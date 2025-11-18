Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

США получили от китайских банков кредитов больше, чем любая другая страна

Китайские банки выдали США кредитов больше, чем любой другой стране
5:11
Китайские финансовые учреждения в период с 2000 по 2023 годы направили в экономику США более 200 миллиардов долларов кредитных средств, что превратило Соединённые Штаты в крупнейшего получателя китайского финансирования среди всех стран.

Доллары
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Доллары

Согласно данным исследовательской лаборатории AidData университета Уильямсбурга (штат Вирджиния), такие вложения охватывали технологические и инфраструктурные направления и сформировали одну из самых масштабных транснациональных кредитных связей современности, говорится в материале The Washington Post.

Исследователи отмечают, что китайские кредиторы профинансировали около 2,5 тысячи проектов, распределённых практически по всей территории США. Портфель включал газопроводы, объекты энергетики, значимые транспортные узлы и высокотехнологичные комплексы.

Более половины всех предоставленных средств — 103 миллиарда долларов — пришлись на период после 2018 года, что демонстрирует ускорение китайской финансовой активности именно в последние годы.

Структура проектов показывает, что китайские учреждения ориентировались на инфраструктурно и экономически значимые объекты. Среди наиболее заметных примеров — высоковольтная линия электропередачи, связывающая Канаду и штат Нью-Йорк, масштабный центр обработки данных в Северной Вирджинии, который относится к числу крупнейших в мире, а также несколько крупных терминалов в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Американская экономика в этот период активно развивалась в сфере цифровой инфраструктуры, логистики и энергетики, и китайские средства, по данным исследователей, стали важным инструментом для реализации проектов, требующих значительных капитальных вложений.

Интерес Китая проявлялся не только в инфраструктуре, но и в взаимодействии с крупнейшими корпорациями США. Китайские финансовые учреждения предоставляли кредитные линии для обеспечения текущей деятельности целого ряда компаний из списка Fortune 500. Среди них Amazon, Halliburton, Tesla, Boeing, Qualcomm и Disney.

Кредитование таких компаний показывает, что сотрудничество между финансовыми структурами Китая и американским корпоративным сектором выходило за рамки публичных инфраструктурных проектов и затрагивало ключевые отрасли, определяющие технологическое будущее США.

По данным The Washington Post, ни одна из этих корпораций не прокомментировала участие в подобных финансовых схемах, что подчёркивает чувствительность темы и сложность политического контекста.

Руководитель AidData Брэдли Паркс отмечает, что на фоне того, как Вашингтон систематически предупреждал другие государства о рисках долговой зависимости от Китая, складывается ситуация, в которой американская экономика сама активно использует китайские кредитные ресурсы.

Такая динамика выглядит противоречиво, поскольку официальная позиция США предполагает настороженное отношение к проектам, финансируемым Пекином, а политический дискурс часто акцентирует угрозы, связанные с расширением глобального влияния Китая.

Тем временем получатели кредитов внутри США пользуются этим ресурсом как дополнительным источником капитала, который позволяет закрывать инвестиционные разрывы, не всегда оперативно восполняемые внутренними механизмами финансирования.

Аналитики считают, что подобная взаимосвязанность может влиять на стратегические позиции обеих стран. Для Китая такое кредитование выступает инструментом мягкой экономической экспансии, способствующей укреплению присутствия в ключевых секторах американской экономики. Это не означает прямого политического контроля, но создаёт точки зависимости, которые могут использоваться как экономический или дипломатический рычаг.

Для США же подобные займы имеют двойственную природу: с одной стороны, они позволяют финансировать масштабные проекты, ускорять модернизацию инфраструктуры и поддерживать конкурентоспособность крупнейших компаний; с другой — усиливают присутствие китайского влияния в сегментах экономики, которые традиционно считаются стратегическими.

Ситуация отражает более широкий тренд глобализации финансовых потоков, при котором политические противоречия не всегда совпадают с экономическими интересами. В условиях технологической гонки и конкуренции за инфраструктурные ресурсы США и Китай одновременно остаются соперниками и взаимозависимыми участниками мировых финансовых рынков.

Так что экономическая реальность зачастую оказывается гораздо сложнее официальной риторики, а взаимные связи между двумя крупнейшими экономиками мира продолжают углубляться даже на фоне геополитической напряжённости.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
