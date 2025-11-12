Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Куда уходит немецкая промышленность? Треть компаний теряют позиции на рынке

Новый рекорд: более трети компаний Германии уступают конкурентам из стран вне ЕС
Более трети промышленных компаний Германии — 36,6 процента — сообщили о снижении своей конкурентоспособности по сравнению со странами, не входящими в Евросоюз.

Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"
Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"

Эти данные, представленные Институтом экономических исследований при Мюнхенском университете Людвига Максимилиана (IFO), отражают самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Еще в июле доля компаний, заявлявших о потере конкурентных преимуществ на внешних рынках, составляла 24,7 процента.

Рост почти на двенадцать процентных пунктов за три месяца показывает ускоряющееся ослабление позиций немецкой промышленности на глобальном уровне.

Параллельно ухудшилась ситуация и внутри ЕС. В июле 12 процентов немецких предприятий считали, что их конкурентоспособность снизилась по сравнению с компаниями из других стран ЕС. К октябрю этот показатель вырос до 21,5 процента, что также стало рекордным значением.

Таким образом, тенденция ослабления немецких производителей охватывает не только международные, но и региональные рынки, где ранее немецкая промышленность традиционно имела устойчивые позиции.

Согласно оценке института IFO, снижение конкурентоспособности затронуло все отрасли промышленности Германии без исключения. Особенно остро проблемы ощущаются в химической промышленности, где более половины предприятий сообщили о потере позиций на мировом рынке.

Аналогичная динамика наблюдается среди производителей электронной и оптической продукции — 47 процентов компаний отметили ухудшение своих конкурентных возможностей. В машиностроении, являющемся ключевой отраслью немецкой экономики, о снижении конкурентоспособности заявили около 40 процентов предприятий.

Эти цифры указывают на то, что трудности носят системный характер и затрагивают даже наиболее сильные сегменты промышленности, традиционно обеспечивавшие Германии статус технологического лидера Европы.

Руководитель исследовательского отдела IFO Клаус Вольрабе подчеркнул, что показатели конкурентоспособности немецкой промышленности достигли новой минимальной отметки, что свидетельствует о глубине структурных проблем.

По его мнению, без масштабных реформ Германия рискует окончательно потерять свои позиции в международном соперничестве. Деградация конкурентоспособности в ключевых секторах промышленности указывает на то, что трудности носят не циклический, а долгосрочный характер.

Причины ослабления конкурентоспособности немецких предприятий многослойны. Эксперты связывают их с ростом производственных издержек, высокой стоимостью энергии, сложным налоговым регулированием и бюрократическими барьерами.

После энергетического кризиса 2022 года, вызванного сокращением поставок газа из России, Германия столкнулась с существенным ростом цен на энергоносители. Для энергоёмких отраслей, таких как химическая и металлургическая промышленность, это стало фактором, резко ухудшившим условия производства.

Компании вынуждены сокращать объёмы выпуска или переносить отдельные производства в страны с более низкими тарифами и меньшими административными издержками.

Кроме энергетического фактора, значительную роль играет дефицит квалифицированных кадров, усиливающий давление на затраты предприятий. Немецкая промышленность сталкивается с проблемой старения рабочей силы и недостаточным притоком молодых специалистов, особенно в инженерных и технических профессиях. Это снижает потенциал инновационного развития и препятствует цифровой трансформации производственных процессов.

Среди других факторов, влияющих на снижение конкурентоспособности, аналитики отмечают усиление международной конкуренции, прежде всего со стороны Китая и США.

Китайские компании активно укрепляют свои позиции в сфере производства электроники, аккумуляторов и оборудования для возобновляемой энергетики — направлениях, где ранее доминировала Германия.

Одновременно американская промышленность получает преимущества от масштабных государственных программ субсидирования, таких как Inflation Reduction Act, что позволяет США привлекать инвестиции и удерживать производственные мощности внутри страны.

В условиях такой конкуренции немецкие предприятия оказываются в менее выгодном положении. Высокие налоги, дефицит инфраструктурных инвестиций и замедление процессов лицензирования проектов препятствуют адаптации промышленности к новым реалиям. Компании указывают, что сроки согласования строительных и экологических разрешений остаются слишком длительными, а административные процедуры — чрезмерно сложными.

Нарастающее недовольство бизнес-среды отражается и в инвестиционных планах предприятий. Многие компании сокращают капиталовложения внутри страны, отдавая предпочтение размещению новых производств за рубежом. Этот процесс несет долгосрочные риски для немецкой экономики: сокращение инвестиций ослабляет внутренний спрос, снижает уровень занятости и подрывает основу для технологического обновления.

В результате совокупного воздействия энергетических, регуляторных и демографических факторов Германия теряет прежние преимущества, на которых строилась её промышленная мощь.

Страна рискует столкнуться с постепенным смещением промышленного центра Европы в пользу государств с более гибкой экономической политикой и доступной энергией.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
