменту международной торговли.

Аналитики отмечают, что усиление интереса стран, которые не всегда демонстрируют дружественную позицию по отношению к России, свидетельствует о прагматизации мировой политики.

Логистические потребности и экономические выгоды становятся факторами, способными преодолевать политические барьеры. Арктика же превращается в пространство, где доминирует логика взаимозависимости: успешное использование маршрута требует сотрудничества, устойчивой инфраструктуры и соблюдения норм безопасности.

Перспективы СМП на ближайшие десятилетия выглядят уверенно за счет сочетания географических преимуществ, растущего спроса на альтернативные маршруты и способности России поддерживать высокотехнологичную инфраструктуру.

Даже если взаимодействие с недружественными странами будет развиваться медленно, уже существующий пул заинтересованных партнеров обеспечивает маршрут значительным потенциалом роста.

На этом фоне ожидаемый кратный рост транзитных рейсов к 2026 году выглядит не краткосрочным всплеском, а частью долгосрочного процесса формирования нового транспортного коридора, вокруг которого выстраивается новая логика международной логистики.