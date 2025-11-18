Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Газ в Германии может закончиться в середине января в случае холодной зимы

Германии предсказали большие проблемы в случае холодной зимы
Запасы в подземных хранилищах Германии могут быть полностью исчерпаны к середине января 2026 года, если зима будет экстремально холодной, считают в ассоциации операторов ПХГ (INES). На текущий момент уровень заполненности хранилищ составляет 75 процентов, что уже ниже исторических средних показателей для этого времени года.

INES смоделировала три возможных сценария развития событий. Первый сценарий предполагает тёплую зиму по образцу сезона 2019-2020 годов, когда средняя температура держалась на уровне +4 °C — это на 3,5 °C выше среднемноголетней нормы. В этом случае запасов хватит, чтобы к 1 февраля сохранить около 30 процентов газа, что соответствует законодательно установленному минимуму.

Второй сценарий опирается на данные средней зимы 2015-2016 годов со средней температурой около 0,9 °C, близкой к норме. И здесь также прогнозируется сохранение требуемых 30 процентов к началу февраля.

Третий, наиболее тревожный сценарий воспроизводит условия экстремально холодной зимы 2009-2010 годов, когда средняя температура опустилась до -1,3 °C (на 1,5 °C ниже нормы). При таком развитии событий хранилища опустеют уже к середине января, а поддержание текущего уровня потребления станет невозможным.

Очевидны три ключевых фактора риска, усиливающих уязвимость газовой системы Германии. Во‑первых, стартовый уровень запасов оказался ниже ожидаемого: нынешние 75 процентов не дотягивают до привычных для этого периода показателей.

В предыдущие кризисные периоды (например, в 2022–2023 годах) Германия компенсировала нехватку за счёт СПГ, однако сейчас рынок сжиженного природного газа демонстрирует повышенную волатильность.

Во‑вторых, в последние три месяца наблюдается повышенное потребление газа. Это связано с ростом промышленного спроса и снижением выработки возобновляемых источников энергии — ветра и солнца, из‑за чего нагрузка на подземные хранилища существенно возросла.

В условиях продолжающегося энергоперехода Германия по‑прежнему зависит от газа как от "буферного" топлива, способного сглаживать колебания в выработке ВИЭ.

В‑третьих, общий уровень заполненности ПГХ в Евросоюзе остаётся низким. По данным Gas Infrastructure Europe, на конец августа 2025 года европейские хранилища заполнены лишь на 76 процентов, что заметно ниже показателя 2024 года (92 процентов). Разрыв между отобранным и закачанным газом достиг 18,9 млрд кубометров, что является вторым по величине значением за всю историю наблюдений.

Ситуация в Германии отражает общеевропейские тенденции. Импорт СПГ снижается из‑за роста спроса в азиатских странах, особенно в Китае. Одновременно росла стоимость хранения газа летом 2025 года, что замедлило процесс закачки в подземные хранилища.

Наблюдается и неравномерность заполнения по странам: если в Бельгии уровень достигает 92 процентов, а во Франции и Польше — около 80 процентов, то в Германии показатели ниже из‑за большого объёма хранилищ и просадок в ключевых объектах. Например, ПХГ Rehden к августу 2025 года заполнено лишь на 20 процентов.

Экономические риски для Германии весьма существенны. По оценкам Bloomberg, при холодной зиме потенциальные убытки могут достичь 40 млрд евро — в случае, если температура опустится значительно ниже нормы, а запасы останутся на уровне 75 процентов.

Дефицит газа спровоцирует скачки оптовых цен, что ударит по промышленности и домохозяйствам. Кроме того, нехватка топлива может усилить политическую напряжённость и критику в адрес правительства за недостаточную подготовку к зимнему периоду.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
