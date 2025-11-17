Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Евросоюз рискует серьёзно поссориться с Трампом

ЕС рискует испортить настроение Трампу из-за проволочек с торговым соглашением
Евросоюз подходит к моменту, когда от скорости и последовательности его действий зависит способность извлечь выгоду из относительно благоприятной фазы отношений с администрацией Дональда Трампа, говорится в материале британского издания Financial Times.

Издание отмечает, что в Вашингтоне усиливается недовольство темпами выполнения договорённостей, достигнутых в июле, прежде всего в части снижения пошлин на американский экспорт в европейские страны.

Высокопоставленный представитель администрации, на которого ссылается FT, дал понять, что ситуация кажется Белому дому затянутой: в Вашингтоне считают, что Евросоюз не демонстрирует достаточной оперативности, хотя именно сейчас складывается редкий период, когда президент США демонстрирует более мягкий подход к Европе, чем ещё полгода назад.

Эти опасения американской стороны укладываются в контекст более широких разногласий, которые сохраняются между Брюсселем и Вашингтоном.

По данным FT, в администрации США связывают возможные риски с тем, что позиции сторон остаются несогласованными по ключевым вопросам — от украинского конфликта и распределения расходов на оборону до торговой политики, которую Трамп использует как инструмент давления и внутреннего политического сигнала.

На этом фоне задержки в реализации июльских договорённостей воспринимаются в Белом доме как признак недостаточной вовлечённости ЕС и возможного нежелания двигаться быстрее по пути торговых уступок.

Сама торговая сделка, о которой идёт речь, была согласована 27 июля в ходе переговоров Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Тогда стороны объявили о намерении снизить или упростить пошлинные режимы для широкого перечня товаров. Ключевым элементом соглашения стало предоставление унифицированной ставки в размере 15 процентов на почти весь экспорт европейских товаров в США.

В ответ Евросоюз обязался рассмотреть возможность сокращения тарифных барьеров для американской продукции, прежде всего промышленного и сельскохозяйственного назначения.

Хотя договорённость не носила характера полномасштабного пересмотра торгового режима, она была представлена как шаг к стабилизации отношений, напряжённых после затяжных споров о субсидиях, металлургических пошлинах и различиях в регуляторных подходах.

Однако американская сторона считает, что ЕС движется к имплементации сделки слишком медленно. На это указывает и торговый представитель США Джеймисон Грир, который отметил, что европейские тарифы, затрагивающие американский экспорт, остаются завышенными несмотря на достигнутые договорённости.

Вашингтон ожидает более чётких сигналов о выполнении обязательств, тогда как в Брюсселе продолжают обсуждать степень готовности отдельных стран — членов союза вводить изменения в тарифную систему. Сама процедура часто требует внутрисоюзных согласований, и именно эта бюрократическая сложность традиционно раздражает Белый дом, который предпочитает быстрые двусторонние договорённости и конкретные сроки их исполнения.

Так что окно возможностей, открывшееся в результате корректировки позиций Трампа по отношению к Европе, может оказаться кратким. Американская администрация рассматривает торговую сферу как элемент политической борьбы внутри страны.

Для Трампа важно демонстрировать избирателям способность принуждать партнёров к уступкам, и в случае затяжки процесса он может вернуться к жёсткой риторике и мерам давления.

Примеры подобного поведения уже наблюдались ранее — от угроз введения автомобильных пошлин до обвинений ЕС в недобросовестной конкуренции. Поэтому медлительность Брюсселя вызывает в Вашингтоне не только экономическое, но и политическое раздражение.

С точки зрения Евросоюза, осторожность объясняется необходимостью учитывать разнообразие интересов государств-членов.

Некоторые страны опасаются, что ускоренное снижение пошлин на американские товары создаст серьёзную конкуренцию для местных производителей.

Другие считают, что торговые уступки должны быть увязаны с более широкими переговорами, затрагивающими стандарты качества, регулирование цифровых рынков и агропродовольственные правила. Именно эта сложная внутренняя структура отличает ЕС от США и делает процесс принятия решений более медленным.

В результате возникает ситуация, когда обе стороны формально поддерживают сделку, но обладают разной трактовкой темпов и обязательств. Вашингтон стремится к немедленному снижению барьеров, тогда как Брюссель пытается минимизировать внутренние политические потери.

Финансовая оценка рисков сводится к тому, что ЕС может упустить редкий момент, когда американская администрация готова к более предсказуемому и конструктивному взаимодействию.

Если Евросоюз не ускорит согласование мер, администрация Трампа может объявить, что партнёр не выполняет договорённости, что станет поводом для возвращения к циклу торговых угроз и двусторонних конфликтов.

Суть спора заключается не только в пошлинах, но и в вопросе доверия: Белый дом хочет видеть быстрые и однозначные подтверждения договорённостей, тогда как ЕС предпочитает осторожность и взвешенность. Именно несовпадение этих подходов создаёт почву для дальнейших осложнений, которые могут перечеркнуть потенциальные выгоды от июльского соглашения.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
