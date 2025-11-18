Игорь Зуйков: В команде люди растут быстрее, чем поодиночке

Основатель российской IT-компании рассказал, как культура партнерства и наставничества помогает развивать кадры и повышает конкурентоспособность отечественного IT.

Фото: из личного архива Игоря Зуйкова Игорь Зуйков, основатель IT-консалтинговой компании Ти-Про и руководитель технического направления стартапа G-71

IT-сектор стал лидером роста экономики России — заявил министр цифрового развития РФ Масут Шадаев. Численность сотрудников, занятых в отрасли, в этом году впервые превысила 1 млн человек Рынок пополнили молодые кадры, однако для их интеграции в отрасль необходима система наставничества. Без нее невозможно быстро и эффективно строить команды, способные решать актуальные задачи здесь и сейчас, уверен Игорь Зуйков, основатель IT-консалтинговой компании "Ти-Про" и руководитель технического направления стартапа G-71. Он разработал модель наставничества, которая раскрывает потенциал команд и становится ориентиром для других участников рынка. Его подход показал, как культура партнерства позволяет небольшой команде работать с крупными заказчиками и конкурировать с зарубежными решениями. Эксперт рассказал, почему доверие — важный ресурс для развития IT и как сплоченность команды позволяет кратно увеличить эффективность бизнеса.

— Игорь, вы много лет развиваете культуру наставничества, по вашей модели обучились десятки разработчиков. Что это значит для вас?

— Наставничество для меня — создание профессионального сообщества. Работая в системных интеграторах, я убедился: доверие в команде влияет на результат, а наставник раскрывает потенциал команды. Позже я систематизировал этот опыт: создавал среду, где люди растут быстрее, чем могли бы в одиночку. Это повышает уровень специалистов и конкурентоспособность отрасли.

— Независимую IT-консалтинговую компанию вы основали, когда рынок был насыщен крупными игроками. Тем не менее, вашей команде удалось внести значительный вклад в проекты для крупных российских банков и организовать школу Java-разработчиков. В чем основа вашей модели командной работы?

— Мы создали бизнес на энтузиазме, построив сообщество профессионалов без жесткой иерархии. Сначала нас было двое, сейчас — около двадцати. Культуру доверия мы формировали через перекрестное код-ревью и командное принятие решений, где каждый сотрудник одновременно — исполнитель и единомышленник, при этом постоянно растет уровень экспертизы каждого участника. Школа для Java-разработчиков стала инструментом развития компании: брали целеустремленных ребят, давали им наставника и включали в реальные проекты. За полгода интенсивной поддержки новички начинают полностью самостоятельно работать. При этом наша философия развития распространялась на всех: мы постоянно проводили дополнительные семинары по новым технологиям для всей команды, посещали профильные конференции.

— Ваша команда участвовала в создании отечественной системы контроля привилегированного доступа и отраслевых продуктов для банков, которые составили конкуренцию международными вендорам. Как этому способствовала слаженность команды?

— Именно сплоченность команды позволила нам стать ключевым участником проекта по созданию PAM-системы. Мы сознательно не пошли по пути копирования, а создавали решение с нуля. Архитекторы, разработчики и аналитики работали как единый механизм: ежедневные стендапы, мгновенная обратная связь и совместное принятие решений позволяли нам за недели вносить изменения, на которые у крупных вендоров уходили месяцы. Скорость и гибкость, которую давала командная синергия, стала нашим решающим преимуществом перед "коробочными" продуктами международных вендоров.

Тот же принцип сработал и в банковских проектах. Наша репутация команды, которая может быстро погрузиться в сложную тему — будь то управление ликвидностью или расчет трансфертных ставок, говорила сама за себя. Клиенты видели не просто набор специалистов, а единую и эффективную команду, способную брать на себя ответственность за сложный результат.

— Вы часто говорите о культуре партнерства. В ваших проектах это стало основой роста. Почему, по-вашему, культура доверия и горизонтального взаимодействия в IT становится все ценнее?

— Потому что это рабочая ежедневная практика. Я активно внедряю Scrum и его практики: ретроспективы, стендапы, планирование спринтов и так далее. Не все практики воспринимаются с энтузиазмом, но при правильном применении они повышают эффективность. Ретроспективы помогают выявлять слабые места и улучшать климат в коллективе. Я заметил, что продуктивность растет, когда каждый член команды имеет голос. Например, после некоторых обсуждений мы стабилизировали график релизов и улучшили качество кода. При этом резко снизился уровень стресса в команде, выросло взаимное доверие между разработкой и менеджментом. Развитые горизонтальные связи значительно повышают устойчивость команды. Процессы можно скопировать, технологии можно купить, а доверие и ответственность за общий результат создаются только через культуру общения.

— Общение важно и на уровне профессионального сообщества. В этом году вы работали в составе жюри международного конкурса AITEX Summit Fall. Какие интересные тенденции отметили?

— Я увидел, что рынок IT становится более зрелым. Победители конкурса в своих проектах объединяли инновационность с прагматизмом: их решения можно внедрить за несколько месяцев и получить осязаемый эффект. Теперь разработчики не просто выбирают технологии, а конструируют экосистемы, где AI становится фундаментом эффективности.

— Как эксперт, прошедший путь от наемника в интеграторах до основателя своей компании, какие советы дадите тем, кто хочет построить конкурентный IT-стартап?

— Стартап — это всегда история про управление рисками при ограниченных ресурсах. Советую выбирать сферу, которая вас по-настоящему "зажигает". Не делайте предположений — проверяйте гипотезы. Прежде чем писать код, изучите аудиторию: поймете ли вы их боль, будет ли ваш продукт востребован? Ищите поддержку в комьюнити, посещайте конференции, хакатоны — там вы найдете совет, вдохновение и будущих партнеров.