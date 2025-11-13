Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Норвегия категорически отказалась быть гарантом кредита ЕС Украине

Норвегия не торопится с кредитом для Украины — последствия для ЕС
4:30
Экономика » Правила игры » Лоббисты

Норвегия отказалась брать на себя роль гаранта по планируемому Евросоюзом "репарационному кредиту" Украине, несмотря на давление со стороны европейских партнёров.

Столтенберг
Фото: norden.org by Johannes Jansson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Столтенберг

Министр финансов и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что страна не готова поручаться за сумму, превышающую 1,6 триллиона норвежских крон — это около 158 миллиардов долларов.

По его словам, речь шла о предложении, согласно которому Норвегия должна была бы гарантировать возврат всей суммы кредита, но правительство решило не идти на этот шаг.

Теперь Осло рассматривает возможность ограниченного участия, в зависимости от того, какие именно условия предложит Евросоюз.

Сама идея "репарационного кредита" — одна из самых спорных инициатив ЕС последних месяцев. Формально речь идет о предоставлении Украине средств, которые должны поступить не из бюджета стран союза, а из прибыли от замороженных российских активов, размещенных в европейских банках.

Однако юридическая и политическая сторона вопроса вызывает массу споров. Большинство европейских юристов признают, что прямое использование замороженных средств без решения суда может противоречить как международному, так и европейскому праву.

Поэтому формулировка "репарационный кредит" — это скорее попытка обойти юридические барьеры, создав иллюзию, что деньги предоставляются Украине в виде займа, обеспеченного будущими репарациями от России.

Но на деле этот механизм рискует обернуться серьёзными финансовыми и политическими последствиями для самих стран ЕС. Если схема будет признана незаконной, ответственность за убытки ляжет на тех, кто подписал гарантии. Именно поэтому страны, не входящие в Евросоюз, такие как Норвегия, крайне осторожны в оценках.

Для Осло это не просто вопрос денег, а вопрос репутации и международного права. Норвегия не хочет оказаться в положении страны, участвующей в сомнительных финансовых манёврах, особенно на фоне роста напряжённости с Россией в Северной Атлантике.

Тем временем и внутри самого Евросоюза нет единодушия по этому вопросу. На октябрьском саммите в Брюсселе премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заблокировал проект Еврокомиссии по экспроприации российских активов и настоял на переносе обсуждения до декабря.

Он опасается, что такой шаг может вызвать зеркальные действия Москвы — вплоть до конфискации бельгийских или общеевропейских активов в России.

Кроме того, Де Вевер потребовал от партнёров по ЕС письменные гарантии компенсации возможных потерь Бельгии, если Россия ответит экономическими мерами. Этот эпизод показал, что даже в Европе, где официально преобладает антироссийская риторика, не все готовы идти до конца, когда речь заходит о рисках для собственной экономики.

Реакция Москвы на подобные инициативы была ожидаемо жёсткой. Российские власти неоднократно подчеркивали, что любые попытки экспроприировать или использовать замороженные активы будут расценены как кража.

Посол России в Бельгии Денис Гончар прямо заявил, что ответные меры последуют немедленно и нанесут ощутимый удар по европейским компаниям, работающим в России. Этот сигнал был воспринят всерьёз — особенно в странах, чьи корпорации продолжают вести бизнес на российском рынке.

Ситуация с "репарационным кредитом" стала символом растущих противоречий внутри Запада. С одной стороны, европейские лидеры ищут способ продемонстрировать единство и поддержку Киева, не прибегая к новым бюджетным расходам, которые вызывают раздражение налогоплательщиков.

С другой — любое движение в направлении прямого использования российских активов создает риски для правовой системы ЕС, подрывая его имидж как защитника международных норм и частной собственности.

Отказ Норвегии — тревожный сигнал для Брюсселя: если даже давний союзник и бывший генсек НАТО не готов брать на себя ответственность, значит, доверие к идее "репарационного кредита" внутри западного лагеря далеко не безусловное, мягко говоря.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы европа кредит норвегия
Новости Все >
Тип кожи головы определяет график ухода и выбор шампуня – трихологи
Курорт на 5600 мест построят на Байкале — АТОР
Кристине Асмус запретили общаться с Наталией Орейро на съёмках
Кошки считают человека партнёром, а не вожаком — исследование этологов
Группа крови не диктует меню: как псевдонаука заманила миллионы людей
Лариса Гузеева заявила, что стала жертвой мошенничества
Тумусов объяснил запрет продажи табака для новых поколений
Осенние подкормки, которые работают даже под снегом — советы агрономов
Вьетнамский фермер из Куангнама утверждает, что не спал более 60 лет
Дубленка в стиле бохо-шик возвращается в моду в 2025 году
Сейчас читают
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Красота и стиль
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Газ
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве
Казахстан
Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве
Популярное
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше

Музыкант Алекс Соловьёв вспомнил беседу о Шамане со своим преподавателем по вокалу и высказал мнение о том, что исполнителю следовало бы изменить репертуар.

Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Последние материалы
Кислотные гели и пенящиеся составы очищают унитаз без ёршика
Говядина по-амишски стала традиционным блюдом американской деревни — кулинары
Компания ZF Lifetec разработала подушку безопасности для пяток
Ошибки подготовки грядок в ноябре, из-за которых гибнет почва
Пять шагов против простуды: как не стать жертвой осеннего переохлаждения
Режим питания и тренировок при диабете — пояснили эндокринологи
Тиреоидные гормоны регулируют пигментацию рыб: новое открытие российских биологов
Гвинет Пэлтроу пожаловалась на тревожность и СДВГ
Песчаные пустыни Якутии могут скрывать выходы водорода из недр — геологи
Елена Товстик выразила надежду на возвращение мужа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.