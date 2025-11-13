Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чем объясняется активность иностранных компаний по сохранению своих товарных знаков в России

Иностранные компании боятся потерять свои товарные знаки в России
Экономика » Правила игры » Бизнес

Более трёхсот иностранных компаний выразили обеспокоенность риском утраты прав на свои товарные знаки в России и начали активно направлять заявки в Роспатент, говорится в материале агентства Bloomberg.

Товарный знак и его регистрация
Интерес зарубежного бизнеса к продлению регистрации своих брендов связан с нормой российского Гражданского кодекса, согласно которой охрана товарного знака прекращается, если правообладатель не использует его в течение трёх лет подряд.

Это положение, которое в обычных условиях воспринималось как стандартная мера защиты от недобросовестного владения интеллектуальной собственностью, в нынешних условиях приобрело особую актуальность.

Многие иностранные бренды после 2022 года сократили или полностью свернули деятельность в России, оставив свои товарные знаки без фактического использования, что поставило их под угрозу утраты.

Финская юридическая фирма Papula-Nevinpat, работающая в сфере интеллектуальной собственности, отмечает, что значительная часть клиентов, ранее заявлявших о намерении покинуть российский рынок, теперь пересматривает эти решения.

Представители компании объясняют это тем, что Россия остается крупным и перспективным потребительским рынком, а потеря прав на известные бренды может затруднить их возвращение в будущем.

Переосмысление стратегии стало заметным трендом среди крупных компаний, таких как Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon, которые проявляют особый интерес к сохранению юридического контроля над своими товарными знаками.

Рост числа заявок в Роспатент подтверждает эти наблюдения. В 2024 году иностранные компании подали более 15 тысяч заявок — показатель, ставший рекордным за последние пять лет.

Такая динамика демонстрирует, что несмотря на снижение прямого присутствия иностранных брендов в России, их владельцы стремятся сохранить юридическую основу для возможного возвращения, а также предотвратить регистрацию схожих обозначений третьими лицами.

С точки зрения бизнеса, утрата товарного знака может иметь не только имиджевые, но и финансовые последствия, поскольку известные логотипы и названия брендов часто оцениваются в миллионы долларов и представляют собой ключевой нематериальный актив.

Юрист британской компании Stevens Hewlett & Perkins Робин Уэбстер, специализирующийся на вопросах регистрации брендов, указывает, что многие компании рассматривают подачу заявок в Роспатент как долгосрочную инвестицию.

Даже если они не планируют немедленного возвращения на российский рынок, поддержание прав на товарный знак сохраняет стратегическую гибкость. В перспективе это позволяет при изменении политических или экономических условий быстро восстановить работу под тем же брендом без необходимости начинать процесс регистрации заново.

Данные Роспатента также подтверждают возросший интерес иностранных правообладателей. Уже в первые месяцы 2025 года ведомство зарегистрировало товарные знаки ряда известных компаний, включая Coco Chanel, Dyson, Ralph Lauren, Rolex, Jameson, Starbucks и Dior.

Этот процесс можно рассматривать как часть более широкого тренда на "юридическое возвращение" брендов, не сопровождаемое пока возобновлением фактической коммерческой деятельности.

Аналитики отмечают, что действия иностранных компаний носят в первую очередь превентивный характер. Даже при ограниченном присутствии на российском рынке бренды стремятся защитить свои активы от возможного перерегистрационного захвата, который может произойти, если третьи лица попытаются использовать освободившиеся знаки.

Подобные случаи уже наблюдались в ряде стран, где иностранные компании покидали рынок, оставляя свои товарные обозначения без охраны.

Российское законодательство в данном случае не делает исключений, и по истечении установленного срока невоспользованный товарный знак может быть аннулирован, что откроет возможность для регистрации схожего обозначения другим заявителем.

Таким образом, подача заявок на продление товарных знаков отражает не столько реальное возвращение иностранных брендов, сколько стратегическую попытку сохранить присутствие в юридическом поле. Для многих компаний это способ минимизировать будущие риски и сохранить контроль над ключевыми элементами своей идентичности.

В условиях неопределенности международных экономических отношений бренды действуют с расчётом на долгосрочную перспективу: даже если возвращение на рынок произойдет через несколько лет, наличие действующих прав на товарные знаки позволит им сделать это без дополнительных затрат и судебных споров.

Кроме того, повышенная активность в Роспатенте может указывать на начало новой фазы в отношениях между российским и международным бизнесом.

С одной стороны, иностранные компании демонстрируют стремление к сохранению правовых позиций, с другой — российское ведомство получает значительный приток заявок, что способствует укреплению его роли как ключевого института в сфере интеллектуальной собственности.

Для государства это также подтверждение того, что российский рынок сохраняет привлекательность даже при сложной внешнеполитической конъюнктуре.

В целом, ситуация с продлением товарных знаков иностранных брендов в России отражает тенденцию к осторожному восстановлению интереса зарубежных компаний к стране.

Хотя фактическое возвращение многих из них пока остается под вопросом, их юридические действия показывают, что возможность вернуться на рынок никто не исключает.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
