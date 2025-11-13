Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Китайских моряков обучат в России плаванию по Северному морскому пути

Россия и Китай переходят к новому этапу сотрудничества в морской сфере, делая ставку на совместную подготовку специалистов для работы в арктических водах.

Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Подписание соответствующего меморандума в Ханчжоу во время визита главы российского правительства Михаила Мишустина отражает углубление стратегического партнерства двух стран в области судоходства и транспортной логистики.

Этот шаг направлен не только на укрепление кадрового потенциала, но и на долгосрочное развитие Северного морского пути — одного из ключевых направлений мировой морской торговли будущего.

Совместная программа обучения будет реализована на базе ведущих российских отраслевых вузов — Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского и Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова.

Эти учебные заведения обладают необходимыми технологиями, опытом и инфраструктурой для подготовки специалистов международного уровня.

В рамках сотрудничества предполагается не просто передача теоретических знаний, но и практическая отработка профессиональных навыков с использованием специализированных тренажеров, имитирующих работу судов в условиях полярных морей.

Такой подход позволит формировать специалистов, способных работать в экстремальных климатических и навигационных условиях, характерных для северных широт.

Особое значение инициатива приобретает в контексте растущего интереса к Арктике со стороны мировых держав. Северный морской путь рассматривается как кратчайшая транспортная артерия между Европой и Азией, способная значительно сократить сроки доставки грузов по сравнению с традиционными маршрутами через Суэцкий канал.

При этом эксплуатация этого маршрута требует высокой квалификации экипажей, способных учитывать ледовую обстановку, навигационные особенности и экологические риски региона. Именно поэтому Россия и Китай делают ставку на системную подготовку кадров, ориентированную на международные стандарты безопасности и устойчивого судоходства.

Создание единой образовательной платформы для подготовки полярных специалистов отвечает интересам обеих стран. Для России это возможность расширить влияние в сфере морского образования и закрепить статус ведущего центра подготовки кадров для Арктики.

Для Китая — шанс получить прямой доступ к уникальной экспертизе и технологиям, которые необходимы для работы в условиях Крайнего Севера.

Такое сотрудничество также способствует гармонизации профессиональных требований, что в будущем облегчит допуск китайских судов и экипажей к эксплуатации на маршрутах Северного морского пути.

Инициатива органично вписывается в стратегию России по развитию транспортной инфраструктуры в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

Этот проект направлен на повышение конкурентоспособности отечественной транспортной отрасли, модернизацию портов и судоходных маршрутов, а также на формирование устойчивой кадровой базы.

Северный морской путь при этом выступает не только как экономический проект, но и как элемент национальной безопасности, энергетической логистики и международного присутствия России в Арктике.

Для Китая участие в подобных инициативах открывает возможность укрепить позиции в сфере международного полярного судоходства. В последние годы Пекин активно развивает концепцию "Полярного шелкового пути" как дополнения к инициативе "Пояс и путь".

Участие в совместных образовательных программах с Россией позволит Китаю не только подготовить специалистов, но и наладить более тесное взаимодействие с российскими портами и компаниями, участвующими в освоении северных маршрутов.

В перспективе это может стать фундаментом для совместных транспортных и логистических проектов, а также для расширения арктической кооперации в энергетической сфере.

Важной составляющей соглашения является применение международных стандартов подготовки моряков. Это означает, что обучение будет учитывать требования Международной морской организации (IMO) и других профильных структур, обеспечивая сопоставимость квалификаций российских и китайских специалистов.

Такой подход укрепляет доверие между партнерами и создает основу для взаимного признания дипломов и сертификатов, что особенно важно в условиях глобализации морских перевозок.

Практическая часть программы — обучение на российских тренажерах и судах — позволит участникам получить реальный опыт работы в ледовых водах.

В отличие от традиционного обучения, основанного на моделировании ситуаций в стандартных морских условиях, здесь упор сделан на экстремальные факторы: низкие температуры, ограниченную видимость, необходимость маневрирования среди льдов и постоянный контроль технического состояния судна.

Для китайских специалистов это станет уникальной возможностью получить компетенции, которые пока не развиты в их национальной системе подготовки.

Меморандум о подготовке специалистов для полярных вод отражает не просто очередной шаг в сфере образовательного сотрудничества, а формирование долгосрочной основы для развития арктического судоходства как новой области российско-китайского партнерства.

Он демонстрирует общий интерес стран к устойчивому освоению Арктики, развитию высоких технологий в морской отрасли и формированию кадров, способных обеспечить безопасное и эффективное использование Северного морского пути.

В условиях растущей конкуренции за арктические ресурсы и маршруты этот шаг приобретает стратегическое значение, позволяя России и Китаю консолидировать усилия в одном из ключевых направлений будущей мировой экономики.

