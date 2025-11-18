Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги

Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ

5:04 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Мировая кооперация

Бельгию в ЕС делают изгоем для передачи Украине замороженных российских активов. Ей обещают поручительство "национальным богатством", которого у многих нет.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Бельгия тормозит европейскую солидарность

Президент Финляндии Александр Стубб на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что если европейские политики не хотят и дальше финансировать Украину из бюджетов своих стран, они должны убедить Бельгию потратить на неё замороженные российские активы. Стубб надеется, что решение будет найдено к декабрю, "потому что крайне важно, чтобы мы продолжали финансировать Украину в её борьбе за существование и выживание".

Как следует из выступления Стубба, из Бельгии, где заморожено около 190-210 млрд евро российских активов, делают изгоя, якобы тормозящего европейскую солидарность. Давление на неё выражается в постоянных напоминаниях о срочности решения и о том, что риски бездействия (неоказания помощи Украине) выше, чем риски от возможных ответных шагов России.

Премьер Бельгии Барт де Вевер отметил, что готов к диалогу, если у него будут надёжные гарантии законности изъятия активов (или выдачи под них кредита) и солидарного купирования рисков: судебных издержек по искам, поданным Россией и вероятного возврата денег по решению суда. Он также заявил, что другие страны, где имеются замороженные российские активы, также должны стать частью схемы.

"Если требования будут выполнены, мы сможем двигаться вперёд. Если нет, я сделаю всё возможное на европейском уровне, а также на национальном уровне как политически, так и юридически, чтобы остановить это решение", — заявил де Вевер.

Риски Бельгии огромны, потому что выигранные Россией иски гарантируют многократный рост суверенного долга, и так уже составляющего более 100% от ВВП. Вырастет и процентная ставка по суверенным облигациям, и Бельгии надо будет выплачивать огромные премии в течение неопределённого срока. Также страна перестанет быть надёжным хранителем активов, что приведёт к оттоку капитала из бельгийского депозитария Euroclear.

Бельгии предложены гарантии национальным богатством стран ЕС

Еврокомиссия, как пишет Politico, пообещала на этой неделе, что государства-члены предоставят Бельгии через ЕС "юридически обязывающие, безусловные и безотзывные" гарантии, основанные на их "национальном богатстве". Они должны покрыть указанные выше риски.

В экономическом понимании национальное богатство — это совокупная стоимость всех активов страны (как финансовых, так и нефинансовых) за вычетом её обязательств (долга). Само национальное богатство не выступает прямым залогом. Его размер служит показателем экономической мощи и платёжеспособности страны. Чем оно больше, тем выше доверие к тому, что государство сможет выполнить свои финансовые обязательства в рамках предоставленных гарантий. Простыми словами, это можно сравнить с ситуацией, когда несколько человек совместно берут кредит и ручаются друг за друга. Если один не сможет платить, остальные обязаны будут сделать это за него.

Тогда на увеличение госдолга должны пойти все страны ЕС. Но для стран еврозоны в среднем он достигает 88,2% от ВВП, а для многих (Греция, Испания, Италия, Франция, Бельгия) это более 100%, то есть их национальное богатство равно нулю. Рост долга также означает удорожание его обслуживания, а значит, снижение социальных программ. Многие правительства Европы на это не пойдут. Таким образом поручительство национальным богатством сродни поручительству головой, и это либо смерть, либо профанация.

Если США не вмешаются, Бельгия выстоит

Предложение Еврокомиссии о гарантиях для Бельгии должно быть утверждено странами — членами ЕС. Для его принятия потребуется единогласное решение Совета Европейского союза, что даёт правительству каждой страны, включая Бельгию, право вето.

Руководство Euroclear открыто заявляло о готовности оспаривать конфискацию активов в суде, так как компания не хочет и не может нести финансовую ответственность в размере 140 млрд евро. Представляется, что Бельгия и страны, её поддерживающие (Венгрия, Словакия), выстоят, если к давлению не подключатся США. Пока Вашингтон заявляет, что замороженные российские активы в Европе — это не его дело.

Вопрос будет рассмотрен на саммите ЕС, запланированном на 18 декабря 2025 года.

Читайте Telegram-канал автора.