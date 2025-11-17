Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Bloomberg обнаружил растущую зависимость Германии от Китая

Немцев начали пугать катастрофической зависимостью от Китая
4:07
Экономика » Рынки » Фондовый рынок

Немецкие государственные структуры и деловые круги недостаточно внимательны к тому, что экономическая модель Германии становится всё более зависимой от Китая, открывает немцам глаза американское агентство Bloomberg.

Городок Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Harke is licensed under GNU Free Documentation License
Агентство пугает, что это наращивание взаимосвязей способно создать для немецкой экономики уязвимости, которые в определенных обстоятельствах могут привести к тяжёлым последствиям.

Якобы в общественной и экспертной среде появилось значительное количество предупреждений о рисках, однако они не оказывают заметного влияния на инвестиционную стратегию крупнейших компаний.

По наблюдениям Bloomberg, представители ключевых отраслей предпочитают не корректировать курс, несмотря на растущие признаки возможных долгосрочных проблем.

Динамика капиталовложений отражает общее направление, в котором движется немецкий бизнес. Институт китайских исследований Меркатора отметил, что в период с 2023 по 2024 год объем инвестиций немецких корпораций в Китай увеличился на 1,3 млрд евро и достиг 5,7 млрд евро.

При этом основная часть средств приходится на автомобильный сектор, который традиционно занимает центральное место в немецкой промышленной структуре. Исследовательский центр MERICS сообщил, что вложения немецких автопроизводителей за тот же период выросли на 69 процентов и составили 4,2 млрд евро.

Китайский рынок остаётся ключевым для BMW, Mercedes и Volkswagen, что объясняет стремление этих компаний укреплять присутствие в стране и расширять производственные мощности, даже несмотря на политические дискуссии о диверсификации.

Рост зависимости наблюдается не только в автомобилестроении. В химической промышленности тенденция выглядит столь же выраженной. BASF завершила строительство крупного комплекса стоимостью 8,7 млрд евро, что стало крупнейшим инвестиционным проектом в истории компании.

Эта инициатива усиливает структурное присутствие немецкого промышленного капитала в Китае и повышает степень интегрированности цепочек поставок между двумя странами.

По оценкам Bloomberg, подобные проекты формируют ситуацию, в которой отдельные компании становятся тесно связаны с китайской экономической средой, что одновременно открывает новые возможности и создает дополнительные риски.

Внутри Германии продолжаются обсуждения о том, насколько оправдан таким образом формируемый курс. Согласно оценкам агентства, чиновники в Берлине не спешат вмешиваться в решения частных корпораций, поскольку государственная политика в этой сфере традиционно предполагает минимальное давление на бизнес.

Источники Bloomberg отмечают, что выгоды, которые предоставляет китайский рынок, воспринимаются многими компаниями как достаточное основание для сохранения или увеличения присутствия, что затрудняет реализацию мер по уменьшению зависимости.

Тем не менее в политическом руководстве Германии растет обеспокоенность. Вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль намерен посетить Пекин, чтобы обсудить с китайской стороной вопросы экономических отношений и обозначить позицию Берлина относительно необходимости снижать уязвимости.

Канцлер Фридрих Мерц также делает публичные заявления, в которых обращает внимание компаний на риски чрезмерного усиления зависимости от одного рынка.

Эти предупреждения формируют более осторожный тон в официальной риторике, но пока не приводят к заметным изменениям в инвестиционном поведении бизнеса, который продолжает ориентироваться на стратегические интересы и текущее состояние глобальной конкуренции.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы китай германия экономика инвестиции
