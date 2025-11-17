Умным очкам отвели ту же роль, что и первому iPhone

Смартфоны уйдут на второй план через пять лет. Им на смену идут умные очки

Умные очки формируют новый этап развития потребительской электроники и постепенно превращаются в категорию устройств, которые способны изменить сложившийся баланс между основными персональными гаджетами.

Виртуальный туризм дома

По оценке основателя китайского стартапа Rokid Чжу Минмина (Мисы Чжу), который уже несколько лет развивает технологии дополненной реальности, именно такие устройства в ближайшие годы — он говорит о трёх-пяти годах — вытеснят смартфоны с позиции ключевого элемента цифровой экосистемы.

Он считает, что телефоны продолжат существовать, но их роль станет вспомогательной: они будут обеспечивать связь, вычислительные мощности и хранение данных, тогда как основное пользовательское взаимодействие перейдёт на уровень очков, работающих на базе искусственного интеллекта.

Аналогия с моментом появления iPhone в 2007 году отражает масштаб ожидаемых преобразований: тогда смартфоны полностью изменили привычные способы коммуникации и работы с информацией, и сегодня схожий скачок предполагается для устройств, совмещающих функции AR-платформы и носимого компьютера.

Rokid стремится закрепиться в этом новом сегменте и демонстрирует стратегию, ориентированную одновременно на массовый рынок и технологическое лидерство. В сотрудничестве с производителем аксессуаров Bolon Eyewear компания выпустила очки с интегрированным искусственным интеллектом стоимостью 2 199 юаней (около 310 долларов).

Партнёрство с брендом, присутствующим в традиционном сегменте модных оправ, показывает намерение Rokid расширить аудиторию за счёт тех пользователей, которые ранее воспринимали AR-устройства как громоздкие или нишевые.

Стартап рассчитывает, что уже в 2026 году продажа таких устройств превысит один миллион экземпляров, а в 2027 году — два-три миллиона, что соответствует амбициям компании стать заметным игроком глобального рынка персональной AR-техники.

Фактическая динамика продаж демонстрирует, что интерес к формирующемуся классу гаджетов реализуется быстрее прогнозов. С момента открытия предзаказов 1 сентября на рынок поставлено более 200 тысяч очков Rokid, включая примерно 50 тысяч в другие страны.

Первоначальный план, предусматривавший годовой объём поставок в пределах 100-150 тысяч устройств, был превышен двукратно, что свидетельствует о резком росте спроса и успешности выбранного продуктового подхода.

Даже если значительную часть спроса формируют энтузиасты технологий или ранние последователи, объём продаж указывает, что AR-очки переходят из экспериментального сегмента в стадию ранней массовости.

Рост интереса к устройствам подобного типа укладывается в общую тенденцию на китайском рынке, где в последние годы активно развиваются направления, связанные с интеграцией искусственного интеллекта в повседневные устройства.

По прогнозам International Data Corporation, в 2025 году поставки умных очков в Китае могут превысить 2,9 миллиона единиц, и если этот прогноз оправдается, рынок станет одним из крупнейших в мире.

Причины такого роста связаны не только с технологическим прогрессом, но и с изменением пользовательских привычек: пользователи всё охотнее взаимодействуют с устройствами голосом, жестами и через визуальные интерфейсы, минуя традиционный сенсорный экран.

Интерес к очкам с искусственным интеллектом поддерживает также стремление производителей к созданию автономных экосистем, где гаджеты будут распределять вычислительные нагрузки между собой.

Смартфоны при этом не исчезнут, но станут невидимым центром обработки данных, в то время как очки будут обеспечивать интерфейс "первого лица", выводя информацию непосредственно в поле зрения.

Такой подход может изменить модели работы, потребления контента, навигации и даже социального взаимодействия, поскольку использование очков делает цифровую информацию частью физического мира, а не отдельной плоскостью, как это происходит со смартфоном.

Аналитики предполагают, что именно устройства дополненной реальности станут ключевым элементом следующего витка развития персональных технологий. Их успех зависит не только от аппаратных инноваций, но и от способности компаний создать удобные сервисы и приложения, которые будут использовать преимущества носимой оптики.

В этом контексте стратегия Rokid выглядит продуманной: компания делает ставку на массовый рынок, на сотрудничество с традиционными производителями очков и на интеграцию ИИ как базовой функции, а не опционального дополнения.

Если текущие темпы будут сохранены, то рынок действительно может войти в фазу стремительного роста, сравнимую по масштабу с трансформацией, вызванной появлением iPhone.