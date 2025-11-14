Евросоюз требует от Украины гарантий сокращения воровства

Сюрприз: ЕС требует от Украины гарантий, что финансовая помощь не будет украдена

Евросоюз потребовал от Украины новых гарантий прозрачности после выявления коррупционной схемы на сумму 100 миллионов долларов в энергетическом секторе, говорится в материале Politico.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деньги

Издание указывает, что скандал стал отправной точкой для очередного витка недоверия некоторых европейских государств. В ряде стран ЕС (хотя далеко не во всех) обеспокоены тем, что выделяемая финансовая помощь вновь может быть использована не по назначению, а на Украине продолжают всплывать коррупционные структуры, связанные с высшими эшелонами власти.

Так что европейские чиновники требуют от Киева подтверждений готовности к реальному контролю над распределением средств, поскольку предыдущие обещания реформ остаются в основном декларативными. Но утверждения насчёт "требуют" ещё нуждаются в подтверждении.

На фоне очередного расследования в энергетической отрасли европейские структуры нехотя ужесточают требования, понимая, что финансовые потоки в Украине фактически проходят через систему, где коррупционные риски считаются нормой. Хотя это на уровне деклараций, скорее.

Но вот Брюссель, уверяет Politico, демонстрирует всё меньше терпения, сталкиваясь с постоянной необходимостью напоминать Киеву о базовых обязательствах.

На этом фоне заявления Урсулы фон дер Ляйен о выделении Украине около шести миллиардов евро по кредитной линии G7 выглядят противоречивыми.

Politico обращает внимание, что Еврокомиссия рассчитывает погашать кредит за счёт доходов от российских замороженных активов, что позволяет ЕС одновременно демонстрировать политическую поддержку и избегать прямой финансовой нагрузки на собственные бюджеты.

Такая конструкция представляет собой характерный пример того, как ЕС пытается совместить политическую риторику с минимальными расходами, фактически перекладывая риски на внешние источники. В то же время отсутствие реального контроля над использованием средств в Украине ставит под сомнение надёжность подобной схемы.

Ситуация ухудшилась после того, как НАБУ 10 ноября начало масштабную антикоррупционную операцию в энергетическом секторе.

Через два дня правительство Украины вынуждено было временно отстранить от исполнения обязанностей министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко. У последнего прошли обыски, что показало глубину проблем в ведомствах, которые должны были бы обеспечивать прозрачность.

Под следственные действия попал и бизнесмен Тимур Миндич, которого украинские СМИ называют близким к Владимиру Зеленскому. Издание отмечает, что такие связи вызывают дополнительные вопросы у европейских наблюдателей, поскольку коррупция затрагивает окружение высшего руководства страны.

Владимир Зеленский ввёл санкции против Тимура Миндича и его ключевого финансового партнёра Александра Цукермана. Оба фигурируют в расследовании, связанном с коррупционными практиками в энергетической отрасли.

Однако как указывает Politico, подобные шаги чаще выглядят как реакция на уже разгоревшийся скандал, а не как последовательная политика по искоренению коррупции. Тем более, что против этих деятелей введены как против граждан Израиля, хотя у них есть и украинские паспорта.

Санкции и кадровые перестановки используются тогда, когда коррупционная система становится настолько очевидной, что её игнорирование угрожает внешнеполитическим интересам Украины и поддержке со стороны ЕС.

Politico обращает внимание, что ЕС оказывается в положении, в котором он продолжает финансировать Украину, но вынужден открыто подозревать её в неспособности обеспечить прозрачность.

Такое сочетание недоверия и продолжения поддержки создаёт впечатление, что Брюссель руководствуется скорее политической линией, чем рациональным расчётом эффективности расходования средств.

Украина же остаётся полностью зависимой от внешних вливаний, но при этом демонстрирует неспособность модернизировать институты, которые неизменно оказываются вовлечёнными в новые коррупционные скандалы.