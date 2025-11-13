Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В США хотят побыстрее отменить свои же пошлины на кофе из Бразилии

Трамп потребовал поскорее снизить цены на кофе после пошлин на поставки из Бразилии
4:12
Экономика » Аграрный сектор » Земледелие

Президент США Дональд Трамп может пересмотреть или полностью отменить пошлины на импорт бразильского кофе, что станет важным шагом в двусторонних торговых отношениях с Бразилией.

Кофе и корица на столе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кофе и корица на столе

Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министра иностранных дел Бразилии Мауро Виэйры и госсекретаря США Марко Рубио в Вашингтоне, сообщает CNN Brasil.

По данным источников среди американских и бразильских дипломатов, инициатива снижения тарифов на кофе исходит от властей США, которые стремится снизить внутренние цены на этот товар для американских потребителей. Сам Трамп уже "потребовал скорейшего принятия мер" по снижению цен на кофе.

Отмена пошлин на бразильский кофе может оказать значительное влияние как на бразильскую, так и на американскую экономику. Бразилия является крупнейшим в мире экспортером кофе, и тарифные барьеры для этого товара в США приводят к повышению стоимости продукта на американском рынке, что негативно сказывается на конечных потребителях.

Для США снижение тарифов на кофе может стать инструментом давления на инфляцию и поддержки внутреннего рынка потребительских товаров, особенно в условиях растущих цен на продукты питания.

Встреча Мауро Виэйры и Марко Рубио также предполагает подготовку нового проекта торгового соглашения между двумя странами.

Эксперты отмечают, что возобновление диалога по тарифам и потенциальная отмена пошлин могут заложить основу для более широкой экономической интеграции между США и Бразилией, включающей не только кофе, но и другие стратегические товары, такие как соя, мясо и сахар.

Возможная встреча Трампа и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в декабре может стать ключевым моментом в формализации этих договоренностей, однако конкретные дата и место переговоров пока не уточнялись.

История тарифной политики США в отношении Бразилии демонстрирует сложность двусторонних экономических отношений. Тарифы на бразильские товары были введены в августе, что спровоцировало замедление торговых потоков между странами.

В октябре состоялась встреча лидеров двух стран в Малайзии, где было достигнуто соглашение о возобновлении переговоров по пошлинам.

По оценкам аналитиков, эта встреча стала важной точкой в отношениях США и Бразилии, открывшей путь к восстановлению широкоформатного сотрудничества в экономической и торговой сфере.

Отмена пошлин на кофе может иметь долгосрочные последствия для мировой экономики. Поскольку США остаются крупнейшим импортером кофе, снижение тарифов может стимулировать спрос и, соответственно, увеличить объёмы экспорта Бразилии, поддержав доходы фермеров и производителей.

Для американских компаний и потребителей это также означает снижение издержек, что может оказать умеренное положительное влияние на инфляционные показатели и покупательскую способность.

Однако аналитики предупреждают о возможных рисках. Политические процессы в США остаются непредсказуемыми, и окончательное решение по отмене пошлин может затянуться из-за внутренних дебатов и интересов различных отраслевых лобби.

С другой стороны, для Бразилии снижение тарифов станет сигналом укрепления стратегического партнёрства с США, что может повлиять на дальнейшую внешнеэкономическую политику страны и её позицию на глобальных рынках.

В целом, инициатива США по пересмотру тарифов на бразильский кофе отражает тенденцию к смягчению торговых барьеров и укреплению двусторонних отношений в ключевых секторах экономики.

Стоит отметить, что американская администрация и лично Дональд Трамп продолжают уверять в необходимости и пользе повышения пошлин на товары из других стран.

Однако в реальности дело обстоит куда сложнее. История с кофе показывает, что США не столь уж независимы от импорта.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы кофе торговля бразилия
