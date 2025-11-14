Никита Тырышкин: Бренд-стратегия — это инвестиция, которая окупается с годами

Создатель бренда спецтехники поделился опытом управления промышленными брендами и укрепления отношений с партнерами по бизнесу.

Маркетолог Никита Тырышкин

Российский рынок фронтальных одноковшовых погрузчиков переживает значительные изменения. Новые требования госзаказов, конкуренция и рост спроса усложнили ситуацию. Водители выбирают между традиционными моделями и цифровыми системами, а цены пересматриваются из-за импорта и локализации. Тем не менее, доля отечественных машин в общем объеме рынка превысила 40%, демонстрируя прирост порядка 10%, это означает, что российским компаниям приходится конкурировать не только с зарубежными гигантами, но и между собой. Бизнесы, стартапы и крупные компании ищут специалистов, которые могут не только привлекать клиентов, но и эффективно управлять брендом, а на это способен не любой маркетолог с дипломом, говорит создатель известного в России и в мире бренда спецтехники WORKER, магистр в области менеджмента Никита Тырышкин. Мы узнали у него, какие шаги нужно предпринять бренд-маркетологу, чтобы привести бренд к успеху.

Анализ рынка и понимание аудитории

Первый и самый важный инструмент маркетолога — это данные. Без анализа рынка предприниматель рискует действовать наугад. Запуская бренд WORKER, руководитель отдела маркетинга компании "Бренд Моторс" Никита Тырышкин и его команда начали с тщательного изучения сегмента спецтехники: кто конкуренты, какие потребности у клиентов, какие тренды. Они определили целевую аудиторию — от крупных девелоперов до мелких коммунальных служб — и проанализировали их запросы, которые включали надежность, удобство в эксплуатации, экономию времени. Так Никита выявил спрос на компактную технику с определенными характеристиками и приступил к формированию бренда.

"Маркетологу необходимо проводить опросы, анализировать отзывы, мониторить продажи. Это помогает сформировать основу бренда — его ценности, такие как надежность и инновации. Без этого шага бренд рискует остаться незаметным", — говорит эксперт.

Комплексная бренд-стратегия

Маркетинг в промышленности — это не разовые акции, а система долгосрочных отношений. Тырышкин подчеркивает: клиенты не ищут замену, если вы — надежный партнер.

Он считает, что маркетологу нужно объединить корпоративный и продуктовый брендинг в единую стратегию. Корпоративный брендинг строит узнаваемость: логотип, фирменный стиль, миссия компании, подчеркивает экспертизу и партнерство. Продуктовый же фокусируется на товаре: уникальном торговом предложении, позиционировании и материалах. Маркетологу требуется комплексный подход, чтобы определить цели (например, охват определенной доли рынка за год), установить ключевые показатели эффективности и распределить ресурсы.

"Бренд-стратегия — это инвестиция, которая окупается с годами. Без стратегии вы тратите силы впустую, а с ней — создаете бренд, который клиенты выбирают осознанно", — подчеркивает специалист.

Экспертный контент

Для продвижения промышленной продукции бренд-маркетологу необходимо не только знать, для чего она предназначена, но и уметь доступно объяснить ее преимущества целевой аудитории в то время, когда разница между похожей техникой часто неочевидна. Задача специалиста — сделать ее заметной. Важно, чтобы потенциальные клиенты видели не только технические характеристики, но и понимали, как предлагаемый продукт может решить их проблемы.

Никита Тырышкин занимается взаимодействием с клиентами, определением рыночных позиций, созданием контента и визуального стиля. Специалисты под его руководством разрабатывают экспертный контент, раскрывающий ценность предложения: проводят для участников рынка вебинары, готовят статьи, сравнительные обзоры, таким образом объясняя, чем данная техника отличается от аналогов. Это не просто реклама, а образование аудитории. В результате клиенты видят в представителе бренда эксперта, а не только продавца.

Демонстрация на выставках

Чтобы бренд ожил, его нужно показать в деле, уверен Тырышкин. Важным элементом демонстрации и продвижения продукции является участие в выставках. Компания регулярно представляет свою технику на международных и национальных форумах, таких как Eurasia Construction Technology, "Строй Прогресс", и других, чтобы потенциальные партнеры имели возможность увидеть ее воочию и задать вопросы специалистам компании напрямую.

Как маркетолог Никита готовит стенды, презентации и демо с историями успеха бренда. Это строит доверие — клиент уходит с выставки не с брошюрой, а с убеждением, что именно такая техника ему нужна.

Сервис как ключ к лояльности

Успех бренда — не только в продаже техники, но и в удержании клиента. Маркетологу нельзя игнорировать постпродажный этап, а интегрировать сервис в бренд-стратегию.

По инициативе Никиты Тырышкина в компании были открыты направление ремонта и отдел запасных частей. Собственный сервисный центр проводит предпродажную подготовку, контроль качества, обслуживание клиентов в ангаре или на выезде. Партнеры, принимающие решения о сотрудничестве, теперь ориентируются не только на известность и репутацию бренда, но и уровень сервиса, который предлагает компания. Среди крупных клиентов "Бренд Моторс" группа компаний "Самолет", сеть гипермаркетов "Лента", сеть магазинов Fix Price и другие. Спецтехника поставляется в горнодобывающие, сельскохозяйственные и коммунальные компании более чем в 30 городах России.

Сейчас Тырышкин работает над выходом компании на рынки других стран. Кроме России, бренд уже зарегистрирован в США, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Индонезии. Таким образом проект превратился в международный. И это доказывает, что сильный бренд помогает выделиться на конкурентном рынке не только в своей стране.