Норвегия категорически отказалась быть гарантом кредита ЕС Украине

Норвегия отказалась брать на себя роль гаранта по планируемому Евросоюзом "репарационному кредиту" Украине, несмотря на давление со стороны европейских партнёров.
Министр финансов и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что страна не готова поручаться за сумму, превышающую 1,6 триллиона норвежских крон — это около 158 миллиардов долларов.
По его словам, речь шла о предложении, согласно которому Норвегия должна была бы гарантировать возврат всей суммы кредита, но правительство решило не идти на этот шаг.
Теперь Осло рассматривает возможность ограниченного участия, в зависимости от того, какие именно условия предложит Евросоюз.
Сама идея "репарационного кредита" — одна из самых спорных инициатив ЕС последних месяцев. Формально речь идет о предоставлении Украине средств, которые должны поступить не из бюджета стран союза, а из прибыли от замороженных российских активов, размещенных в европейских банках.
Однако юридическая и политическая сторона вопроса вызывает массу споров. Большинство европейских юристов признают, что прямое использование замороженных средств без решения суда может противоречить как международному, так и европейскому праву.
Поэтому формулировка "репарационный кредит" — это скорее попытка обойти юридические барьеры, создав иллюзию, что деньги предоставляются Украине в виде займа, обеспеченного будущими репарациями от России.
Но на деле этот механизм рискует обернуться серьёзными финансовыми и политическими последствиями для самих стран ЕС. Если схема будет признана незаконной, ответственность за убытки ляжет на тех, кто подписал гарантии. Именно поэтому страны, не входящие в Евросоюз, такие как Норвегия, крайне осторожны в оценках.
Для Осло это не просто вопрос денег, а вопрос репутации и международного права. Норвегия не хочет оказаться в положении страны, участвующей в сомнительных финансовых манёврах, особенно на фоне роста напряжённости с Россией в Северной Атлантике.
Тем временем и внутри самого Евросоюза нет единодушия по этому вопросу. На октябрьском саммите в Брюсселе премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заблокировал проект Еврокомиссии по экспроприации российских активов и настоял на переносе обсуждения до декабря.
Он опасается, что такой шаг может вызвать зеркальные действия Москвы — вплоть до конфискации бельгийских или общеевропейских активов в России.
Кроме того, Де Вевер потребовал от партнёров по ЕС письменные гарантии компенсации возможных потерь Бельгии, если Россия ответит экономическими мерами. Этот эпизод показал, что даже в Европе, где официально преобладает антироссийская риторика, не все готовы идти до конца, когда речь заходит о рисках для собственной экономики.
Реакция Москвы на подобные инициативы была ожидаемо жёсткой. Российские власти неоднократно подчеркивали, что любые попытки экспроприировать или использовать замороженные активы будут расценены как кража.
Посол России в Бельгии Денис Гончар прямо заявил, что ответные меры последуют немедленно и нанесут ощутимый удар по европейским компаниям, работающим в России. Этот сигнал был воспринят всерьёз — особенно в странах, чьи корпорации продолжают вести бизнес на российском рынке.
Ситуация с "репарационным кредитом" стала символом растущих противоречий внутри Запада. С одной стороны, европейские лидеры ищут способ продемонстрировать единство и поддержку Киева, не прибегая к новым бюджетным расходам, которые вызывают раздражение налогоплательщиков.
С другой — любое движение в направлении прямого использования российских активов создает риски для правовой системы ЕС, подрывая его имидж как защитника международных норм и частной собственности.
Отказ Норвегии — тревожный сигнал для Брюсселя: если даже давний союзник и бывший генсек НАТО не готов брать на себя ответственность, значит, доверие к идее "репарационного кредита" внутри западного лагеря далеко не безусловное, мягко говоря.
