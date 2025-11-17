Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В США дорожает топливо из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции стали причиной роста цен на топливо в США
5:04
Экономика » Сырье » Нефть

Средние цены на дизельное топливо в США продолжают расти на фоне американских рестрикций, затронувших деятельность "Роснефти" и "Лукойла", говорится в материале агентства Bloomberg.

Рост перерабатывающей маржи в США связан с усиливающейся неопределённостью вокруг предстоящих санкций Вашингтона против двух крупнейших российских нефтяных компаний, а также с намечающимися на январь ограничениями ЕС в отношении продукции из России.

Такая комбинация факторов формирует напряжённость в глобальных поставках и отражается на ценах на топливо в США, где дизель является ключевым ресурсом для логистики, промышленности и сельского хозяйства.

По данным Bloomberg, на рынках США, Европы и Азии маржа нефтепереработки достигла максимальных значений как минимум с 2018 года. Одновременно подчеркивается, что любое серьёзное нарушение существующих экспортных потоков может привести к резкому дисбалансу на мировом рынке топлива.

Нефтеперерабатывающие заводы во многих регионах зависят от стабильного импорта сырья и нефтепродуктов, а ограничения в отношении российских компаний повышают риски перебоев.

Несмотря на санкционную линию, министерство финансов США было вынуждено продлить до 13 декабря действие лицензий, которые позволяют проводить с "Лукойлом" отдельные операции, связанные с зарубежными активами компании. Изначально срок действия этих разрешений должен был истечь 21 ноября.

Такая коррекция показывает, что даже американские регуляторы сталкиваются с ограничениями собственной санкционной политики, поскольку резкое прекращение всех юридических взаимодействий могло бы нанести ущерб не только российским структурам, но и компаниям в других странах, которые вовлечены в совместные проекты и поставочные цепочки.

На европейском направлении наблюдается схожая тенденция. В октябре Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на закупки российского газа с января 2028 года. Ограничения распространяются как на трубопроводный газ, так и на СПГ.

С 1 января 2026 года вводится запрет на заключение новых газовых контрактов, краткосрочные соглашения должны завершиться до июня того же года, а долгосрочные могут действовать до начала 2028 года. Европарламент при этом требует более жёстких мер и добивается прекращения любых поставок уже с января 2027 года.

Аналитическая оценка этих процессов показывает, что санкционная политика Запада всё чаще вступает в противоречие с экономической реальностью. Формально ограничения направлены на снижение доходов России от энергетического экспорта, однако их практические последствия оказываются более многослойными.

Россия остаётся одним из ключевых поставщиков сырья и топлива на мировой рынок, и резкое сокращение её участия в международной торговле неизбежно приводит к цепным реакциям: росту цен, сжатию предложения и усилению конкуренции за альтернативные источники энергии.

Текущая динамика дизельных цен в США иллюстрирует эту проблему нагляднее всего. Американский рынок традиционно устойчив, но он чувствителен к внешним колебаниям, особенно в периоды увеличения спроса и нестабильности в цепочках поставок.

Санкционные меры, направленные на российские компании, фактически сокращают объём доступного сырья и повышают стоимость переработки. В результате американские потребители сталкиваются с увеличением затрат, а компании — с расширением операционных рисков.

В Европе санкции в газовой сфере становятся ещё одним примером политического решения, способного вызвать дисбаланс. Модернизация инфраструктуры, переориентация логистики, рост конкуренции за СПГ, необходимость укрепления энергетической безопасности — всё это требует значительных финансовых ресурсов и времени.

Резкое ускорение сроков отказа от российских энергоресурсов может привести к росту цен на энергию, снижению промышленной конкурентоспособности и дополнительному давлению на бюджеты стран ЕС.

Так что санкционная политика Запада часто демонстрирует неустойчивость между заявленными целями и реальными экономическими последствиями. Она становится фактором, который усиливает волатильность на мировых рынках, повышает стоимость топлива и создаёт дополнительные риски для стран, которые вводят ограничения, но оказываются не готовы к их вторичным эффектам.

Рост маржи и цены на дизель — лишь один из симптомов системных дисбалансов, вызванных санкциями, последствия которых далеко выходят за рамки первоначальных политических задач.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
запад санкции топливо поставки энергоресурсов
