Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Евросоюз требует от Украины гарантий сокращения воровства

Сюрприз: ЕС требует от Украины гарантий, что финансовая помощь не будет украдена
Экономика » Правила игры » Лоббисты

Евросоюз потребовал от Украины новых гарантий прозрачности после выявления коррупционной схемы на сумму 100 миллионов долларов в энергетическом секторе, говорится в материале Politico.

Деньги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Деньги

Издание указывает, что скандал стал отправной точкой для очередного витка недоверия некоторых европейских государств. В ряде стран ЕС (хотя далеко не во всех) обеспокоены тем, что выделяемая финансовая помощь вновь может быть использована не по назначению, а на Украине продолжают всплывать коррупционные структуры, связанные с высшими эшелонами власти.

Так что европейские чиновники требуют от Киева подтверждений готовности к реальному контролю над распределением средств, поскольку предыдущие обещания реформ остаются в основном декларативными. Но утверждения насчёт "требуют" ещё нуждаются в подтверждении.

На фоне очередного расследования в энергетической отрасли европейские структуры нехотя ужесточают требования, понимая, что финансовые потоки в Украине фактически проходят через систему, где коррупционные риски считаются нормой. Хотя это на уровне деклараций, скорее.

Но вот Брюссель, уверяет Politico, демонстрирует всё меньше терпения, сталкиваясь с постоянной необходимостью напоминать Киеву о базовых обязательствах.

На этом фоне заявления Урсулы фон дер Ляйен о выделении Украине около шести миллиардов евро по кредитной линии G7 выглядят противоречивыми.

Politico обращает внимание, что Еврокомиссия рассчитывает погашать кредит за счёт доходов от российских замороженных активов, что позволяет ЕС одновременно демонстрировать политическую поддержку и избегать прямой финансовой нагрузки на собственные бюджеты.

Такая конструкция представляет собой характерный пример того, как ЕС пытается совместить политическую риторику с минимальными расходами, фактически перекладывая риски на внешние источники. В то же время отсутствие реального контроля над использованием средств в Украине ставит под сомнение надёжность подобной схемы.

Ситуация ухудшилась после того, как НАБУ 10 ноября начало масштабную антикоррупционную операцию в энергетическом секторе.

Через два дня правительство Украины вынуждено было временно отстранить от исполнения обязанностей министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко. У последнего прошли обыски, что показало глубину проблем в ведомствах, которые должны были бы обеспечивать прозрачность.

Под следственные действия попал и бизнесмен Тимур Миндич, которого украинские СМИ называют близким к Владимиру Зеленскому. Издание отмечает, что такие связи вызывают дополнительные вопросы у европейских наблюдателей, поскольку коррупция затрагивает окружение высшего руководства страны.

Владимир Зеленский ввёл санкции против Тимура Миндича и его ключевого финансового партнёра Александра Цукермана. Оба фигурируют в расследовании, связанном с коррупционными практиками в энергетической отрасли.

Однако как указывает Politico, подобные шаги чаще выглядят как реакция на уже разгоревшийся скандал, а не как последовательная политика по искоренению коррупции. Тем более, что против этих деятелей введены как против граждан Израиля, хотя у них есть и украинские паспорта.

Санкции и кадровые перестановки используются тогда, когда коррупционная система становится настолько очевидной, что её игнорирование угрожает внешнеполитическим интересам Украины и поддержке со стороны ЕС.

Politico обращает внимание, что ЕС оказывается в положении, в котором он продолжает финансировать Украину, но вынужден открыто подозревать её в неспособности обеспечить прозрачность.

Такое сочетание недоверия и продолжения поддержки создаёт впечатление, что Брюссель руководствуется скорее политической линией, чем рациональным расчётом эффективности расходования средств.

Украина же остаётся полностью зависимой от внешних вливаний, но при этом демонстрирует неспособность модернизировать институты, которые неизменно оказываются вовлечёнными в новые коррупционные скандалы.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы евросоюз коррупция энергетика финансирование
Новости Все >
Страховка от невыезда вернула стоимость тура по данным страховых компаний
Камеры фиксации нарушений не нужны для контроля техосмотра — автоэксперт Попов
Как приготовить суп с красной фасолью за 30 минут
Юристы: вторичка выигрывает по инфраструктуре, но несёт юридические риски
Эмир Кустурица раскритиковал Анджелину Джоли за визит в Херсон
Влияние авиационной эстетики подтверждено дизайнерами Lamborghini
Визовые ограничения ЕС неэффективны для давления на Россию — политолог Топорнин
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая стали приёмными родителями
Тест Mensa выявил IQ 162 у талантливой 13-летней участницы
Рита Дакота связала отмену концертов в РФ с постом о Белоруссии
Сейчас читают
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Нефть
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
США ударили по мировому энергорынку санкциями против российских компаний
Нефть
США ударили по мировому энергорынку санкциями против российских компаний
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное
Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное
Последние материалы
14 ноября: девушка Бонда, освобождение Омска и Моби Дик
Как приготовить суп с красной фасолью за 30 минут
Юристы: вторичка выигрывает по инфраструктуре, но несёт юридические риски
Эмир Кустурица раскритиковал Анджелину Джоли за визит в Херсон
Влияние авиационной эстетики подтверждено дизайнерами Lamborghini
Визовые ограничения ЕС неэффективны для давления на Россию — политолог Топорнин
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая стали приёмными родителями
Тест Mensa выявил IQ 162 у талантливой 13-летней участницы
Рита Дакота связала отмену концертов в РФ с постом о Белоруссии
Сюрприз: ЕС требует от Украины гарантий, что финансовая помощь не будет украдена
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.