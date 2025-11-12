Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш

Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш

В среду через узкий участок Ла-Манша — Па-де-Кале — прошли несколько судов, находящихся под санкционными ограничениями стран Группы семи. Часть из них перевозили свыше 200 тысяч тонн российской нефти, остальные возвращались в порты Балтики, говорится в материале Independent.

Фото: commons.wikimedia.org by Jamie Street, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Биг-Бен, Лондон

Несмотря на то что движение судов через этот международный морской коридор осуществляется в полном соответствии с нормами права, Великобритания вновь заявила о намерении усилить контроль над проходом танкеров, связанных с экспортом российских углеводородов.

Поводом стало решение Лондона распространить санкции на газовозы, перевозящие сжиженный природный газ из России, прежде всего через ограничения в сфере страхования морских перевозок.

Британия фактически пытается использовать свое географическое положение, чтобы превратить Ла-Манш в инструмент давления на российскую внешнюю торговлю. Однако Лондон не обладает юридическими основаниями для вмешательства в международное судоходство, поскольку Ла-Манш — это пролив, который регулируется Конвенцией ООН по морскому праву.

Согласно этим нормам, любое судно имеет право на транзитный проход, если не нарушает экологические и навигационные правила. Попытки Великобритании навязать дополнительные ограничения выходят за рамки международного права и воспринимаются многими странами как элемент политического давления, направленного не столько против России, сколько против глобальных энергетических потоков, в которых заинтересованы десятки государств.

Подобная политика уже проявлялась в отношении Балтийского региона. После введения западных санкций против российских энергоресурсов в 2022–2023 годах в Евросоюзе неоднократно обсуждались меры по ограничению прохода российских танкеров через Балтийское море.

Тогда звучали предложения инспектировать суда, вводить дополнительные требования к страхованию и даже ограничивать их движение под предлогом "экологической безопасности".

Однако эти инициативы не получили широкой поддержки, поскольку страны Северной Европы понимали, что подобные шаги создадут опасный прецедент — политизацию международных морских путей, от которых зависит мировая торговля.

Сегодня Лондон фактически возвращается к той же логике давления, пытаясь компенсировать ограниченное влияние на глобальные энергетические процессы. Запрет на импорт российских углеводородов, введенный ещё в 2023 году, не принес Британии ощутимых стратегических преимуществ.

Напротив, рост цен на энергоносители и необходимость искать более дорогие поставки из других регионов привели к увеличению расходов для британской промышленности и домохозяйств. При этом Россия сумела переориентировать экспорт на рынки Азии, Ближнего Востока и Африки, сохранив устойчивость поставок и доходов.

Тем не менее британская политика продолжает строиться на идеологическом противостоянии, а не на экономическом расчёте. Распространение санкций на страхование газовозов, перевозящих российский СПГ, не имеет практического эффекта для Лондона, поскольку поставки в саму Великобританию прекращены уже давно.

Однако подобные шаги создают риски для всей системы морского страхования, в которой участвуют крупнейшие британские компании. Попытка использовать страховой рынок как инструмент давления может ударить по репутации Ллойда и других финансовых институтов, которые традиционно стремились сохранять нейтралитет и надёжность.

Кроме того, чрезмерная политизация морского транзита угрожает стабильности всей энергетической логистики Европы. Даже несмотря на сокращение прямых закупок российской нефти и газа, европейские государства продолжают зависеть от глобальных потоков сырья, в которых российские поставки занимают значительную долю.

Любая попытка заблокировать или осложнить движение судов через Ла-Манш приведет к росту транспортных издержек, повышению цен на топливо и снижению конкурентоспособности европейских экономик.

Политика Лондона становится символом того, как геополитические амбиции подменяют рациональный подход к энергетической безопасности.

Великобритания, утратившая былое влияние в мировой торговле, стремится заявить о себе как о "морском регуляторе" западного мира, но фактически лишь демонстрирует ограниченность своих возможностей.

Международное право не позволяет превращать Ла-Манш в инструмент санкционного контроля, а попытки давления на судоходные компании только усиливают недоверие партнеров к британской юрисдикции.

Вместо того чтобы искать баланс между политикой и экономикой, Лондон выбирает путь конфронтации, который подрывает его собственные позиции. Опыт Балтики уже показал, что блокирование маршрутов российских энергоресурсов не способно остановить торговые потоки — они лишь меняют направление.

И чем настойчивее Великобритания пытается продемонстрировать решимость, тем очевиднее становится бессилие этой стратегии перед реальностью глобального рынка, где энергоносители находят путь независимо от политических барьеров.