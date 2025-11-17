Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия

Спасти Германию от деиндустриализации может только Россия
4:28
Экономика » Сырье » Газ

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что при условии установления режима прекращения огня на Украине Германия должна рассмотреть возможность возобновления поставок энергоносителей из России.

Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"
Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"

По его мнению, текущий курс Берлина в энергетической сфере подталкивает страну к деиндустриализации, поскольку отказ от российского газа и других энергоносителей лишил немецкую экономику ключевого преимущества — стабильных и относительно низких цен на энергию.

Кречмер не впервые подчёркивает, что полный разрыв экономических связей с Москвой стал ошибкой. В его аргументации прослеживается мысль о неизбежности долгосрочного экономического сотрудничества: Германия, обладая мощным промышленным сектором и потребностью в энергоёмких производствах, в перспективе всё равно будет вынуждена искать надёжные и доступные источники энергии.

С его точки зрения, отказываться от потенциального партнёрства с одной из крупнейших энергодержав мира — стратегически недальновидное решение, способное ухудшить позиции Германии в международной конкурентной борьбе.

Подобные заявления Кречмер делал и ранее: ещё в 2022–2023 годах он призывал федеральные власти оставить возможность для будущего восстановления энергетического сотрудничества с Россией, подчёркивая, что политические кризисы, как правило, носят временный характер, тогда как экономическая логика требует стабильных и предсказуемых отношений.

В политическом истеблишменте Германии такая позиция воспринималась неоднозначно: часть представителей ХДС и особенно правительство во главе с социал-демократами считали подобные идеи вредными в условиях текущей международной конфронтации, тогда как на востоке страны Кречмер находит значительную поддержку.

Контекст, в котором прозвучали новые заявления, усиливает их значимость. Исследование Института немецкой экономики (IW) показало, что почти половина промышленных компаний в стране планируют сокращение штата в 2026 году, и лишь небольшая часть собирается наращивать численность работников.

Такой прогноз отражает уже сложившуюся тенденцию: рост издержек, высокая цена энергии и усиление глобальной конкуренции подталкивают предприятия к оптимизации, переносам производств и снижению активности.

Особенно уязвимыми оказались энергетически зависимые отрасли — металлургия, химическая промышленность, производство строительных материалов.

В совокупности это формирует тревожный фон для всей немецкой экономики. Несколько десятилетий Германия строила свой промышленный успех на сочетании технологической мощи, развитой инфраструктуры и доступной энергии.

Переход к более дорогим и менее стабильным источникам, особенно в условиях резкого и спонтанного отказа от российских ресурсов, нарушил эту модель.

Риторика Кречмера опирается именно на осознание этого дисбаланса: он предлагает рассматривать энергетические взаимоотношения с Россией не как политическое одобрение действий Москвы, а как элемент прагматичной экономической стратегии.

Кроме того, его позиция отражает растущее давление со стороны восточно-германских регионов, где промышленность более чувствительна к стоимости энергии и где население относится к геополитическим вопросам зачастую более скептически, чем на западе страны.

Восточные федеральные земли исторически теснее связаны с Россией и энергетически, и экономически, что делает заявления Кречмера особенно значимыми для местных избирателей.

Заявления Кречмера вписываются в более широкую дискуссию о том, каким должен быть долгосрочный энергетический курс Германии. Его позиция отражает страх перед ослаблением промышленного потенциала, растущими социально-экономическими рисками и потерей лидирующей роли страны в Европе.

На фоне тревожных прогнозов для рынка труда его слова воспринимаются не просто как политическое заявление, но как часть серьёзного разговора о будущем немецкой экономики в условиях глобальных потрясений и нового энергетического ландшафта.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы экспорт германия промышленность поставки энергоресурсов
Новости Все >
Механика не даёт включить R на скорости — инженеры
Какие пряные травы подходят для выращивания в квартире: данные агрономов
Сотрудничество с Россией станет роковым для стран — президент США Трамп
Натуральная маска стимулирует выработку коллагена и эластина
Выбор оптимального времи для тренировок с учётом биоритмов — исследователи
Стресс отступает, если добавить в рацион эту простую категорию продуктов
Высокая температура и пар в первые 20 минут улучшают структуру хлеба — пекари
Комплекс пирамид Дахшура относится к XII династии
Убийце родственниц Прохора Шаляпина удалось избежать наказания
Фиолетовый шампунь предотвращает желтизну седых волос — парикмахеры
Сейчас читают
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Червяга Айзельта дышит кожей без лёгких и ноздрей — биологи
Домашние животные
Червяга Айзельта дышит кожей без лёгких и ноздрей — биологи
Главная опора Европы рушится, холодные зимы неизбежны — учёные
Наука и техника
Главная опора Европы рушится, холодные зимы неизбежны — учёные
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
Засор растёт, как снежный ком: половина стакана решает проблему без единого движения
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
Последние материалы
Фиолетовый шампунь предотвращает желтизну седых волос — парикмахеры
Ричард Гир учит детей уважению к насекомым
Оскар Кучера защитил Дмитрия Диброва после скандала
Спасти Германию от деиндустриализации может только Россия
Джефферсония стабильно держит декоративность весь сезон
Дмитрий Дибров оправдался за конфуз с расстёгнутой ширинкой
Похудение через спорт не всегда эффективно — эксперты по питанию
Историки: колбаса заменила дорогое мясо в салатах в СССР
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.