Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия

Спасти Германию от деиндустриализации может только Россия

4:28 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Газ

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что при условии установления режима прекращения огня на Украине Германия должна рассмотреть возможность возобновления поставок энергоносителей из России.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"

По его мнению, текущий курс Берлина в энергетической сфере подталкивает страну к деиндустриализации, поскольку отказ от российского газа и других энергоносителей лишил немецкую экономику ключевого преимущества — стабильных и относительно низких цен на энергию.

Кречмер не впервые подчёркивает, что полный разрыв экономических связей с Москвой стал ошибкой. В его аргументации прослеживается мысль о неизбежности долгосрочного экономического сотрудничества: Германия, обладая мощным промышленным сектором и потребностью в энергоёмких производствах, в перспективе всё равно будет вынуждена искать надёжные и доступные источники энергии.

С его точки зрения, отказываться от потенциального партнёрства с одной из крупнейших энергодержав мира — стратегически недальновидное решение, способное ухудшить позиции Германии в международной конкурентной борьбе.

Подобные заявления Кречмер делал и ранее: ещё в 2022–2023 годах он призывал федеральные власти оставить возможность для будущего восстановления энергетического сотрудничества с Россией, подчёркивая, что политические кризисы, как правило, носят временный характер, тогда как экономическая логика требует стабильных и предсказуемых отношений.

В политическом истеблишменте Германии такая позиция воспринималась неоднозначно: часть представителей ХДС и особенно правительство во главе с социал-демократами считали подобные идеи вредными в условиях текущей международной конфронтации, тогда как на востоке страны Кречмер находит значительную поддержку.

Контекст, в котором прозвучали новые заявления, усиливает их значимость. Исследование Института немецкой экономики (IW) показало, что почти половина промышленных компаний в стране планируют сокращение штата в 2026 году, и лишь небольшая часть собирается наращивать численность работников.

Такой прогноз отражает уже сложившуюся тенденцию: рост издержек, высокая цена энергии и усиление глобальной конкуренции подталкивают предприятия к оптимизации, переносам производств и снижению активности.

Особенно уязвимыми оказались энергетически зависимые отрасли — металлургия, химическая промышленность, производство строительных материалов.

В совокупности это формирует тревожный фон для всей немецкой экономики. Несколько десятилетий Германия строила свой промышленный успех на сочетании технологической мощи, развитой инфраструктуры и доступной энергии.

Переход к более дорогим и менее стабильным источникам, особенно в условиях резкого и спонтанного отказа от российских ресурсов, нарушил эту модель.

Риторика Кречмера опирается именно на осознание этого дисбаланса: он предлагает рассматривать энергетические взаимоотношения с Россией не как политическое одобрение действий Москвы, а как элемент прагматичной экономической стратегии.

Кроме того, его позиция отражает растущее давление со стороны восточно-германских регионов, где промышленность более чувствительна к стоимости энергии и где население относится к геополитическим вопросам зачастую более скептически, чем на западе страны.

Восточные федеральные земли исторически теснее связаны с Россией и энергетически, и экономически, что делает заявления Кречмера особенно значимыми для местных избирателей.

Заявления Кречмера вписываются в более широкую дискуссию о том, каким должен быть долгосрочный энергетический курс Германии. Его позиция отражает страх перед ослаблением промышленного потенциала, растущими социально-экономическими рисками и потерей лидирующей роли страны в Европе.

На фоне тревожных прогнозов для рынка труда его слова воспринимаются не просто как политическое заявление, но как часть серьёзного разговора о будущем немецкой экономики в условиях глобальных потрясений и нового энергетического ландшафта.